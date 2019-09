'Nabrijani' i elegantni Samsungov adut koji doslovce izvlači trikove iz zraka

Brže, više, jače. Ovom bi se olimpijskom krilaticom mogao opisati Note 10+ u odnosu na Samsungovu Galaxy S seriju. Samsungov mobitel s olovkom uvijek se smatrao ‘nabrijanijom’ verzijom najprodavanije S linije. A što je to ovog puta bolje, što bi, pak, moglo ići na doradu te što nam sve donosi Note 10+? Ovo je odličan uređaj i jedan od najpoželjnijih na tržištu. Pogotovo za ljubitelje velikih ekrana i slavne S Pen olovke, pune trikova i zabavnih mogućnosti. Posebno pohvaljujem puno brže punjenje baterije, snažne performanse, brdo memorije i mogućnosti S olovke, a dojmljivim dizajnom i zaslonom dakako ne treba biti iznenađen jer to i očekujemo od Samsungove flagship serije. Napredak je ostvaren i na kamerama pa i u fotografiranju u uvjetima slabijeg osvjetljenja, iako tu još ima prostora za napredak.

A kao i obično ostaje činjenica da uz Note serije dolazi i visoka cijena od 7.399 kuna za Note 10 (256 GB za podatke) do najskuplje varijante Notea 10+ (512 GB za podatke) od 9.299 kuna. Iako nisam pretjerani fan (pre)velikih zaslona, lako je zaljubiti se u Note 10+.

Foto: Danijel Lijović

Dotjerani novi dinamični AMOLED ekran ima dijagonalu od 6,8 inča i užitak je za konzumiranje bilo kojeg živopisnog sadržaja.

No, ipak ima jedna stvar koje me u novom dizajnu smeta. Naime, gumb za uključivanje uređaja po prvi je puta premješten s desnog ruba na lijevi, odmah ispod kontrola za podešavanje glasnoće.

Ovo je odlično za ljevake, ali za dešnjake će trebati malo navikavanja! Jedno pritiskanje na “power” tipku će otključati zaslon, dva brza pritiska će pokrenuti kameru, a dulje držanje će pokrenuti Bixby asistenta, koji je u međuvremenu izgubio zasebnu tipku (što je sasvim u redu jer je ionako samo živcirala korisnike).

Foto: Samsung

Za 35 minuta – 74 % baterije!

Selidba “power” tipke na lijevu stranu mi je poremetilo i “screenshotanje”. Stari trik da pritisnete istovremeno donji dio podešavanja glasnoće i “power” sada više ne radi, a dešnjaku je ta kombinacija još nespretnija. No i dalje možete snimiti zaslon povlačeći rub dlana s lijeve na desnu stranu ekrana.

Smještanje selfie kamere u mali otvor u sredini bolje je rješenje od varijante gore desno na S10 modelima.

Sviđa mi se i novi raspored kamera na stražnjoj strani, unatoč čak četiri objektiva zauzeto je manje prostora, nego kod neke konkurencije pa je i manje šanse da ću prstom upasti u kadar prilikom fotografiranja.

Definitivno treba pohvaliti jaču bateriju, a najviše oduševljava što se skratilo vrijeme punjenja. Za 35 minuta napunilo se već 74 posto baterije. A od potpuno prazne baterije do 100 posto - samo 66 minuta.

Jednom mi se to dogodilo i već za 63 minute. To je gotovo pola sata brže nego lanjskom modelu. Baterija mi je većinom izdržala dan aktivnijeg korištenja.

Najviše sam uspio dobiti odličnih 28 sati korištenja uz 5 sati i 6 minuta rada na zaslonu. Ali, to bi palo na cca 24 do 27 sati korištenja i raspon od 4 sata i 6 minuta do 4 sata i 40 minuta uz uključenu zaštitu od emitiranja plavog svjetla. Što je sasvim dobar rezultat.

Odličan za široke kadrove

Nova četverostruka kamera oduševljava pri fotografiranju širokih scena. Stražnji ultraširoki objektiv pokriva čak 123 stupnja, a selfie kamera pokriva 80 stupnjeva, sasvim dovoljno da u kadar uhvatite cijelu ekipu...

Foto: Danijel Lijović

Poboljšano je i snimanje noću, sada i Samsung ima poseban režim za noćno snimanje. Možete dobro rasvijetliti noć i dobiti više detalja u kadru, no ovisit će i koliko stabilno možete pritom držati mobitel.

Foto: Danijel Lijović Ova livada u Novom Zagrebu okružena krošnjama snimljena je 5. rujna u 21.11 sati. Dakle, u mraku. Prema Zagrebačkoj zvjezdarnici, taj dan Sunce je u Zagrebu počelo zalaziti u 18.26 sati

No, čini mi se da su u ovom dijelu Pixelove i Huaweijeve kamere ipak još u prednosti (a sada i novi iPhone prijeti u tom području), iako Samsungove definitivno djeluju manje izvještačene ili umjetne.

Zaštitni znak svakog Notea je S Pen olovka, a i ovoga puta su se Korejci potrudili proširiti već bogatu lepezu mogućnosti. Osim što možete podesiti olovku za korištenje golemog niza zadataka, sada čak možete i zumirati uz pomoć olovke i pokreta u zraku (ako snimate video pritom čak pojačavate i zvuk).

Ne smijete pritom zaboraviti pritisnuti gumb olovke. Još korisnije je što i dalje možete olovkom okinuti i selfie. Uostalom, Note je uvijek bio mobitel za ostavljanje wow efekata.

Karakteristike Zaslon: 6.8" Quad HD Kamera: ultra-široka 16MP (123°), širokoutna: 12 MP (OIS, 77°), telefoto: 12 MP (45°), dubinska: VGA Selfie kamera: 10 MP (80°) Čipset: 7nm osmojezgreni procesor Memorija: 12GBRAM, 256 GB ROM/12GB RAM, 512 GB ROM Baterija: 4.300 mAh Senzori: Akcelerometar, barometar, žiroskop, senzor za blizini, geomagnetski senzor... Audio jack (3.5 mm): Ne