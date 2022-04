Opet ništa od elektroničkog ispita za državne službenike

Zapošljavanje mimo kriterija rodbine i prijatelja istaknutih političara u državnim službama stara je hrvatska navada koja je Vladi Andreja Plenkovića došla na naplatu u vidu istraga koje je Državno odvjetništvo pokrenulo protiv bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Rimac, a potom i protiv aktualnog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića. Ta činjenica, međutim, nije nimalo ubrzala planove za uvođenje transparentnijeg sustava ulaska u državnu službu i trajnog zapošljavanja službenika.

Dapače, pravilnik koji je trebao osigurati polaganje državnog ispita isključivo elektroničkim putem ovih je dana doživio još jednu, treću po redu, odgodu primjene. Riječ je o sustavu koji je kao antikorupcijska mjera najavljen još 2019. godine, a ministar Ivan Malenica tada je uvjeravao da će novi sustav već u 2020. osigurati jednake izglede za zapošljavanje svim kandidatima za državnu službu. Kad je pravilnik pušten u proceduru otkrilo se, međutim, da Ministarstvu treba još godina dana da pripremi sustav pa je utvrđeno da će se elektronički ispiti za državne službenike provoditi od 1. travnja 2021. godine.

Od tada će se, najavljivali su iz Ministarstva uprave, službenički ispiti odvijati isključivo elektronički, putem zadataka višestrukog izbora, verificiranih na metodološkoj i stručnoj razini. Uz pravičnije i transparentnije zapošljavanje, novi je sustav trebao donijeti i znatne uštede, a govorilo se da bi ispiti provođeni ovim putem državu koštali upola manje od zastarjelog modela koji je, na žalost, još uvijek u primjeni. No, kada je pravilnik trebao stupiti na snagu, njegova primjena odgođena je za godinu dana, na 1. travnja 2022. godine, što znači da je na snagu trebao stupiti ovaj petak. No, to se ni ovoga puta neće dogoditi, jer je ovih dana odlučeno da će se rok još jednom pomaknuti, ovoga puta za šest mjeseci, na 1. listopada ove godine.

Obrazloženja najnovije odgode u izmjenama Pravilnika puštenim u javno savjetovanje nema, a s obzirom na dosadašnje iskustvo može se postaviti pitanje hoće li Hrvatska elektroničke ispite za buduće službenike dobiti i u novom roku koji si je zadalo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ovoga bi puta, međutim, primjenu pravilnika mogla osigurati činjenica da je elektronički državni ispit jedna od mjera iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u kojem se novi sustav najavljuje najkasnije do kraja ove godine. I to bi na koncu moglo natjerati Vladu da konačno uvede koliko-toliko reda u prijem službenika, ako je već na to nije uspio natjerati DORH i činjenica da se protiv jednog ministra vodi službena istraga pod sumnjom da je na ranijoj funkciji dostavljao ispitna pitanja dvjema kandidatkinjama zato što su u rodu s istaknutim HDZ-ovcima.

Ovakvo odugovlačenje do zadnjih mogućih rokova pokazuje i koliko je u stvari aktualna vlast predana digitalizaciji, pogotovo u dijelu koji bi trebao osigurati antikorupcijske alate, ne samo kod zapošljavanja nego i u drugim poslovima koje građani imaju s državom.