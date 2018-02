Dizanje mobitela u zrak neće vam poboljšati signal, probajte ovu metodu

Nađete li se u situaciji da nemate signala na mobitelu najvjerojatnije ćete učiniti isto ono što većina ljudi radi - dignuti mobitel u zrak kako bi 'uhvatili signal'.

Čini se kako to neće previše pomoći, kao niti okretanje u svim mogućim smjerovima u nadi da će se pojaviti koja 'crtica' signala. Signal nas okružuje i duljina vaše ruke nije dovoljna da 'uhvatite' bolji signal.

Profesor Lin Zhong sa sveučilišta Rice za Verge je rekao kako su efekti jako mali ako dignete ruku ili se počnete okretati oko svoje osi.

No, ipak postoji način da poboljšate signal na mobitelu, ali to zahtjeva i malo hodanja, pogotovo ako se nalazite u gradu. Signal se odbija od zgrada što znači da bi kretanje moglo utjecati na poboljšanje prijema na uređajima.

Lin poručuje i da dobro proučite situaciju u kojoj se nalazite.

- Ako imate lošu kvalitetu poziva to je zato što se oko vas nalazi puno ljudi, kao na primjer na nekom koncertu. Ako se pomaknete nekoliko metara to neće puno značiti. No, ako se nalazite u centru grada među zgradama ili na nekom drugom zatvorenom mjestu gdje je loš prijem, vjerojatno ćete dobiti bolji signal (ako prošećete) - rekao je Lin.

