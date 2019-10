Genijalci iz Runovića izumili električni bicikl vodič

Električni bicikl vodič mladog inovatora Marija Ljubičića, 22-godišnjeg studenta elektrotehnike Sveučilišta u Dubrovniku iz Runovića, i njegova vršnjaka i rođaka Ivana Ljubičića, osvojio je Grand prix na 17. međunarodnom sajmu inovacija Arca, upravo održanom u Zagrebu. Pametni bicikl koji govori bio je prava atrakcija među 200 izloženih inovacija, a s njegovim izumiteljima kontaktirali su potencijalni partneri, investitori i kupci.

Lani osvojio zlato za električni automobil

– U tri dana održali smo niz sastanaka i susreli se s mnogim ljudima. Najbitnije je to što smo pronašli investitore. Proizvodnja bicikala kreće brzo, najkasnije do Nove godine, i to u Runovićima ili Imotskom! Iz inozemstva su, ali su spremni uložiti u pokretanje posla u Runovićima ili Imotskom, a to mi je najvažnije! – javio nam je oduševljeni Mario, kojega smo uoči sajma inovacija posjetili u Runovićima gdje nam je, prije no što ga je predstavio široj javnosti, demonstrirao najnoviji izum, bicikl koji govori. Naravno, pametni bicikl predstavio se sam.

“Nalazite se na lokaciji na kojoj sam nastao. Želite li čuti više o njoj? Lokacija je poznata po čudnovatom crnom automobilu naziva M-Mobile, poznat je po specifikacijama koje posjeduje, drugačijem izgledu te postanku. Nakon toga, lokacija dobiva i garažu u kojoj sam izrađen ja. Želite li čuti više o meni? Na ovoj lokaciji sam s papira prešao u realnost. Razvijen sam od nule. Razvoj prototipa trajao je šest mjeseci. Građen sam od aluminija, imam domet 100 km, znam govoriti i zovu me bicikl vodič.”

Bicikl vodič predstavljat će vam lokacije kroz koje prolazite, birati za vas najpovoljniju stazu koja najviše odgovara vašim željama i fizičkoj spremnosti, ali i vremenskoj prognozi, savjetovati vas što posjetiti, gdje dobro jesti, a zamijenit će vam i mobitel pa preko njega možete primati pozive ili birati glazbu dok vozite.

– Cijeli okvir bicikla razvili smo mi i napravili, razvijena je i cijela ova baterija koju možete izvaditi i napuniti kod kuće zahvaljujući kojoj bicikl s jednim punjenjem može prijeći 100 km. Imamo alarmni sustav koji ima posebnu baterijicu, što znači da se bicikl može ostaviti bez straha vani jer je pod nadzorom alarma i ima vrlo jak GPS – ako vam ga netko dira, on vas zove na mobitel – objašnjava Mario Ljubičić. Kacigu preko koje bicikl komunicira s biciklistom također je on osmislio.

Inače, na biciklu je ugrađen i brzi punjač za mobitel. Bicikl se pali preko kartice koju skenirate.

– Cijeli softver i elektronika su naši. Moj rođak Ivan softvere je izradio od nule! – kaže Mario dok Ivan i za vrijeme ovog razgovora vrijedno radi na računalu.

Bicikl teži 18 kg, ima pedale i težina bicikliranja prilagođava se vozaču.

– Možete se uspeti uz Biokovo, pedalirati, a nećete se umoriti. Putem, bicikl će vam govoriti što vidite i gdje prolazite. Inače, prilagođava se uvjetima terena i vašoj fizičkoj spremi. Bicikl vam i sam kreira rute uzevši u obzir vašu dob, kondiciju, stanje baterije, vremensku prognozu. Bicikl zapravo zna što vi tražite pa, ako vas zanima recimo autohtona gastronomska ponuda, on će vam predložiti proizvođače ili restorane. Već su mi se javljali vlasnici restorana koji žele da ih uvrstimo u mape – zadovoljan je Mario interesom koji je prototip bicikla vodiča izazvao.

Mladi inovator već je osnovao start up Ljubičić technology j.d.o.o., s kojim kreću u biznis razvoja visokotehnoloških rješenja u elektromobilnosti, turizmu i rekreaciji.

Za bicikl vodič već se zanima Turistička zajednica Imota, koja upravo sada u Imotskoj krajini gradi stotine kilometara biciklističkih staza. Zanima i privatne iznajmljivače, a u Imotskom je već sada nekoliko stotina urbanih vila s bazenima koje će ove godine ugostiti gotovo 100.000 turista.

Mladi Mario Ljubičić nije nepoznat u svijetu inovacija. Prošle je godine svojim električnim automobilom koji se sam puni, M-Mobilom, koji spominje i bicikl vodič, osvojio zlatnu medalju na Arci, a potom i nagrade na svim sajmovima inovacija na kojima se pojavio.

