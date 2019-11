Kuda idu mobilne aplikacije: Plaćanje smartfonima i što će donijeti blockchain tehnologija

Od trenutka pojave mobilnih aplikacija do danas svjedočimo kontinuiranom rastu uporabe mobilnih aplikacija, koje dolaze s pojavom novih uređaja, nadogradnjom platformi i novim funkcionalnostima koje te nadogradnje donose. Najvažniji trend kada je riječ o njihovu razvoju sve veći je broj gotovih rješenja za uobičajene zahtjeve kao što su autentifikacija i autorizacija korisnika, različite vrste analitika, komunikacija putem poruka (messaging), procesiranje plaćanja, generiranje PDF dokumenata i slično.

Rezultat toga je smanjeno vrijeme potrebno za razvoj mobilnih aplikacija, a samim time i troškovi, jer se dugotrajni razvoj zamjenjuje integracijom gotovog rješenja ako ono postoji, smatra Marko Miloš, CTO Undabota, tvrtke specijalizirane za razvoj mobilnih i web-aplikacija.

Ipak, ono što nas je posebno zanimalo jest mogućnost plaćanja putem mobilnih aplikacija i smartfona te kako developeri gledaju na njihov razvoj iz kuta posla, ali i korištenja. Usto smo ih zamolili da se osvrnu i na blockchain tehnologije koje dolaze.

Tako smo za početak pitali koriste li neki sustav autorizacije i naplate kartica putem interneta ili tzv. payment gateway sustave poput Applea ili Google Paya i koji su glavni izazovi pri njihovu korištenju te rade li s “hibridnim” tehnologijama.

– U aplikacijama koje smo razvijali integrirali smo razne payment gatewaye kao što su: Stripe, Braintree, PayPal te SumUp koji dolazi s čitačem za kartično plaćanje. Ionic i PhoneGap nismo još imali priliku implementirati, no razvijali smo aplikacije u cross-platform tehnologijama React Native i Flutter koje su Hybrid-Native. A što se tiče cross-platform tehnologija (React Native i Flutter), one imaju i prednosti i nedostatke u odnosu na standardni native razvoj. Najbolja primjena takvih rješenja bila bi za brzo prototipiranje i jednostavnije CRUD (create-read-update-delete) aplikacije, no za veće projekte uvijek preporučujemo native razvoj. Cross-platform tehnologije uglavnom ne pružaju zadovoljavajuću razinu performansi i stabilnosti koju klijenti traže te imaju slabiju podršku i integracijske mogućnosti. Najbitnije je da je aplikacija funkcionalna i intuitivna te da dizajn korisničkog sučelja bude lijepo uklopljen u cjelokupnu priču – smatra Marko Miloš, CTO Undabota.

Filip Fajdetić, iOS Development Team Lead iz Bornfighta, o plaćanjima kaže:

– Današnje aplikacije sve više i više koriste Apple/Google Pay payment sustave. Možda bi najbolji primjer za to bio Revolut na kojem se stvarno može i dodavati novac na račun i trošiti preko Apple Paya. Trend je da će m-banking, ali ubrzo i ostale aplikacije, sve više dodavati takve “gatewaye” na listu svojih funkcionalnosti jer pojednostavljuju plaćanje u svakom pogledu – ističe Fajdetić i dodaje:

– Primjerice, ja u trgovine idem samo s mobitelom. Praktički više ni ne nosim novčanik jer je ovakvo plaćanje sad dostupno u svakoj trgovini u kojoj se može plaćati beskontaktno, a to je sad stvarno jako prošireno. Imam Apple Pay, na drugoj aplikaciji imam svoje loyalty kartice i novčanik mi više ni ne treba – nemam više sto različitih kartica sa sobom, već mi je sve u mobitelu, unutar aplikacija. I to je trend koji će biti sve jači i jači – siguran sam da ćemo uskoro sve moći napraviti putem mobitela jer i Apple i Google daju API-je koji su dobro dokumentirani i koje nije komplicirano implementirati, tako da će sve više aplikacija to početi koristiti.

Kad je riječ o hibridnim sustavima, Fajdetić kaže da je ono što rade Ionic i PhoneGap pakiranje web-aplikacija u mobilnu aplikaciju – to znači da se gube neki benefiti koje imaju nativne aplikacije, kao što su native UI, dobre performanse, offline način rada, pristup svim nativnim API-jima.

– Kako mi u Bornfightu klijentima nudimo ponajprije top kvalitetu i ne želimo žrtvovati performanse i ostale elemente, mi najčešće ne koristimo ove sustave, premda oni imaju neke svoje dobrobiti pogotovo za programere koji već imaju neka svoja postojeća web-rješenja koja je potom lako “prepakirati” u mobilnu aplikaciju i na neki način svoje rješenje malo približiti mobilnoj aplikaciji.

