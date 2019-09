Najbolji pametni mobiteli koje nitko neće kupiti

Huawei, kineski tehnološki div, izgubio je bitku na tržištu pametnih telefona. Velebno predstavljanje najmoćnijeg i najnovijeg smartfona u Münchenu možda je ujedno bilo i veliko zbogom Europi. Jer upravo taj najinovativniji i najnapredniji smartfon neće biti u prodaji nigdje izvan Kine. Zašto? Zato što mu nedostaje najbitniji dio, potpuno funkcionalan operativni sustav Android. Nedostaju mu Googleove aplikacije poput Gmaila, Mapsa, YouTubea..., nedostaje mu cijeli Google Play Store odnosno trgovina aplikacija. I tako najbolji Huawei postaje gotovo neupotrebljiv, nepotpun i nekoristan. Sve zamjenske varijante koje bi Huawei dovele do pune radne sposobnosti još nisu zaživjele u praksi. HarmonyOS koji Huawei najavljuje još nije upogonjen, a nema ni dovoljno aplikacija da bi bio prava zamjena za Android.

Možda zvuči okrutno, no Huawei je iz perspektive kupaca izgubio povjerenje. Jer, prosječni korisnici smartfona u Europi nemaju zašto tugovati. Imaju niz ostalih brendova kojima mogu pokloniti povjerenje. Huawei nije, poput iPhonea, stekao vlastitu sljedbu poklonika, ima pristalica, ima i obožavatelja i onih koji su taj mobitel smatrali najboljom kupnjom. Uostalom, ima niz nagrada koje to potvrđuju. No, sve to Huaweiju neće pomoći da ne pretrpi ozbiljne gubitke u prodaji mobitela diljem svijeta. Jer, iako nije “kriv” što ga se Google odrekao, povjerenje kupaca je vrlo lako izgubiti.

Osjetili su to svojedobno vlasnici nekoć popularnog mobitela BlackBerry, trodnevni pad sustava sve je poklonike tih mobitela natjerao da dobro promisle o sljedećoj kupnji. Neprilagođen operativni sustav i ustrajnost na tipkovnici koštali su i BlackBerry i moćnu Nokiju povjerenja i posljedično prihoda i profita. Kupce ne zanima baš tko je kriv i što telefon ima u sebi, zanima ih da radi što je bolje moguće.

Simpatije koje Huawei ima na svojoj strani uglavnom su generirane pozicijom u koju ga je gurnula američka administracija ili točnije Donald Trump, premda i Kinezi očito nisu odigrali prave karte. Zasad je jedina nada da će se doista održati obećanje Googlea i da će svi “stari” modeli dobivati nove inačice sustava, da će se svi sporovi između SAD-a i Kine uspješno okončati u nekom kratkoročnom razdoblju te da će se stvari vratiti na staro, a većina kupaca ostati nesvjesna drame koja se odvija oko operativnog sustava. Drugi scenarij jest da Huawei ubrza sa svojim OS-om te uvjeri kupce da su i u tome postigli savršene performanse.

U svakom slučaju, Huawei ili njegovi najnoviji mobiteli serije Mate: Mate 30 i Mate 30 Pro, prve su žrtve trgovinskog rata SAD-a i Kine. A ako se stanje ne poboljša više i neće biti novih Huaweija s Androidom, ali ni Huaweijeva brenda Honor, koji će također, kada se radi o novim modelima, ostati bez potpunog Androida.

Istina, Huawei jest žrtva politike i na piku je Amerikanaca već neko vrijeme, a cijela priča koja sluti da će završiti vrlo tužno za diviziju mobitela koja je u ukupnim prihodima premašila 50 posto, počela je zapravo s telekomunikacijskom opremom, posebice onom za prelazak na novu generaciju mreža – 5G. Amerikanci su zapravo Huawei optužili da preko telekom opreme špijunira za svoju vladu jer kineski zakoni nalažu svima, bilo državnim bilo privatnim tvrtkama, da vladi moraju omogućiti sigurnosno važne podatke.

