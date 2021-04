Korisnici WhatsAppa u problemima: Dovoljan je samo jedan klik da dođe do krađe podataka

Korisnici WhatsAppa imaju razloga za oprez. Naime, prijeti im nova prijevara koja se u samo nekoliko dana proširila Internetom. Korisnici dobivaju link koji im obećaje ružičastu temu mnogima omiljene aplikacije, no u slučaju da kliknu na nju umjesto teme doći će do krađe podataka.

Istraživač internetske sigurnosti Rajshekhar Rajaharia naveo je u tvitu kojeg je objavio ovog vikenda kako se u WhatsApp grupama dijeli link koji navodno vodi korisnike do ružičaste teme. Kad se skine aplikacija, korisnik će, nažalost, ostati bez svojih podataka.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2