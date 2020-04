Francuski znanstvenici: virus se u potpunosti uništava na 92 Celzija

Grupa francuskih znanstvenika s Odjela za nove virusne bolesti Sveučilišta Aix-Marseille napravila je studiju različitih utjecaja na deaktivaciju novog koronavirusa SARS-CoV-2 među kojima je i temperatura. Odmah treba spomenuti kako je studija javno raspoloživa za čitanje na platformi bioRxiv ali nije neovisno provjeravana pa tako za sada nije objavljena niti u bilo kojem znanstvenom časopisu. Tako treba biti oprezan s njezinim zaključcima. No, kako je teoretiziranje o tome hoće li virus nestati s pojavom toplog vremena, tako je privukla pozornost nekih stranih medija, pa tako i domaćih iako se u ovoj studiji doista i ne radi o istraživanju utjecaja toplijeg vremena nego izravno temperature. Jedan je od medija koju je studiju na svojem internetu prenio danas i utjecajni američki tjednik Newsweek. Francuski su znanstvenici izložili visoke i niske koncentracije virusa u laboratorijskim i simuliranim uvjetima u prirodi različitim temperaturama u skladu s standardima u Francuskoj izvedenih iz onih Europske Unije. Ispostavilo se da SARS-CoV-2 može izdržati temperaturu od 60 Celzija sat vremena. U laboratorijskim uvjetima bilo je potrebno postići temperaturu od 92 Celzija da bi se virus u potpunosti uništio. Studija koja je provođena inficiranjem stanica jetre afričkog zelenog majmuna pokazala je kako virus na tako visokoj temperaturi potrebno držati 15 minuta. Uočena je i razlika, što bi vjerojatno bilo i logično, u koncentraciji virusa. Ako ga je u uzorku bilo više, ostao bi zarazan, ako bi ga bilo manje deaktivirao bi se u cijelosti. Francuski stručnjaci tvrde kako su takvi zaključci zapravo konzistentni s ranijim studijama SARS-a i MERS-a, dva ranija koronavirusa. No, niže su koncentracije virusa prisutne kod većine zaraženih pa se drži kako su za deaktivaciju dovoljne i niže temperature. Više koncentracije trebaju i višu temperaturu. – Ova studija treba poslužiti za odabir adekvatnog protokola za deaktivaciju kako bi se spriječila izložnost laboratorijskog osoblja koje je u izravnom i neizravnom kontaktu s virusom SARS-CoV-2 kod dijagnostike, stoji u studiji. Newsweek podsjeća kako je i u časopisu The Lancet Microbe objavljena studija koja je pokazala kako je virus stabilan na 4 Celzija ali se deaktivira nakon pet minuta na 70 Celzija. U još jednom preprintu, znanstvenici iz Kine doista su se bavili utjecajem temperature i vlažnosti u atmosferi te su na temelju analize u stotinu kineskih gradova zaključili da se pri višim temperaturama i vlažnosti prijenos bolesti COVID-19 značajno smanjuje. Slično je to kao i što je bilo kod SARS-a i Influenze.