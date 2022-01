Hrvatski geofizičar dobio prestižnu nagradu Kraljevskog astronomskog društva

Ugledni naš geofizičar s australskom adresom prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić ostvaruje još jedan značajan uspjeh – Kraljevsko astronomsko društvo dodijelit će mu medalju Price za 2022. godinu. Kako piše u priopćenju, prof. Tkalčić zaslužio je ovu medalju zbog pionirskog rada na razumijevanju porijekla Zemljine korelacijskog valnog polja te zato što je svoja otkrića koristio kako bi pružio prve nedvosmislene dokaze prolaza seizmičkih smicajnih valova kroz Zemljinu jezgru. To jednom zauvijek dokazuje kako je jezgra našeg planeta čvrsta te okončava 80 godina dugo traženje globalne seizmološke zajednice za jasnom demonstracijom činjenice kako Zemljina jezgra podupire širenje smicajnih valova. Profesor Tkalčić je sa svojom momčadi bio među prvima koji je istražio naslagane uzajamne korelacije seizmograma koje generiraju veliki potresi te je mogao pokazati kako se raznolikost seizmičkih faza pojavljuje iz diferenciranja drugih faza, uključujući i one koje pokazuju koje nemaju pandana u valnom polju koje generira isti potres. Ovo je omogućilo prepoznavanje neuhvatljivoj J vala, smicajnog vala koji prolazi kroz jezgru. I rad na Zemljinom korelacijskom polju i onaj na jezgri vrlo su dobro primljeni, s brojnim pozivima za predavanja u svijetu, objavu znanstvenih radova u vodećim znanstvenim časopisima, stoji u priopćenju Kraljevskog astronomskog društva gdje se zaključuje kako su sve to razlozi zbog kojih prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić s Australian National University u Canberri zaslužuje medalju Price. Inače je Kraljevsko astronomsko društvo, Royal Astronomical Society, osnovano prije 201 godinu u Londonu te danas okuplja više od 4.000 članova, najuglednijih istraživača, znanstvenika, od kojih više od četvrtine ne živi u Velikoj Britaniji. Medalja Price Kraljevskog astronomskog društva dodjeljuje se za izvanredna postignuća u geofizici, oceanografiji i planetarnim znanostima. Dobila je ima po britanskom geofizičaru Albertu Thomasu Priceu, po prvi je puta dodijeljena 1994. godine.