Google počinje testirati AR naočale koje služe za prevođenje i navigaciju u realnom vremenu

Umjesto s pametnim mobitelima, u roku od desetak godina trebali bismo hodati s naočalama koje ih zamjenjuju i pritom dodaju niz mogućnosti.

Radi se o naočalama s proširenom stvarnošću, odnosno AR (augmented reality) nosivom uređaju. Stručna javnost smatra da će AR stići prije negoli VR, odnosno virtualna stvarnost koju promovira Mark Zuckerberg, šef Mete. Pokušaji dizajniranja naočala već su u tijeku, neki su ih izbacili, Google ih upravo testira u laboratorijima, a u kolovozu počinju testiranja i izvan njega. No budući da Googleu ovo nije prvi pokušaj da izbaci poželjan uređaj kojim bi osvojio i ovo, novo tržište u razvoju, oprezni su u najavama i objavama.

Naime, odvažili su se na ponovnu izradu naočala, sedam godina nakon ukidanja Google Glass prototipa. No čini se da je kalifornijski tehnološki div sada, konačno, spreman dati još jednu priliku AR tehnologiji usmjerenoj na "obične" korisnike. U službenom postu na blogu Google je najavio javno testiranje novih prototipova, koji će se usredotočiti na značajke prevođenja uživo i navigacije.

Za razliku od Mete i Zuckerberga, Google nije pompozno najavio testiranje ni otkrio previše detalja i namjera oko budućeg proizvoda.

Kako ističu u postu, laboratorijsko testiranje ima svoja ograničenja i, da bi se razvoj podigao na sljedeću razinu, potrebno je uređaje testirati u stvarnom svijetu.

– To će nam omogućiti da bolje razumijemo kako ti uređaji mogu pomoći ljudima u svakodnevnom životu. I dok razvijamo iskustva kao što je AR navigacija, to će nam pomoći da uzmemo u obzir čimbenike kao što su vrijeme i prometna raskrižja, što može biti teško, ponekad i nemoguće, u potpunosti stvoriti u zatvorenom prostoru – objašnjavaju u Googleu te nastavljaju:

– Započet ćemo testiranje malog opsega u javnim postavkama s AR prototipovima koje će nositi nekoliko desetaka Googleovih zaposlenika i odabranih pouzdanih testera. Ovi će prototipovi uključivati ​​zaslone u objektivu, mikrofone i kamere, ali će imati stroga ograničenja u pogledu onoga što mogu učiniti. Na primjer, naši AR prototipovi ne podržavaju fotografiju i video, iako će se slikovni podaci koristiti za omogućavanje iskustava poput prijevoda jelovnika ispred vas ili prikazivanja uputa do obližnjeg kafića.

Usto se u Googleu ograđuju te kažu da je rano za velika očekivanja i da im je želja da ovoga puta naprave dobar proizvod te su stoga odabrali sporiji put pri kojem, tvrde, veliku pozornost poklanjaju zaštiti privatnosti testera i svih oko njih.

Dakle, naočale će koristiti slikovne podatke za prevođenje teksta i navigacijske upute, no te će podatke izbrisati, osim u slučaju podataka koji će se koristiti za analizu i popravljanje grešaka, no ni tada neće zadržati osjetljive informacije poput snimki osoba i registarskih tablica. Također, neće provoditi testove na mjestima kao što su državni uredi, bolnice ili škole. U početku će, tvrde, uglavnom biti usredotočeni na testiranje oko Googleovih sjedišta u SAD-u.

Usto, odlučili su da neće testirati kompletan uređaj, već su testni uređaji dizajnirani tako da se testira jedna po jedna značajka kako bi usavršio svoju implementaciju. U slučaju Googlea, mogli bismo vidjeti jedan prototip koji je odličan u prijevodu, dok je drugi stručni navigator. Na kraju bi se ti dizajni mogli kombinirati u jedan nosivi uređaj, ali za to će trebati vremena. Čak i ako Google testira jedan jedinstveni prototip, mogao bi se suočiti s povratkom starog neprijatelja, a to je strah javnosti. Vjerovali su kako je to nova kategorija uređaja nakon telefona i tableta koja će privući milijune ljudi, no umjesto toga naočale se naišle na brojne kritike javnosti, ponajviše zbog mogućnosti snimanja fotografija i videa, što su mnogi vidjeli kao grubo kršenje privatnosti te je Google na kraju odustao od tog projekta.

Iako Google obećava da su njegovi najnoviji AR uređaji ograničeni na način na koji mogu koristiti svoje kamere i mikrofone, to vjerojatno neće ublažiti zabrinutost ljudi.

Kada je Google Glass lansiran, bilo je brojnih izvješća o napadima na ljude koji su ih nosili u javnosti. Googleov povratak AR nosivim uređajima mogao bi ponovno biti zaustavljen ako njegovi testeri i prvi podržavatelji ponovno budu izloženi fizičkim napadima. Još jedna velika mana originalnih Googleovih naočala bila je njihova cijena od 1500 dolara, koju je bilo teško progutati. S obzirom na trenutačne ekonomske poteškoće s kojima se mnogi ljudi suočavaju, proizvod sa sličnom cijenom mogao bi ponovno biti osuđen na propast.

AR naočale nisu zaživjele kao što su "evanđelisti" očekivali, ali mnoge tvrtke ponovno pokušavaju ili razmišljaju o tome, poput Niantica i Snapchata, koji AR inače koriste u svojim aplikacijama, a tu je i Apple, dok se Meta, nekad poznata kao Facebook, ipak kladi na VR i metaverzum.

