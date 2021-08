Dobra ideja iz Italije – igrom promiču znamenitosti zemlje

Kako bi dodatno promovirali svoju zemlju, Talijani su odlučili posegnuti za modernim alatima koji su u današnje doba interneta i smartfona gotovo svima dostupni.

Tako je talijansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo i pustilo u bespuća interneta videoigru “Italija – Zemlja čuda”. Cilj im je, naravno, približiti kulturnu baštinu i čuda Italije svjetskoj publici općenito, a posebno mladim ljudima. Online slagalica “Italija – Zemlja čuda” prikazuje ljepotu i tradiciju ove zemlje interaktivnim i zabavnim iskustvom, objašnjavaju iz ministarstva. U njoj se uči o Italiji.

Glazba za raspoloženje

A priča ide ovako: Elio je stari svjetioničar koji svako jutro, uz pomoć 20 iskri koje je prethodne noći dohvatio iz 20 regija Italije, osvjetljava Sunce koje će zasjati nad Zemljom. Igra počinje zalaskom Sunca, Elio – referenca na Heliosa, boga Sunca drevne grčke mitologije – traži pomoćnika koji mu može pomoći da obavi svoj naporan zadatak.

Pozvao je tajanstvenu osobu izvan svjetionika – igrača koji je uvučen u noćnu avanturu po Italiji kako bi dohvatio 20 iskri, upalio svjetionik i osigurao da ponovno zasja Sunce. Tijekom svog putovanja igrači će tako upoznati pet Čuvara koji će ih voditi kako bi otkrili prirodu, kuhinju, umjetnost, izvedbe i dizajn, pet glavnih sektora talijanske kulturne baštine. Na kraju putovanja igrači će zauzeti Elijevo mjesto, simbolično postajući novi Čuvari svjetionika s misijom da zaštite blago Italije.

Ipak, najprije treba proći najmanje sto razina igre, od kojih svaka sadrži 3D rekonstrukciju kultnih talijanskih znamenitosti kako bi, korak po korak, otkrili obalu i planine, gradove i dvorce, tradicije i mitove Italije. Stvorena je za one koji su već upoznati s Italijom, kao i za one koji to nisu i žele naučiti više – uz napredovanje u razumijevanju talijanskog jezika, opisuju igru talijanski promotori.

“Italija – Zemlja čuda” može poslužiti i kao turistički vodič, zahvaljujući tome što sadrži i zbirku od 600 članaka ispunjenih pričama, vijestima i zabavnim činjenicama.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, napominju iz ministarstva, tu je glazba! Originalne partiture nadahnute sjajnim talijanskim klasicima, od opere i baroka do poznatih filmskih zvukova, pridonose raspoloženju u igri koja je ujedno i privlačan i informativan alat za učenje u školama koje podučavaju talijanski kao strani jezik.

Danas je tržište mobilnih igara jedan od glavnih kanala za širenje svake vrste sadržaja, uključujući kulturne i informativne teme, naglasio je Lorenzo Angeloni, generalni direktor za kulturnu i gospodarsku promociju i inovacije ministarstva vanjskih poslova i međunarodnih poslova.

Izvorni talijanski proizvod

– Naš je posao iskoristiti svaku priliku kojom možemo promovirati svoju zemlju i njezinu kulturu u svijetu. Zbog toga smo prihvatili mobilnu platformu i komuniciramo na način koji je inovativan ne samo za naše ministarstvo nego i za talijansku javnu upravu općenito – ističe L. Angeloni i nastavlja:

– Surađujemo s mlađom publikom i cilj nam je angažirati ljude iz cijelog svijeta te ih zainteresirati za našu zemlju. Igra nije samo zabavna mobilna igra – ona je izvorni talijanski proizvod koji vješto miješa kulturu i tehnologiju. Avantura kroz igru dostupna je svima da bi otkrili ljepotu, kreativnost i okus Italije – ističe L. Angeloni.

Videoigra je dostupna u Hrvatskoj, a premda funkcionira na 11 jezika, hrvatski nije među njima, stoga ju je u online trgovini najlakše naći kao – Italy.Land of wonders. Radi na platformama iOS i Android ili putem novog portala talijanskog ministarstva vanjskih poslova – italiana.esteri.it.

VIDEO Jezivo otkriće na Google Earthu uznemirilo mnoge