Kako sam već rekao, korisnici su navikli na nativne aplikacije i top iskustvo pa korištenje ovih sustava nije najbolje rješenje iako ima neke svoje benefite. Rekao bih da su ti sustavi u redu odabir ako nekome treba nešto prilično jeftino ili se radi za nešto što će biti aktivno samo jedno kraće vrijeme pa se ne isplati ići u razvoj cijele nativne aplikacije. Ako se pak gleda dugoročno, ako je plan razvijati rješenje i prilagođavati ga korisnicima, izrada nativne aplikacije smjer je kojim treba ići. No, ja bih ipak izbjegao ova hibridna rješenja i radije iskoristio neke od postojećih “cross-platform” solucija poput React Nativea ili Fluttera ili Xamarina, jer oni generiraju nativni UI, a to je svakako puno bolja opcija jer su puno bliži nativnim aplikacijama i imaju bolje performanse od hibridnih rješenja.

Na pitanje vidi li potencijal u kombinaciji blockchain tehnologije s mobilnim aplikacijama, Fajdetić odgovora:

– Da, blockchain se može primijeniti na vrlo širok spektar poslovanja pa samim time i na mobilne aplikacije. Većina korisnika upoznala se s blockchainom na mobitelima upoznala nekih “blockchain walleta” ili mjenjačnica, no tu postoji još jako puno prilika koje se mogu iskoristiti. To je područje i dalje u svojem začetku iako se o blockchainu trenutačno puno manje govori, blockchain je nešto što je tu, što je još uvijek aktualno i vjerujem da će se dugoročno moći iskoristiti u razvoju vrlo naprednih mobilnih aplikacija.

Tajana Varunek, poslovna konzultantica tvrtke InSky Solutions, kad je riječ o plaćanjima putem mobilnih aplikacija, tvrdi da korisnici na našim prostorima malo kasne s povjerenjem u tu vrstu plaćanja, odnosno skeptični su da njihov pametni telefon može zamijeniti ostala sredstva plaćanja te malo sporije prihvaćaju servise koji bi im omogućili online plaćanja, tako da su trenutačno aktualne implementacije nekih drugih funkcionalnosti poput korištenja programa vjernosti, upravljanja osobnim podacima, pregleda transakcija, digitalnih kartica te korištenje IoT tehnologija poput digitalnog ključa.

– Naši klijenti dolaze iz trenutačno jakih industrijskih grana poput farmacije i turizma te je s njima vrlo lako osmisliti produktivnu i uspješnu mobilnu aplikaciju. Najviše iskustva imamo s razvojem mobilnih aplikacija na hibridnim tehnologijama, posebice na Ionicu, te smatramo da je to puno prihvatljiviji način za klijente jer se radi jedan razvoj te to smanjuje operativni trošak izrade kao i samog održavanja aplikacije. Platforme za takav način izrade aplikacija jako se brzo usavršavaju te se broj tehničkih nedostatka smanjuje iz dana u dan. Našim klijentima nije prihvatljivo da postoji aplikacija samo za jednu platformu jer žele pružiti usluge svim svojim korisnicima neovisno koje uređaje koriste, a to je i sam trend u svijetu – naglašava Tajana Varunek.

Kada je riječ o blockchainu, Tajana Varunek kaže da vide veliki potencijal u integriranju blockchain tehnologija s mobilnim aplikacijama zbog samih benefita koje ta tehnologija donosi, poput visoke razine sigurnosti i transparentnosti.

Ante Laušić, član uprave tvrtke Megatrend poslovna rješenja, kaže da je, kad je riječ o blockchain tehnologiji, ona danas jedna od popularnijih tehnologija te ima velik potencijal.

U blockchain projekte ulaže se veliki novac i velike svjetske kompanije pridružile su se mnogim startupima u osmišljavanju proizvoda i usluga temeljenih na tim tehnologijama. Integracija blockchain tehnologije u mobilne aplikacije pruža vrlo sigurnu platformu za organizacije ne samo financijskog nego i drugih sektora kao što su farmacija, zdravstvena zaštita i osiguranje.

Danas postoje mnogi različiti use-case-ovi za različite industrije koje je moguće implementirati koristeći spoj blockchaina i mobilnih aplikacija tako da možemo govoriti o velikom potencijalu tih tehnologija. Tako recimo Gartner predviđa da će između 2020. i 2030. godine blockchain generirati više od tri milijarde dolara prihoda na svjetskoj razini. Znači očekivanja su velika, ali u ovom trenutku još uvijek nema prave komercijalizacije.