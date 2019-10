Najpoznatiji zviždač: Evo kako vas vaši pametni telefoni špijuniraju

Bivši zaposlenik CIA-e Edward Snowden i zviždač koji je dobio azil u Rusiji jer je razotkrio tajni američki program masovnog prisluškivanja, otkrio je kako nas pametni telefoni špijuniraju.

Gostujući u popularnom podcastu 'Joe Rogan Experience' Snowden je govorio o tome kako pametni telefoni prikupljaju podatke o njihovim korisnicima, a da oni to uopće ne znaju.

– Imate mobitel u sobi. Mobitel je isključen, odnosno ekran mu je isključen. No, ako vam netko pošalje poruku, ekran oživi. Kako se to dogodi? – upitao je Snowden.

– Svaki smartphone stalno je povezan s najbližim odašiljačem. Čak i kad je ekran isključen i mislite da ne radi ništa, ne možete to vidjeti jer su emisije radiofrekvencija nevidljive, ali on vrišti u zrak, govoreći 'tu sam'. Pokreti vašeg mobitela su pokreti vas kao osobe i često su jedinstveni i može vas se identificirati preko njih. To znači da kad god nosite mobitel, kad god je uključen, postoji zapis vaše prisutnosti na tom mjestu koji stvaraju tvrtke – pojašnjava Snowden.

Kaže kako tvrtke vaše podatke ne moraju čuvati vječno te da nemaju razlog za to, ali da ih vide kao vrijedne informacije.

– Nema veze jeste li učinili nešto pogrešno ili ste najobičnija osoba na svijetu, tako masovni nadzor funkcionira – kaže on.