Pristup nije moguć: Pali Facebook, WhatsApp, Instagram...

Korisnici diljem svijeta javljaju kako imaju problema s pristupom Facebooku i drugim društvenim mrežama.

Na stranici Downdetector vidi se veliki broj prijava koje se odnose na problem prilikom pristupa Facebooku, WhatsAppu, Instagramu i Facebook Messengeru.

Iz Facebooka su se oglasili o ovom ispadu njihovih najpoznatijih servisa:

"Svjesni smo da neki korisnici imaju problema s pristupom našim aplikacijama i proizvodima. Radimo na tome da vratimo stvari u normalu najbrže što je to moguće. Ispričavamo se na smetnjama".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Na Twitteru se oglasio i WhatsApp. Poručili su da trenutno postoje problemi te da će napraviti sve kako bi aplikacija normalno funkcionirala.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Reuters navodi kako ne mogu potvrditi o kojem se problemu radi, no poruka koja se prikazuje na stranicama sugerira da se radi o pogrešci Domain Name System (DNS). DNS omogućuje web adresama da korisnike odvedu do odredišta.