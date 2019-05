Naši laki dronovi dostavljat će pošiljke na kućni prag

Dok je pokazivao kako funkcionira jedan od najskupljih 3D skenera u Hrvatskoj, Ljubomir Lokin našalio se da je to tehnologija bolja od one u filmovima o Jamesu Bondu. Taj je skener dio jednog od šest high-tech laboratorija koji su jučer predstavljeni u 12. paviljonu Zagrebačkog velesajma. Završnica je to dvogodišnjeg 19.5 milijuna kuna teškog europskog projekta “StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije” koji je u Zagrebački inovacijski centar (ZICER) donio najsuvremenije 3D printere i skenere, osciloskope, opremu za kemijsku analizu, setove virtualne stvarnosti...

Mogu ih koristiti svi stanari

Svu tu tehnologiju moći će koristiti stanari ZICER-a, poput Luke Vide koji vodi startup Recogno i koji će koristiti Centar za internet stvari. Njegova je ideja instalirati senzore na kolica za kupovinu koji bi kupcima u trgovinama omogućili da obave cijelu kupnju prije negoli uopće stignu do blagajne. Senzori bi, naime, očitali barkod proizvoda čim ga kupac stavi u kolica i zatim bilježili u memoriji koja se nalazi u košarici. Dolaskom na blagajnu obavlja se brza sigurnosna provjera i korisnik odmah dobiva račun.

– Novi labos pomoći će nam da dodatno testiramo senzore – objasnio je Vida. Ljubomir Lokin iz tvrtke 3D Tech i Nikola Blažević iz Mikrotvornice, pak, koristit će se novim 3D skenerima i printerima u Centru za 3D modeliranje da bi proširili svoju trenutnu ponudu. Mikrotvornica se trenutačno fokusira na izradu velikih 3D modela, no to je, kaže Nikola, samo početak.

– S vremenom bismo mogli proizvoditi primjerice 3D naočale, 3D miksere, pa čak i 3D tenisice, a ovi skeneri toliko su visoke tehnologije da njima možemo isprintati gotovo sve što nam je na umu – objašnjava Blažević iz Mikrotvornice.

U Centar za elektroniku stigli su najnoviji generatori, analizatori, osciloskopi, high-tech lemilice, izvori napajanja i softveri za dizajn. To će startupu Stratowave, koji izrađuje male i lagane dronove koji mogu “komunicirati” s matičnom stanicom na udaljenosti od 50 kilometara, omogućiti da stvore još lakše i brže bespilotne letjelice koje bi mogle imati još veću nosivost i prevaliti još veće udaljenosti nego dosad.

– Takve dronove moći ćemo koristiti za dostavu pošiljaka te potragu i spašavanje na nedostupnim lokacijama. Mogućnosti su neograničene – objašnjava “šef” Stratowavea Ivan Pelivan. Otvorena su još tri laboratorija, onaj za digitalnu forenziku, razvoj sučelja i tehnologiju zaštite okoliša, a na posebnoj lokaciji ZICER-a na Žitnjaku opremljena je drvno-metalska radionica.

Uskoro energetska obnova

– Ovo je jedan od najvećih projekata za potrebe startup “scene” u Zagrebu, koju pratim već godinama – kaže pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić, a najavila je dolazak još većeg projekta. Riječ je o energetskoj obnovi 12. paviljona i uređenju prizemlja ZICER-a, što bi trebalo stajati 80 milijuna kuna.