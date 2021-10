Investicija Infobipa i Damira Sabola dokaz je da je bitno ulagati u unapređenje obrazovanja

Stemi, tehnološka tvrtka, vjerojatno je najpoznatija zbog svog heksapodnog robota nalik na pauka koji je lansiran prije nekoliko godina. No robot kojem je svrha zainteresirati djecu za STEM vještine (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika), da ga sastave i njime upravljaju, tek je djelić onoga čime se sada Stemi bavi, no svakako polazišna točka na kojoj je gradio svoje sadašnje ideje i proizvode te zainteresirao investitore.

Stemi robot i dalje je svojevrsni simbol i točka prepoznavanja Stemi tvrtke, no u posljednjih pet godina Stemi nije samo unaprijedio robota već razvija edukacijsku platformu koja bi, kako kažu, trebala potaknuti sadašnje obrazovanje na transformaciju u škole budućnosti koje idu ukorak s razvojem tehnologije. Da se radi o potencijalu koji bi uistinu mogao pomaknuti tromi obrazovni sustav, dokazuju i posljednji strateški investitori u Stemi: Infobip, hrvatski jednorog, te Damir Sabol, osnivač Microblinka i Photomatha. Time je sad zatvorena još jedna runda investicije započeta crowdinvesting kampanjom na Funderbeam platformi prošle godine. Ukupni iznos drugog dijela investicijske runde iznosi 400.000 eura čime je vrijednost tvrtke procijenjena na šest milijuna eura.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 28.11.2019., Zagreb - Lansiranje Funderbeam kampanje za hrvatski startup STEMI. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Zašto su Infobip i Damir Sabol odabrali Stemi za ulaganje i što je to što koriste već neke škole u Sjedinjenim Državama?

Marin Trošelj, prvi čovjek i osnivač riječkog Stemija, entuzijastični lider. objasnio je čime je to Stemi privukao investicije i što sve planira ostvariti u budućnosti.

M. Trošelj u svakom svom nastupu i razgovoru naglašava istu tezu, a to je da obrazovanje temelj društva, a njegovo unapređenje civilizacijski izazov. Tako je bilo i ovoga puta jer upravo je unapređenje obrazovnog sustava glavna svrha i misija njihove tvrtke, a samim tim i njihove platforme i metodologije edukacija koje su osmislili. Stemi više nije robotički startup, već tvrtka koja, u želji za stvaranjem boljeg sutra, svojim pristupom drastično unapređuje obrazovne sustave – ističe Trošelj.

– Stemi želi pridonijeti razvoju škola budućnosti. Kako? Tako da ubrzamo implementaciju novih znanja. Sadašnji sustav u najboljem slučaju treba pet godina da uvede nova znanja i osvježi stara. Dvije godine i više traje proces stvaranja novih knjiga. Mi želimo cijeli proces novih znanja ubrzati na pet mjeseci, i potom ga neprestano “apdejtati” u realnom vremenu. Ono što trenutačno nedostaje jest da nema suradnje industrije i škola, tek sporadično u visokom obrazovanju – govori Marin Trošelj.

Stoga smo odlučili da upravo Stemi postane most koji povezuje škole i tehnološku industriju te smo osmislili metodologiju inovativnog razvoja STEM programa u školama koja donosi radikalnu efikasnost – ističe Trošelj.

– Stemi u partnerstvu s industrijom dobiveno znanje prilagođava školama, implementira, istovremeno kroz platformu prikuplja povratne informacije od učenika i učitelja te u realnom vremenu prilagođava i unapređuje programe – objašnjava Trošelj.

– Suludo mi je da sadašnji sustav uopće ne uvažava “feedback” glavnih korisnika – učenika i učitelja – napominje.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 21.05.2021., Zagreb - Marin Troselj, suosnivac i direktor tvrtke STEMI Photo: Robert Anic/PIXSELL

– Fokus tvrtke stavili smo na gradnju zajednice učitelja heroja koji će s nama stvarati škole budućnosti. Učitelje ćemo educirati najmodernijim znanjima i tehnologijama iz industrije i kontinuirano im pružati podršku u njihovu radu. U njihove učionice dovodit ćemo najbolje pojedince iz svijeta znanosti i tehnološke industrije koji će njih i njihove učenike motivirati i inspirirati – naglašava Trošelj.

Tehnološka industrija se brzo razvija, već na neki način kročimo u industriju 5.0 koja se temelji na personalizaciji proizvoda, a u školama se još uči o tehnologijama prošlosti. Analiza podataka, izrada mobilnih aplikacija, virtualna i proširena stvarnost, internet-of-things, umjetna inteligencija, blockchain, sve su to tehnologije današnjice i budućnosti, a djeca s tim znanjima nemaju doticaj – smatra Trošelj pojašnjavajući da upravo taj problem rješava Stemi.

Trenutačno Stemi ima gotov program robotike i inženjerstva, a zakoračili su i u polje umjetne inteligencije.

– U taj program ugrađeno je više od pet godina tehnološkog razvoja i znanje iz FORTUNE 500 tvrtki jer smo ga razvijali s američkim partnerima. Do sada je uspješno implementiran u 18 saveznih država u SAD-u. Program sadrži bogat kurikulum i napredne materijale za učitelje. Dizajniran je tako da učiteljima olakšamo i uštedimo vrijeme za pripremu. Jer ono što želimo jest da učitelji postanu mentori, a ne tek predavači. Program uči kako se slaže robot i kako ga programirati. Ali i puno više. Jer kroz razne module, u kojima gostuju stvarni inženjeri, pokazuje se točno što oni rade u industriji i kako izgleda posao inženjera, koje sve discipline postoje. Uz tehničke vještine razvijaju se i one ključne kompetencije – kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikacija. Uz sve to napravili smo i materijale kako do svega toga doći i kako vrednovati nastavu. Program je uistinu “plug and play”. Učitelj ne mora razmišljati kako ga provesti, već se može usmjeriti na motivaciju učenika – objašnjava Trošelj i napominje kako je sve to dostupno kroz Stemi lab platformu za učitelje i učenike.

Tvrtka je predstavila i novi program umjetne inteligencije, razvijen u suradnji s Infobipom. Riječ je o jedinstvenom programu na tržištu pilotiranom u 60 škola i razvijenom na temelju povratnih informacija više od 150 učitelja i 1000 učenika.

Stemi će uz postojeće programe raditi na razvoju programa autonomne vožnje i primjeni tehnologije u proizvodnji hrane. Dodatno će učenike poučavati načinima rada u tehnološkim tvrtkama kao što su Scrum metodologija, ali i kako napraviti svoj tehnološki startup i kako doći do investicija putem skupnog financiranja – crowdfundinga.

– Stemi pratim od samog početka i uvjerio sam se u njihovu odlučnost i upornost da unaprijede obrazovanje. Napor koji ulažu u kreiranje vrijednosti za djecu, škole, ali i tehnološku industriju stvara ogroman potencijal za inovacije i pothvate koje u ovome trenutku ne možemo ni zamisliti – izjavio je Damir Sabol. Osigurali smo snažne partnere, Infobip, A1 i Milestone C, a nedavno smo potpisali partnerstvo sa Školskom knjigom.

>> Pogledajte i ovaj video: Stručnjak s FER-a otkrio hoće li nas na radnim mjestima zamijeniti roboti