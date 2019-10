Iron Bull ide na CES: Pametni tenkovi za bitke timova u igraonicama, ali i za 'kućnu' upotrebu

Kad se vlasnici tenkova sastanu, podijele u timove i povežu sa svojim tenkovima, bitka počinje! Koncept igre temelji se na dva igrača koja upravljaju vozilom. Jedan igrač odgovoran je za kretanje tenka, dok drugi kontrolira top, okreće ga i puca. Igrači upravljaju tenkom uz pomoć videa u stvarnom vremenu koji se prenosi na njihove uređaje s kamera koje se nalaze u tenku. Budući da je oklop tenka opremljen senzorima, registrira pogotke i tako “broji” oštećenja, odnosno smanjuje “zdravstvene bodove”, brzinu i okretnost tenka.

Cilj igre je, naravno, uništiti neprijateljske tenkove. Tako glasi opis igre, i to one u fizičkom, a ne online svijetu. A igru i sve što je za nju potrebno osmislili su i izradili u Iron Bullu. Jedanaest članova žirija Idea Knockout 2019., među kojima smo i mi bili, najboljim su ocijenili upravo Iron Bull tim, koji će biti hrvatski predstavnici na CES-u 2020., najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji će se u siječnju održati u Las Vegasu. Odabrani su u konkurenciji još 20 timova koji su nastupili na Idea Knockoutu 2019., najvećem regionalnom natjecanju tehnoloških ideja, održanom ovoga tjedna u HUB385 u Zagrebu.

Okršaj znanja i treme

Bio je to odličan okršaj znanja, ideja i treme, prava priredba za zaljubljenike u tehnologiju u režiji Buga, i to već šestu godinu. Odabir, kako to uvijek biva, nije bio jednostavan jer predstavljeno je uistinu mnogo jedinstvenih ideja i rješenja vrijednih pozornosti. Iron Bull bio je kod većine članova žirija najbolje ocijenjen tim, no drugoplasirani i trećeplasirani timovi imali su tek neznatno manje bodova.

Naime, ocjenjivala se inovativnost, potencijal, održivost, komunikativnost prezentera i osobni dojam. Iron Bull skupio je 77 bodova, dok je drugoplasirani OrganoBox imao 71 bod, a trećeplasirani Mundus 70 bodova, dok je maksimalan zbroj mogao biti 100. Iron Bull studio, dakle, razvija visokorealistične robotizirane modele tenkova s operativnim mogućnostima, namijenjen simulacijama tenkovskih borbi u kojima igrači koriste razne taktike i manevre kako bi pobijedili protivnike.

Na natjecanju ga je predstavio Mario Jukić, dvadesetpetogodišnji Imoćanin i to vrlo samouvjereno i duhovito, a tim je i odradio simulaciju gađanja meta. Po struci naftni inženjer, zaposlen u Ini, Mario Jukić je s kolegama s fakulteta i Antom Medićem, programerom, oformio ekipu u kojoj su se potom našli i maketari i dizajneri. Dvije godine bilo im je potrebno da izrade prototip pametnog tenka za igru i opreme ga senzorima i kamerama te spoje radiovezom na daljinske videoupravljače, odnosno stignu do razine potrebne za pravu prezentaciju potencijalnoj publici i investitorima.

Igraonice kao nova strast

Uložili su, kaže nam Mario Jukić, nebrojene sate rada, jer trebalo je tenk dovesti do savršenstva, tako da bude vjerna kopija onih korištenih u ratovima, ali i tehnološki uvjerljiv. Vjeruju da tržište postoji jer samo online zajednica maketara broji 20 milijuna, dok je poklonika videoigara u kojima glavna uloga pripada tenkovima čak 180 milijuna ljudi.

Oni bi trebali biti ti koji se žele i u fizičkom svijetu “igrati” tenkovima – kaže Mario Jukić i dodaje da su igre pomalo u padu, istrošene su i odigrane, a ovo bi mogao biti novi poticaj da poklonici tenkova nađu novu verziju svoje strasti. Njihova biznis-ideja temelji se na tome da oforme igraonice u kojima bi se odvijale bitke, ali osim toga, u planu je i da prodaju tenkove za zainteresirane pojedince. Ljubitelja tenkova svakako ima i vjeruju da su igre izvan online svijeta s maketama tenka i simulacijom borbi prava stvar.

Za sada su već upali u inkubator ZICER-a, gdje će razvijati poslovne planove, te vjeruju da bi upravo uz njihovu pomoć prva igraonica u Zagrebu mogla osvanuti u prvom kvartalu sljedeće godine. Usto, CES će biti dodatna prilika da pronađu investitore i ponude tenkove na globalnom tržištu.