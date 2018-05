God of War isplatilo se čekati

Punih pet godina čekali smo novi nastavak igre God of War, jedne od najpoznatijih franšiza rađenih ekskluzivno za Playstation. Riječ je o akcijskoj avanturi u kojoj pratimo dogodovštine Kratosa, nekadašnjeg spartanskog ratnika koji se u prvim epizodama serijala suočavao s grčkim bogovima, da bi potom radnja skrenula prema motivima nordijske mitologije.

Zanimljivo je što je novi God of War i prije premijere nominiran za šest nagrada, od kojih dvije za najiščekivaniju igru godine, da bi odmah po izlasku srušio rekorde prodaje te postao treća najbolje ocijenjena PS4 igra svih vremena, odmah iza odmah iza Grand Theft Auto V i Last of us. Ne bi nas čudilo da skoči i više, jer novi God of War zaista je najbolje što se u ovom žanru trenutačno može gledati i igrati, uz gotovo neprimjetne prijelaze između akcije i animacije. Ujedno se radi i o do sada narativno najzrelijem nastavku do sada. Od 2005. do danas, odrasli su igrači, a s njima je odrastao i Kratos. Gotovo savršeno zaokruživanje jednog lika koji je pred očima igrača od sirovog osvetnika punog mrženje te preko Duha Sparte postao realistična figura umornog muškarca punog sumnji, kolebanja i, prvi put, očite nesigurnosti pred možda najbezazlenijom, ali najtežom ulogom – uzornog oca koji, kontrolirajući svoje emocije, pokušava sinu Atreusu biti uzor nakon smrti dječakove majke.

Roditeljske muke

Epska priča temeljena na odnosu oca i sina prožeta je arhetipskim emocijama vezanima uz muke roditeljstva i emocionalno ambivalentno odrastanje, koje u kontekstu konstantne prijetnje životima protagonista u kojem nema prostora za greške u odgoju cijelo iskustvo igre podižu na osobniju, pa i emocionalno razorniju razinu. Ovome pridonosi i neprekinuti kadar čiji će fokus do kraja igre bilježiti svaki korak dvojice ratnika.

Od sentimentalnih trenutaka opraštanja od voljene osobe preko duhovitih pedagoških prijekora do najbrutalnijih scena klanja magičnih neprijatelja u kojem nespremni dječak mora preuzeti ulogu hladnog ubojice.

Dirljiv lik malenog Atreusa koji u najosjetljivijim godinama želi ocu dokazati da je spreman postati ratnikom očajnički tražeći odobrenje, u teoriji zvuči kao opterećenje za igrače koji znaju kakve krvave izazove God of War donosi. Međutim, Kratosov sin u novom nastavku igre predstavlja odličnu distrakciju za neprijatelje i služi kao dodatno oružje ili obrana, u vrijeme kada plešemo ratnički balet između raznovrsnih mitoloških i čarobnih bića mašući svojom sjekirom. Da, još jedna značajna novina na koju se izuzetno lako naviknuti je Kratosov Leviathan. Magična sjekira koja se poput Thorova čekića vraća ako ju bacite u neprijatelja ili jednostavno pokosi njihova tijela ako njome zamahnete, jedno je od najatraktivnijih i zabavnijih oruža gaminga baš zato što u kombinaciji sa štitom, šakama i nogama, omogućava da cijelu borbu prilagodite svom stilu i ukusu.

Pri tome je gotovo nemoguće izvući se iz bitke korištenjem uvijek istih poteza, jer stil borbe potrebno je prilagoditi svakom neprijatelju, a pravi omjer napada i obrane uz Atreusove vješte intervencije ključan je za preživljavanje.

Besprijekorna grafika

Posebnu pohvalu zaslužuje i grafika, koja je u svojoj radnoj fazi 2016. godine već osvojila Game Critics Award. Možda se upravo po krajobraznoj spektakularnosti i glatkoći kretanja bogatim i detaljnim mapama najbolje se vidi kakvom se brzinom razvija gaming industrija: međutim, tvorcima God of War jasno je da manje-više dojmljivu grafiku ima većina novih igara, pa su umjesto ulaganja svih aduta u vizualni dojam isporučili zaokruženu, iznimno zabavnu i po svemu odličnu igru. Najtoplije preporučujemo.