OnePlus 8T: Heroj brzog punjenja baterije!

Kako su najmoćniji pametni telefoni obično i najskuplji pa za njih treba izdvojiti i po više od 1000 eura, a za neke i više od 10.000 kuna, jasno je da mnogi korisnici traže povoljnija rješenja. Ali, istovremeno i dalje žele jak mobitel s dobrom kamerom.

Zato u posljednje vrijeme na tržištu jača ponuda u višoj srednjoj kategoriji, koja se trudi nametnuti kao najisplativija varijanta. U toj niši svoje mjesto traži i pametni telefon OnePlus 8T.

Ovaj kineski brend posljednjih godina postaje sve kvalitetniji i rasprostranjeniji, a iako nije riječ o njihovu najjačem modelu u zadnjih godinu dana to je OnePlus 8 Pro), OnePlus 8T zanimljiv je mobitel koji se može nabaviti i u Hrvatskoj po cijeni od oko 5000 kn (za varijantu s 8 GB RAM-a i 128 GB za podatke) ili za oko 5750 kn za jači model (12 GB + 256 GB).

Foto: Danijel Lijović One Plus 8 Pro i One Plus 8T

Nakon nekoliko tjedana probnog korištenja rekao bih da su mu najveće prednosti baterija i brzina, a nedostatak što kamera ipak nije također na najvišem nivou.

Dizajn mu je lijep i plava verzija djeluje dosta atraktivno. Stražnji sklop kamera čak je malo bolje riješen od 8 Pro varijante jer kamere manje strše i bolje izgledaju u ovoj varijanti pravokutnika nego većeg i duljeg “jednoreda” na 8 Pro.

Foto: Danijel Lijović

No kamere su ipak slabije kvalitete nego na jačem OnePlus flagshipu, a o tome malo više kasnije u tekstu.

Novi zaslon dolazi s povećanom brzinom osvježavanja na 120 Hz, ali s manjom rezolucijom i nije jednako blještav kao što je to izvedeno na 8 Pro, ali sviđa mi se što je ovdje ravan ekran. Također, izgleda da brzina osvježavanja nije naštetila dugotrajnosti baterije.

OnePlus 8T ima najbolji ovogodišnji Qualcommov čipset Snapdragon 865 (baš kao i na OnePlus 8 Pro), a model koji sam testirao imao je 12 GB RAM-a pa je bio vrlo zahvalan za korištenje i nisam imao zamjerki na performanse.

Baterija je nijansu slabijeg kapaciteta (4500 mAh) nego na OnePlus 8 Pro modelu, ali 8T se može pohvaliti vjerojatno najbržim punjenjem među poznatijim brendovima. Naime, baterija se u potpunosti napunila za samo 38 minuta! Za 20 minuta bila je već na 62 posto, a za 33 minute na 94 posto! Ovo je bolji rezultat koji sam dobio čak i od Huaweijeva flagshipa Huawei Mate 40 Pro, kojem treba 40-ak minuta za 100 posto.

Foto: Danijel Lijović One Plus 8 Pro i One Plus 8T

OnePlus 8T koristi superbrzo napajanje od 65 watta, a iz te kompanije tvrde da se već za 15 minuta može napuniti baterija dovoljno da podržava cijeli dan korištenja.

Meni je u korištenju baterija doista dugo držala, imao sam i po više od 7 sati uključenosti zaslona, a u večernjim satima bih obično imao oko 20-ak posto. I u drugi dan možete ući bez problema s jednim punjenjem a da ne morate strahovati da ćete odjednom ostati bez baterije ili morati posvuda nositi punjač.

Kao što sam istaknuo u uvodu, s kamerama nisam najzadovoljniji, barem kada se uspoređuje s top modelima. Po danjem svjetlu i s bližim kadrovima većinom će dobro odraditi zadatke.

Foto: Danijel Lijović

Pogotovo ako snimate prirodu i pejzaže. Šetao sam se pokraj Bundeka po sunčanom danu i fotografije su bile živopisne i oštre. Ali, kad sam pokušao snimati teniski meč, također usred dana, rezultat je ipak bio slabiji i bilo je više mutnih detalja. I to ne samo pri pokretu.

Foto: Danijel Lijović

Također, uz malo slabije osvjetljenje fotografije ispadaju manje oštre i mogu imati mutnije detalje. Nešto malo bolja fotografija u uvjetima slabijeg osvjetljenja dobije se u režimu snimanja “Nightscape” s ekspozicijom od nekoliko sekundi. Dakle, ako vam je kamera najbitnija, a želite OnePlus, bolje se držite nešto skupljeg 8 Pro modela (po 829 i 929 eura).

Foto: Danijel Lijović

Također, OnePlus 8T nema posebno učinkovit zoom (10 x digitalno uvećanje) i za većinu tržišta ne dolazi s otpornošću na vodu i prašinu.

No i dalje je ovo vrlo iskoristiv mobitel, zaokruženih mogućnosti i može biti rješenje za korisnike koji traže alternativu najskupljim brendovima.