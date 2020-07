NASA šalje sondu na Psyche: Prvi korak do rudarenja na asteroidu

Posljednjih se nekoliko godina govori o rudarenju u svemiru. I to dosta iznenadno, bez nekih konkretnih znanstvenih dokaza da se radi o nečemu izvedivom ili isplativom. Još je zanimljivije da se čak ne govori toliko o eksploataciji Mjeseca ili Marsa, to se valjda podrazumijeva ako smo kao čovječanstvo uprli sve moguće resurse da tamo dospijemo i ondje ostanemo, već se prije svega govori o asteroidima.

I dok će znanstvenici mahom odgovarati kako je još prerano razgovarati o takvim mogućnostima jer, bez obzira na bilo kakva motrenja, proračune i procjene, u ništa ne možemo biti sigurni dok sami ne vidimo ima li nečega na asteroidima ili nema.

Japan i Portugal su se već prijavili

No, svejedno se otvaraju tvrtke, stvaraju pravni okviri. Poput Luksemburga, primjerice, koji je sebe predstavio kao zemlju koja će dati inicijalni poticaj kroz pravni okvir za pokretanje tog sasvim novog industrijskog sektora, rudarenja asteroida. Luksemburg je u lipnju 2016. godine najavio da će uložiti 200 milijuna dolara, a već godinu dana kasnije predstavili su zakon prema kojem kompanije koje se kod njih registriraju za takvo rudarenjeimaju pravo zadržavati sve što na asteroidima pronađu. I onda je to privuklo i druge zemlje poput Japana, Portugala i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji imaju velike svemirske ambicije da uspostave s Luksemburgom gospodarsku suradnju upravo na toj osnovi.

Savršeno je jasno zašto se takve nade polažu u asteroide, odnosno tamo pronađeno zlato ili što već. Resursi su na Zemlji ipak sve škrtiji, a neke od popularnih novih tehnologija, poput strujom pogonjenih automobila traže u prirodi rijetke materijale poput litija. Kada bi se pronašao neki alternativni izvor, bilo bi to doista sjajno. NASA misli da je detektirala takav izvor koji je, prema njima, takav da može opsluživati dobar dio današnje industrije. Pa su zato prionuli izgradnji letjelice koja bi se uputila na taj “eldorado-asteroid” već 2022. godine. Asteroid Psyche, navode oni, mogao bi vrijediti čak deset tisuća trilijuna dolara. Ili možda i više. Kada bise taj asteroid spustio na Zemlju, svaki njezin stanovnik odjednom bi bilo milijarder, preračunala je NASA.

No i to bi vjerojatno bilo kratka vijeka jer sadašnje bi se vrijednost metala koji bi s njim stigli naprosto stropoštale, a to bi možda u propast odvelo cijelu ekonomiju. Sondu koju sada gradi NASA na rudama bogati asteroid ponijet će SpaceX-ova raketa Falcon Heavy u kolovozu 2022. godine. Ako sve bude u redu, naravno. No sve ima i dublju znanstvenu svrhu. Jer, istražitelji svemirskih dubina smatraju da je Psyche, koji je širok oko 225 km, zapravo jezgra planeta koji je vremenom izgubio svoje slojeve. Pa je i to jedan razlog zašto bi se doista moglo raditi o asteroidu koji je bogat plemenitim metalima.

Asteroid bi, dakle, mogao biti sličan Zemljinoj jezgri, bogat željezom i niklom, a možda bi mogla dati i neki uvid kako je zapravo stvoren planet na kojem danas živimo. Nije nelogično, zar ne? Cijeli je projekt vrijedan 117 milijuna dolara, a sada konačno ulazi u svoju završnu fazu nakon što je odobren dizajn sonde. Pa se sada može pristupiti konstrukciji letjelice. Psyche se nalazi u pojasu asteroida koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Znači, NASA-ina sonda mora proći Mars kako bi stigla do Psychea i onda svojim uređajima izmjerila Psycheovo magnetno polje te ga snimiti. Na temelju toga bi se onda moglo procijeniti je li doista toliko bogat vrijednim metalima.

Dugačak put do “eldorada”

NASA-inom misijom će se prikupiti i drugi podaci ne bi li se došlo do spoznaja o jezgri asteroida do koje se, očito, ne može doći. Lindy Elkins-Tanton, znanstvenica u američkoj svemirskoj agenciji, izračunala je kako samo željezo za koje se pretpostavlja da se nalazi na asteroidu vrijedi deset tisuća trilijuna dolara.

– Ova misija i njezino planiranje kao da je steroidima u odnosnu na redovne situacije. Pokušat ćemo razraditi do zadnjeg detalja kako da svi instrumenti na sondi funkcionirati zajednički kako bismo mogli doći do relevantnih znanstvenih podataka, ali i sve ih vratiti natrag na Zemlju – rekla je Elkins-Tanton koja je i direktorica i dopredsjednica Međuplanetarne incijative na Sveučilištu Arizona State u američkom gradu Tempe. Psyche 16 nije nešto nepoznato astronomima. Otkriven je još 1852., a vjeruje se, dakle, da je ostatak planeta koji je uništen udarima tijela u svemiru u doba kada se Sunčev sustav još formirao. Iako NASA tvrdi kako na njemu ima metala ogromne vrijednosti, ipak se na Psycheu neće rudariti. Čak se nikakvi uzorci neće ni vraćati na Zemlju. Barem ne još, i dalje je sve u znanstvene svrhe. Nema, kažu, veze što na “eldorado-asteroidu” ima i rijetkih metala poput zlata, platine ili bakra. Sve je samo znanstveno.

– Zato što ne možemo izravno vidjeti i izmjeriti Zemljinu jezgru, bitno je da nam Psyche da izravan i jedinstven uvid u nasilnu povijest udara koji su oblikovali planete nalik Zemlji, navodi NASA u materijalima o misiji. Pričekat ćemo još na sve to jer, ako doista bude sve u redu i sonda, čija se šasija Solar Electric Propulsion Chassis sastavljena u tvrtki Maxar Technologies u kalifornijskom Palo Altu, doista poleti u kolovozu 2022. godine, do Marsa će stići negdje rane 2026. godine. Nalazi se na 370 milijuna km od Zemlje.