Budući da je Huawei u dijelu telekom opreme neprikosnoveni svjetski proizvođač i da gotovo svi teleoperateri bar djelomično koriste njihovu opremu, to je snažno odjeknulo. Amerikanci su pokrenuli pravu kampanju istjerivanja Huaweija iz svih svojih infrastruktura na američkom tlu, jednako tako snažno su lobirali da to učine svi njihovi saveznici. Huawei je, naime, na vrijeme odradio zauzimanje svijeta i postao glavni igrač na tržištu telekomunikacijske opreme, i to uoči velikog tehnološkog skoka na 5G tehnologije koje će donijeti brže i jače mreže spremne za prihvat niza novih biznisa i na njima temeljenih usluga i proizvoda.

Podsjetimo, prva eskalacija dogodila se kada je u Kanadi uhićena Meng Wanzhou, potpredsjednica Huaweija. Uhićena je na zahtjev Sjedinjenih Država pod optužbom za špijunažu i kršenje sankcija nametnutih Iranu.

Da cijela priča nije bila ugodna ni Huaweiju govori i činjenica da se, nakon četiri godine šutnje, oglasio i milijarder i osnivač Huaweija Ren Zhengfei (74). Istina, uhićena financijska direktorica mu je kći te je imao dvostruki razlog za javni istup, no tada, sredinom siječnja, kazao je da se radi o prvoj velikoj krizi koja je pogodila kompaniju od osnivanja. Ren je odbacio sve sugestije da Huawei pomaže kineskoj vlasti u špijuniranju tvrdeći da nema posebne odnose s Pekingom.

– Volim svoju zemlju, podržavam Komunističku partiju, no ne bih nikada učinio ništa što bi ugrozilo neku drugu državu ili građane svijeta. Ne vidim vezu između mojih osobnih uvjerenja i biznisa koji vodi Huawei – rekao je. Naglasio je i da tvrtka nikada nije primila zahtjev kineske vlade da preda podatke o kupcu niti da omogući takozvana stražnja vrata (backdoor) na svojoj opremi koja bi kineskim vlastima omogućila ulazak u podatke. Ren je Donalda Trumpa nazvao “velikim predsjednikom” tvrdeći da je Huawei u trgovinskom ratu koji se događa među dvjema zemljama samo sitnica.

No ta “politička sitnica” urušila im je poslovni model. U samo desetak mjeseci, Huawei je ozbiljno uzdrman i od svjetskog trona na koji se planirao popeti, sada strmoglavo pada. Priznaje to neizravno i Ren Zhengfei, osnivač Huaweija, čija tvrtka sada nudi znanje ugrađeno u tehnologiju 5G opreme svima i zapravo pokušava prodati licencije. Pritom najavljuje okretanje teorijskim istraživanjima te ističe da će sada raditi i prodavati televizore. Huawei će se vjerojatno izvući, uz niz kolateralnih žrtava jer ima niz centara po cijelom svijetu. Neće zaustaviti ni tehnološki napredak, no pitanje je u kojem omjeru i kojom dinamikom će napredovati.

Google, pak, koji je morao poslušati Trumpove naredbe i prekinuti poslovne odnose s Huaweijem i nizom s njim povezanih tvrtki, također neće ostati neokrznut. Jer uz Huawei gubi i on. Kad se radi o tehnologiji, razmjena gotovo uvijek ide dvosmjerno. Nadalje, Apple je već prigovorio i potužio se na svoju poziciju u Kini gdje ima proizvodnju. Trgovinski rat nikomu tko sudjeluje u tehnološkim inovacijama i biznisu nije učinio dobro. Nije pomogao ni kupcima. Kina svakako svoje nije rekla do kraja, a posebice ne Huawei. Hoće li tehnološka politička utrka biti i dalje okrutna ili će veliki vođe malo zastati i promisliti? Zasad optimizma nema na vidiku.

