Hrvatske IT tvrtke rado će odgovoriti na sve potrebe našeg gospodarstva

Svijet se mijenja gotovo svakodnevno. Globalizacija neumoljivo zahtijeva od tvrtki da budu sve konkurentnije. Konkurentnost poslovanja u bilo kojem sektoru danas neminovno podrazumijeva automatizaciju proizvodnje i svih procesa, što je nezamislivo bez ICT rješenja.

Poznato je da svijet galopira prema industriji 4.0. koju karakterizira umreženost ljudi i strojeva, robotski sustavi, pametne tvornice. Razvijene zemlje i one koje to žele biti ulažu velike napore u transformaciju svojeg gospodarstva i javne uprave kako bi se što prije ukrcale na taj vlak i zadržale svoje pozicije liderskih ekonomija, ili pak poboljšale svoju poziciju na svjetskoj rang-ljestvici konkurentnosti. I dok svijet galopira, Hrvatska se pomalo vrti na mjestu i u tom području, baš kao i u mnogim drugim aspektima. Naše gospodarstvo nije još usvojilo jednim dobrim dijelom ni elektroničke i informacijsko-komunikacijske sustave u svakodnevnom poslovanju tvrtki, a što karakterizira tzv. „industriju 3.0“. Velik broj naših tvrtki još uvijek nema automatizirane procese i puno se stvari i dalje radi ručno, „pješice“, a analize poslovanja prave se „od oka“. Stagnacija rasta gospodarstva sigurno ima veze sa slabim i presporim usvajanjem i implementacijom ICT rješenja u tvrtkama. Globalno izvješće o informacijskoj tehnologiji za 2016. svrstalo je Hrvatsku tek na 54. mjesto na rang-ljestvici, pri čemu smo najlošije rangirani prema kriteriju upravo usvajanja ICT rješenja u poslovnom sektoru (i javnoj upravi).

Hrvatska ima još neko vrijeme na raspolaganju sredstva iz fondova EU, a dio tih sredstava (iako premalo), zakonodavac je namijenio i za sufinanciranje uvođenja ICT rješenja u tvrtke s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtki na domaćem i globalnom tržištu. Indikativan plan objave natječaja predviđa otvaranje dva natječaja za ove svrhe sredinom 2018. godine. Jedan natječaj odvijat će se putem vaučera s indikativnim intenzitetom potpore od 85%, dok će drugi biti izdašniji i za veće projekte informatizacije, s očekivanim intenzitetom potpore 65-85%. Ukupna predviđena sredstva potpore iz fondova EU za ove natječaje iznose 68,4 milijuna kuna. Ovo je možda i zadnja ovakva prilika za znatno sufinanciranje ulaganja u ICT rješenja, stoga pozivamo sve poduzetnike da već danas počnu raditi planove i analize što im treba i koja su to rješenja koja ih mogu učiniti uspješnijima i konkurentnijima. Hrvatske IT tvrtke rado će odgovoriti na sve potrebe našeg gospodarstva. Članice CISEx-a svake godine bilježe sve veći izvoz svojih softverskih rješenja i IT usluga jer je potražnja za takvim rješenjima u svijetu sve veća, a tvrtke kojima ih implementiramo postaju konkurentnije i samim time žešći protivnici našim poduzetnicima na tržištu.

Pozivamo gospodarstvo i poduzetnike da zajedno pomaknemo stvari s mrtve točke, iskoristimo sredstva EU za pametne stvari, rast i razvoj naših tvrtki i konkurentnije i bolje sutra.

Vaši izvoznici softvera – CISEx