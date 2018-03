Nauči jedan od najtraženijih programskih jezika na svijetu na besplatnoj radionici Axilis JavaScript School

Koliko ste puta čuli da su IT tvrtke u konstantnoj potrazi za obrazovanim i iskusnim zaposlenicima koji poznaju sustave i programske jezike za koje vjerojatno niste čuli? Vjerojatnost je dosta velika. Osim, naravno, ako ne studirate nešto vezano uz IT sektor. Ipak, postoji vjerojatnost da ste i čuli za jedan od tih programskih jezika i sustava, ali ga nikada niste savladali. Možda je bilo prekomplicirano da se sami uhvatite s time u koštac. Ili baš taj jezik niste učili na fakultetu.

Nemojte očajavati, još uvijek ima vremena. Zapravo, imate do 18. ožujka za prijaviti se na besplatnu radionicu Axilis JavaScript School. Axilis je jedna od najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u regiji i vrlo su rano primijetili dvije stvari - JavaScript je jedan od najtraženijih programskih jezika kod poslodavaca i studenti se, na žalost, rijetko uspijevaju poznati s njim sve dok ne nađu konkretan posao. Zna to najbolje Matija Anić-Antić, student FER-a u Zagrebu koji je prošle godine pohađao radionicu. On nam je ispričao kako se odlučio za ovu školu jer mu “pruža znanja i tehnologije koje nije moguće naučiti na fakultetu kroz nastavne predmete,” te mu je bila “odlična prilika za popuniti rupe iz znanja o JavaScript-u te naučiti moderan web framework.”

Foto: Promo

Ova je radionica, zato, rješenje za nekoliko problema. S jedne strane studente i sve one koje zanima JavaScript kroz pet tjedana podučavaju ovom izuzetno traženom programskom jeziku. A s druge strane upoznaju ljude koji tek ulaze na tržište rada korisnom znanju. “Naša je ideja osposobiti one željne znanja kako se ne bi našli u istom problemu - ako pomognemo proširiti interes za JavaScript, imat ćemo više prilika pronaći dobre kandidate da nam se pridruže. Neke od njih možda i upoznamo u samoj školici,” kaže Matko Raguž, developer tvrtke Axilis i predavač JavaScript škole. Da, Axilis je također u konstantnoj potrazi za kvalitetnim ljudima, pa su tako prošle godine nakon radionice od 15 polaznika zadržali četvero ljudi u firmi.

S obzirom na to da se na Axilis JavaScript School-u treću godinu za redom može naučiti programski jezik od vitalne važnosti za današnje tržište rada i još postoji prilika da ostanete raditi u ovoj modernoj kompaniji, onda ni ne čudi previše činjenica da se prošle godine prijavilo 350 ljudi. Još manje čudi činjenica da je ove godine potražnja još veća. Tome sigurno ne odmažu ni svjedočanstava ljudi koji su prošlih godina sudjelovali u radionici. Sergej Jakovljev, bivši polaznik a danas jedan od predavača, je tako nakon radionice dobio sjajnu podlogu za korištenje svih tehnologija koje su se obrađivale, kao što je React, za koji do samih radionica nije ni znao da postoji.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani neovisno o stupnju obrazovanja ili prethodnom iskustvu, iako je osnovno znanje u programiranju dobrodošlo. Na radionicama će se programirati web aplikacije, backend i frontend, a grupe će brojem biti prilagođene načinu rada. Predavanja se održavaju 5 subota za redom u fenomenalno uređenom Axilis uredu, sa sasvim pristojnom količinom grickalica i dobre zezancije, komunikacija s predavačima Vedranom Maršićem, Matkom Ragužem, Petrom Kovačevićem i Sergejom Jakovljevim se odvija gotovo konstantno preko Slacka, a na kraju radionice polaznici demonstriraju što su naučili. Osim toga, učenje ne staje s radionicom. Prošlogodišnji polaznik Petar Kovačević, na primjer, kaže da je glavni savjet koji može dati polazniku radionice je da izradi svoj projekt s tehnologijama naučenim na školici. “To je najbolji način da se ono što je naučeno na školici slegne i nadogradi,” kaže Kovačević.

Foto: Promo

Zašto čitate ovo još uvijek? Trk na https://jsschool.axilis.com gdje se možete prijaviti za ovogodišnju radionicu, i to samo do 18. ožujka. Tko zna, možda ste rođeni da govorite u JavaScriptu, a to još uvijek ne znate. Intervjui s kandidatima počet će 21. ožujka, dok će prvi sat JavaScripta biti održan 24. ožujka u zagrebačkom Axilis uredu.