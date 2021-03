Novi Mayflower bez posade ide putem prvih doseljenika u SAD

Neljudski. Takvi su iz današnje perspektive bili uvjeti koji su vladali na Mayfloweru, trideset metara dugačkom i 180 tona teškom jedrenjaku koji se u jesen 1620. otisnuo s obale Engleske prema novom neistraženom svijetu – Americi. Plovidba je trajala 66 dana. Na brodu nisu postojali kreveti. Stotinu dvoje putnika spavalo je na drvenim daskama, u potpalublju u kojem su se miješali mirisi fekalija, prolivenog vina, povraćotine, znoja, ustajalog zraka.

Nitko se na brodu nije mogao otuširati, nuždu su obavljali naginjući se preko palube, ali ako je bilo nevrijeme onda je jedina opcija bila olakšati se unutar istih onih prostorija u kojima su mnogi i spavali. Bio je to Mayflower 1620., a četiri stoljeća poslije u čast tog broda i pothvata koji je ostao zabilježen u povijesti SAD-a sagrađen je novi Mayflower. Iako moderni Mayflower apsolutno ni po čemu ne podsjeća na onog starog, ipak dijele jednu zajedničku karakteristiku. I na novom također vladaju neljudski uvjeti. Samo to ovoga puta treba doslovno shvatiti.

IBM-ov alat za donošenje odluka

Mayflower Autonomous Ship ili MAS prvi je potpuno autonomni brod koji će se bez putnika ili posade, dakle potpuno samostalno, navođen tek umjetnom inteligencijom, zaputiti na prekooceansko putovanje. I to istom onom pet tisuća kilometara dugom rutom kojom je plovio njegov stariji imenjak. Krenut će iz engleskog grada Plymoutha, a završiti u onom američkom.

– Brod nije velik, pogotovo ne za ovakvu vrstu putovanja. Dugačak je petnaest metara i težak pet tona, a po dizajnu ga svrstavamo među trimarane. To znači da ima dugački glavni trup kako bi bio što učinkovitiji tijekom plovidbe, a s lijeve i desne strane se nalaze i dva manja trupa koja služe za stabilizaciju plovila. Na njima se nalaze i solarni paneli. Iako MAS ima dizelski generator, on će biti korišten samo u slučaju opasnosti, a glavni izvori energije će biti upravo vjetar i sunce. Maksimalna brzina mu je 20 čvorova – objasnio je direktor poljskog brodogradilišta Aluship Technology smještenog u Gdanjsku, gdje je ovaj autonomni brod i sagrađen. Novim Mayflowerom, kao što smo već spomenuli, uopće neće upravljati ljudi, nego će njegov kormilar biti umjetna inteligencija koja će potpuno sama donositi odluke o smjeru plovidbe i izbjegavanju drugih predmeta na oceanu, a ljudsku bazu na kopnu će zvati samo ako procijeni da je to nužno. Koristit će IBM-ov sofisticirani alat ODM (operational decision maker), koji se inače koristi u financijskoj industriji za donošenje kompleksnih poslovnih odluka.

Za MAS-ovo donošenje odluka zaduženi su brojni senzori i radari koji će prikupljati podatke o stanju na oceanu i predmetima koji se nalaze na putu.

Jedan od najotpornijih brodova

Tako će taj brod na ocean krenuti opremljen lidarom, radarom, GPS-om, kamerama i vezom sa satelitom koji će mu davati širu sliku područja kojim plovi. No bit će spreman i za donošenje odluka bez pristupa internetu jer neki dijelovi oceana nisu pokriveni satelitskim signalom koji MAS može koristiti. Zato su stručnjaci iz IBM-a prikupili mnoštvo podataka s drugih brodova koji plove iz Plymoutha kako bi naučili MAS sve što treba za samostalnu plovidbu. Umjetna inteligencija koja upravlja vozilom do sada je pregledala više od milijun različitih fotografija i iz njih naučila kako se ponašati u određenim situacijama.

– Sigurni smo da nismo predvidjeli sve moguće situacije koje se mogu dogoditi nasred oceana. Ono što nam ulijeva određenu dozu sigurnosti jest dizajn samog broda, koji smo projektirali tako da bude maksimalno otporan i efikasan. Nema prostorija za ljude, nema kreveta, hladnjaka, pećnice. Zato je Mayflower jedan od najotpornijih brodova koji je zaplovio oceanima. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno – kazali su poljski brodograditelji. Na svom putovanju koje bi trebalo trajati 12 dana, a na koje će krenuti 19. travnja, MAS će provesti niz oceanografskih istraživanja koja će biti usredotočena na četiri područja: pomorsku sigurnost, nadzor morskih sisavaca, mapiranje razine mora i mikroplastiku oceana.