– Jedinstven je po svom dizajnu, izradi, a ono što ga čini posebnim sustav je za nadopunu energije. Primjerice, ako smo vozili 20 km, kada stanemo, automobil se nadopuni sam za nekih 5 km, znači 25 posto od potrošenog. Sustav sam najprije prezentirao u Zagrebu, na prošlogodišnjem Međunarodnom sajmu inovacija Arca. Osvojio sam zlatnu medalju i nagradu za najpopularniju od 640 izloženih inovacija na Sajmu, svi su željeli vidjeti kako radi. Posebnu sam plaketu dobio i od Rusa. Onda sam u Splitu dobio zlatnu diplomu za najbolju dalmatinsku inovaciju, u svibnju ove godine u Ivanić Gradu za najbolju međužupanijsku inovaciju. Nakon toga sam dobio priznanje Imotske krajine pa konačno plaketu Općine – nabraja priznanja koja su stizala tipično za Hrvatsku: najprije međunarodno, pa nacionalno, županijsko i na kraju lokalno.

Televizijske ekipe zbog Marija i M-Mobila dolazile su u Runoviće, bili su čak i iz BBC-a i snimili prilog o njemu, a uslijedile su primamljive poslovne ponude. Mariju su čak dvije velike svjetske automobilske kuće nudile posao inženjera iako još nema završen fakultet, i vrlo visoku plaću, ali on ih je glatko odbio.

– Imao sam stvarno velike ponude iz čak dva svjetska diva autoindustrije, imao sam dobre ponude i iz Hrvatske, ali odlučio sam pokrenuti nešto tu u Runovićima ili na području Imotskog. Tražio sam neko visokotehnološko rješenje čija proizvodnja neće biti tako komplicirana i skupa kao M-Mobila i tako je došla ideja o biciklu vodiču koji će se izvrsno uklopiti u turizam koji se snažno razvija u cijeloj Europi pa i u Imotskoj krajini – kaže nam Mario Ljubičić.

Proizvoditi ovakav elektroautomobil zahtijeva skupu visoku tehnologiju. Za prototip koji je izradio Mario je uložio je oko 45.000 kuna, svu višegodišnju ušteđevinu i zaradu na poslovima koje je radio. Zato se odlučio za proizvod koji realno može raditi u Runovićima ili u Imotskom, a koji tržište traži i može uspjeti. Uvjeren je kako je to – električan bicikl.

– U Imotskoj krajini turizam se razvija vrlo brzo, prosječno se godišnje izgradi 30 novih vila za odmor, broj gostiju strašno raste. Biciklizam se snažno razvija u cijeloj Europi i uvjeren sam da će moje bicikle voziti turiste i pričati im po mnogim stazama – kaže Mario Ljubičić. Iako kreće u proizvodnju bicikla, od elektromobila ne odustaje.

‘Želim zaposliti ljude’

– S ovim biciklom sam siguran da ću se moći održati i raditi, odnosno zaposliti ljude. Naravno da od auta ne odustajem, razvijat ću paralelno tu tehnologiju i dalje, jednog dana možda bude M-Mobil dva, neka futuristička verzija – najavljuje Mario Ljubičić, kojemu su inovatorstvo i visoke tehnologije “u krvi”.

Kada je još bio srednjoškolac, sa 16 godina, izradio je u kući malu karting formulu od kućnih elemenata.

– Za pogon sam preradio alanser motora na unutarnje izgaranje da bude kao električni motor – kaže Mario. Godine 2017. bio je na razgovoru s Matom Rimcem.

– Sjajno je to što Rimac radi, ali mi imamo različite putove. Ja želim pokrenuti nešto svoje, na području Imotskoga. Dosta je bilo kukanja, želim pokazati da se može – kaže Mario.

Njegov entuzijazam, talent i žar prepoznao je imotski fratar Lazar Perica, kojemu je Mario pričao o fantastičnom projektu koji ima na papiru, o biciklu vodiču. Fra Lazar Perica znao je u kakvim uvjetima Mario radi, da je elektromobil razvio pod vedrim nebom, vani, pred kućom. Zato je na Facebooku organizirao akciju da se mladom poduzetnom inovatoru izgradi radionica pred obiteljskom kućom. Prikupljeno je 40-ak tisuća kuna i u roku od mjesec dana napravljena je garaža u kojoj je nastao bicikl koji govori.

– To je prava podrška, fra Lazar Perica je stvarno puno učinio za nas, ljudina je! – oduševljen je Mario.

Pitamo ga je li ipak bio u iskušenju i razmišljao o odlasku iz Hrvatske kada je čuo kakve uvjete i koliku mu plaću velike svjetske tvrtke nude. – Želim u Runovićima živjeti, raditi i nešto pokrenuti. Jednom se živi! Meni njihov novac ništa ne znači! Ja hoću tu raditi, želim zaposliti nekoliko ljudi, želim da se živi u Imotskom. I to je to! – kaže Mario Ljubičić.

Očekujemo da će nam ovaj mladi imotski genijalac vrlo brzo dati povod za novu priču.