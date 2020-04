Nobelovac koji je otkrio HIV: Koronavirus je umjetno stvoren i slučajno pušten iz laboratorija

Virus SARS-CoV-2 odgovoran za pandemiju COVID-19 zbog koje je već umrlo više od 120 000 ljudi u svijetu je umjetno stvoren virus nastao u potrazi za cjepivom protiv AIDS-a te je slučajno pušten iz kineskog laboratorija. Ovo znanstveno otkriće predstavio je francuski virolog Luc Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade za za izoliranje HIV-a 2008. godine.

- Došli smo do zaključka da je došlo do manipulacije ovim virusom. Virus nije prirodnog podrijetla, to je djelo molekularnih biologa. Nije poznato s kojim ciljem je to napravljeno. Moj posao je iznošenje činjenica, nikoga ne optužujem i ne znam tko je to učinio i zašto, rekao je Luc Montagnier u intervjuu za francuski zdravstveni časopis Pourquoi Docteur.



Prema ovom virologu, novi koronavirus je mogao nastati u laboratoriju u kineskom gradu Wuhanu gdje se prvi put i pojavio.

- Laboratorij u Wuhanu specijalizirao se za ove koronaviruse početkom 2000-ih. Oni imaju stručnost u ovom području - tvrdi on. Pojasnio je da je analizirao virus "do najsitnijih detalja" sa svojim kolegom Jean-Claudeom Perrezom.

Za tvrdnje da je virus nastao na tržnici, kaže da je riječ "o lijepoj legendi" te da je to proizvod iza kojega stoje stručni ljudi.

Hipotezu su stručnjaci odmah odbacili. Teorija da je ovaj virus nastao genetskom manipulacijom kruži već duže vrijeme te je odbačena na temelju analize izoliranog genoma virusa, piše CNews.

>> VIDEO Dragan Primorac: Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa