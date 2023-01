Samsung Galaxy Z Fold 4: Dva sjajna uređaja u jednome,ali i cijena je dvostruka

Brže, više, jače... Nismo u olimpijskoj godini, ali Samsung se u novoj inačici svog "signature" uređaja s preklopnim zaslonom potrudio popraviti u svim dijelovima igre i u tržišnu utakmicu poslati vrlo zaokružen hibridni pametni telefon Galaxy Z Fold 4. Već se godinama korejski div "igra" s preklopnim ekranima i dugo je trebalo da dosegne stvarnu razinu top proizvoda, ali sada je uistinu jako blizu. Nisu ovakvi uređaju još postali glavna stvar među korisnicima, dobrim dijelom i zbog visoke cijene (novi Fold modeli stoje 13.999 kn i 14.999 kn). Klasični pametni telefoni, dakle, još nenadmašni, ali kvalitetom smo stigli do izjednačenja. Ako bi se pucali penali, dojma sam da bi klasični flagshipovi zasad još odnijeli pobjedu, ali to su sada već pravi šmekerski dueli. Uostalom, to potvrđuje i interes kupaca, Samsung ističe da je ove godine potražnja za njihovim Galaxy Z Fold i Z Flip pametnim telefonima u korporativne svrhe više nego udvostručena.

Foto: Danijel Lijović

Nakon višetjednog isprobavanja novog Folda vrlo sam zadovoljan ovim uređajem. Prvotno nisam vjerovao da bih mogao ovakav uređaj koristiti kao glavni mobitel, ali prevario sam se. Iako mi neke stvari smetaju, relativno brzo sam se naviknuo i počeo sve više koristiti Galaxy Z Fold 4 i kada je sklopljen i u punom tablet formatu (zaslon dijagonale 7,6 inča).

Nova verzija sazrela je u odnosu na lanjsku i ima kvalitetnije kamere, bolju bateriju, iskoristiviji i za tri milimetra širi prednji ekran (6,2 inča) i bolje istovremeno korištenje više aplikacija. Jasno, tu je i jaki čipset pa nema problema s performansama, kako smo se i naviknuli kod najboljih Samsungovih modela.

Kad je riječ o minusima, opet prije svega ističem doista visoku cijenu, ovaj uređaj i dalje stoji kao da kupite i top mobitel i dobar tablet. Osim toga, ipak se radi o težem mobitelu od većine drugih (Galaxy Z Fold 4 težak je 263 grama) – što baš i nije ugodno za dugo skrolanje i držanje u rukama. Također, iako novi model ima bolju zaštitu i otpornost na vodu (IPX8), nije imun na prašinu. Kao kod Flipa, i ovdje puno prašine uđe na unutarnji ekran.

Foto: Danijel Lijović

Prednji ekran nije idealan za tipkanje poruka bez tipfelera, ali opet iznenadio sam se da sam se brzo naviknuo i puno ga koristio u tom načinu rada. Fotografiranje mi je definitivno bilo jednostavnije kada je mobitel sklopljen, kao i za brze odgovore na poruke i provjeravanje e-mailova. Oba ekrana svjetlija su nego na lanjskom modelu (iako ne baš na razini Samsungove Ultre ili novih iPhonea...).

Foto: Danijel Lijović

Gledanje videa pak odlično je uz rasklopljen Fold. Nedostatak je što još uvijek puno aplikacija nije prilagođeno za ovaj format pa nije u potpunosti iskorišten prostor. Recimo to je super riješeno na Netflixu, sadržaj će pratiti i lijepo se "razlomiti" ovisno koliko rastvorite ekran (Flex režim korištenja), dok surfanje YouTubeom ili Instagramom nije tako, da tako kažemo, fino popeglano. Zahvaljujući ovoj posebnoj verziji Androida (Android 12 L) olakšan je multitasking pa si možete lakše kombinirati upravljanje više aplikacija istovremeno i povlačiti ih po tablet prostoru.

Foto: Danijel Lijović

Samsung je omogućio korištenje S Pen olovke, ali mana je što na uređaju nema prostora za njeno spremanje. Na rastvorenom ekranu po sredini se i dalje vidi malo ulegnuće, ali pri reproduciranju sadržaja to nećete primjećivati. Bonus sitnica: ugodan zvuk pri sklapanju ekrana nikad ne dosadi!

Foto: Danijel Lijović

Velika je stvar da su sada kamere pojačane. Ne možete na tako skupom mobitelu imati slabe kamere. Glavna stražnja kamera od 50 MP odlična je, fotografije su oštre s vjernim bojama i dovoljno svjetline. Tu je i telefoto kamera, ne može se mjeriti sa zumom Samsungove Ultre, ali je iskoristiva. Selfi kamera jako je dobra, ne gubi se kvaliteta ni kad zumirate selfi.

Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

Malo može biti nespretno snimati selfi jednom rukom, ali izvedivo je čak i za grupne selfije. Video je također jako dobar. Uspio sam s tribine snimiti prvi "touchdown" Toma Bradyja i neke NFL momčadi u Njemačkoj. Nije baš lako dobiti oštri video dok netko trči kao ovdje Julio Jones u "end zonu" Seattle Seahwaksa, ali čak i s tribine je video ispao dovoljno dobro da se snimi i to i glasno slavlje navijača. Ostao sam malo u kadru da se nakon akcije vidi i kako Tom Brady prima čestitke pri odlasku na klupu nakon tog polaganja.

TAJ VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDJE:

Baterija je također dosta pojačana i većinom izdrži cijeli dan korištenja. Za sat vremena gledanja serija na Netflixu otišlo mi je 12 posto baterije. Punjene bi trebalo biti brže, da bi se napunio od 20 do 85 posto, trebalo mu je više od sat vremena.

VIDEO Američka himna na otvaranju prve utakmice NFL-a u Njemačkoj

Pogledajte i ovaj video. Američka se himna čuje vrlo jasno, a video je dovoljno oštar. Pravi je gušt bio gledati ovu utakmicu uživo. I isprobavati mogućnosti kamera novog Folda.

Opći dojam vrlo mi je pozitivan, svidio mi se novi Fold i više nego što sam mislio da hoće. No zbog visoke cijene još ga ne moru preporučiti za široki krug korisnika. Recimo, kad je riječ o padovima mobitela, danas se manje brinemo da će se oštetiti ekran jer su gotovo svi postali izdržljiviji, ali s ovim sam se često osjećao neugodno u strahu da mi ovako vrijedan mobitel ne padne na beton. A ne želite da vam ovaj ekran ima previše stres-testova...

VIDEO snimljen Samsung Galaxy Z Fold4:

Evo da nisu bili samo videi s utakmice, ovdje je video snimljen u Beogradu na dan polufinalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru između Hrvatske i Argentine. Pitao sam Beograđane za koga navijaju i što misle o toj utakmici. A možete vidjeti i kvalitetu videa snimljenog pri danjem svjetlu i izblizine.

Plusevi:

- Dva vrlo iskoristiva zaslona

- Odlične performanse

- Jako dobra glavna i selfie kamera

- Multitasking mogućnosti

- Bolja baterija



Minusi:

- Cijena

- Ulazi puno prašine na unutarnji ekran

- Nema utora za S Pen

- Masa uređaja