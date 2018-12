Kupnja božićnih darova putem interneta?

Razdoblje neposredno prije blagdana nije nimalo mirno, iako se kraj prosinca smatra najmirnijim dobom godine. Pod pritiskom smo zbog svih darova koje moramo kupiti našim najbližima, a kako se Božić bliži, on postaje sve veći. Trgovački centri prepuni su kupaca, a vi ne želite biti dio te gužve. Iz tog razloga odlučujete se za kupovinu putem interneta u nadi da ćete sačuvati vrijeme i živce. Ali! Uvijek postoji ali! Budite oprezni jer u sklopu svoje internetske kupovine možete kupiti i nešto opasno. Kako onda uživati u bezbrižnoj i sigurnoj kupovini putem interneta?

Na što bi korisnici trebali pripaziti

Internetska kupovina nije popularna samo tijekom božićnih blagdana, nego cijele godine. Prema Eurostatu, gotovo trećina (29 posto) Hrvata je 2017. godine kupovala putem interneta (EU prosjek: 57%). Cyber kriminalci svjesni su rasta popularnosti internetske kupovine te ciljaju na neoprezne korisnike. Najčešće prijetnje su bankovni trojanci koji aktivno ciljaju na korisnike interneta popularnih potrošačkih brendova, pokušavaju preuzeti njihove korisničke podatke i druge informacije putem stranica za internetsku kupovinu te, također, pokušavaju steći root pristup njihovim uređajima.

Ozbiljno je

Do kraja rujna 2018. tehnologija tvrtke za cyber sigurnost, Kaspersky Lab, otkrila je 9,2 milijuna pokušaja napada. Više od tri milijuna setova korisničkih podataka e-trgovine pojavilo se u prodaji na internetskoj stranici koja se može lako pronaći putem Google tražilice. Možete li vjerovati?

Zašto i kako…

Odgovor na pitanje zašto je zapravo očito. Postoji financijska dobit – prvenstveno prodajom korisničkih podataka. Osim prodaje, drugi način zarade može biti i upotreba kompromitiranih korisničkih podataka. Cyber kriminalci mogu, primjerice, koristiti ukradene račune u svrhu pranja novca: kupujući proizvode na internetu služeći se korisničkim podatcima žrtve kako bi se prikazali kao poznati kupac i na taj način izbjegli pokretanje zaštitnih mjera, a zatim ponovo prodali te proizvode.

Hakeri mogu koristiti vašu email adresu i „provaljenu“ lozinku kako bi ušli na razne stranice internetske kupovine. Ljudi često koriste istu slabu zaporku za više računa. Provala u samo jedan od tih računa pruža hakerima pristup brojnim osobnim podatcima. Ključan sigurnosni savjet je da koristite što sigurniju zaporku za svaki od vaših računa uključujući i one za internetsku kupovinu.

Zaštitite se

Tijekom kupovine na internetu u ponudi biste mogli pronaći novu kameru za koju znate da bi oduševila vašeg partnera kada bi se pojavila ispod božićnog drvca i takvu priliku ne želite propustiti. Međutim, za ovog prodavača ranije niste čuli. Ili se možda i radi o vama poznatom prodavaču, ali imate osjećaj da nešto nije u redu. Hoćete li riskirati i kupiti kameru ili ćete igrati na sigurno i otkazati transakciju?

Evo jedan koristan savjet za kupovinu na internetu: kada ste na stranici “košara” ili “plaćanje”, pogledajte na adresnu traku vašeg preglednika. Na početku vaše poveznice biste trebali vidjeti “https”, a ne “http” i pored mali znak lokota. To znači da je stranica sigurna za korištenje. No postoji još nešto što upućuje na to da imate posla s pouzdanom stranicom.

Ključan sigurnosni savjet za kupovinu na internetu jest da osmislite snažnu zaporku za svaki od vaših korisničkih računa, što uključuje i stranice za internetsku kupovinu. U svakom slučaju ne koristite istu zaporku uvijek iznova za višestruke račune.

Izbjegavajte kupovinu bilo čega putem internetskih stranica koje izgledaju potencijalno opasno ili djeluju kao nepotpuna verzija internetske stranice poznate marke. Također, ne otvarajte nepoznate poveznice u emailu ili u porukama na društvenim mrežama, čak i ako su od ljudi koje poznajete, osim ako očekujete poruku.

Međutim, čak ako i pratite ove savjete, izloženi ste riziku sve dok vaše računalo nije zaštićeno snažnim i novim sigurnosnim programom. To je nužno za sve uređaje kojima se služite za internetsku kupovinu. Bez obzira je li vam potrebna zaštita za Windows ili Apple, u ponudi ih je nekoliko, primjerice Kaspersky Total Security.