Danas više ne biraju poslodavci zaposlenike nego zaposlenici poslodavce

Čak 70 posto zaposlenika želi fleksibilnost i opciju barem povremenog rada od kuće, 65 posto radnika želi više fizičkog kontakta sa svojim timovima, 76 posto njih prijavilo je da su doživjeli tzv. burnout na svojim radnim mjestima, a više od 40 posto njih razmišlja o promjeni posla. Osim toga, visokih 80 posto zaposlenika kaže da im je kultura kompanije i briga o radnicima važnija od plaće. Rezultati su to brojnih istraživanja provedenih u 2021. i 2022. godini koje je konzultantska kuća Kearney predstavila na HR Business Breakfastu na kojem se okupilo više od 150 HR stručnjaka pod nazivom "Nove HR strategije otporne na buduće izazove" u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj i BE-terne.

"Ono što je ljudima danas važno kako bi se negdje zaposlili, a kasnije i ostali, jesu priroda samog posla, odnosno da im bude zanimljivo i uzbudljivo na radnom mjestu; podrška menadžera i team lidera, odnosno da se imaju kome obratiti; razvoj i edukacija; ravnoteža između poslovnog i privatnog života; plaća i benefiti u kompaniji te da njihov posao i tvrtka u kojoj rade imaju neku svrhu. Danas sve više ljudi na razgovorima za posao pita poslodavce zašto postoje te ih zanima što će oni raditi i zašto. To je velika novost na tržištu koja iznenađuje poslodavce", rekao je Marko Derča, partner u Kearneyu, i dodao da ljudima "nije problem puno raditi ako je radna okolina zdrava i ako smiju sami organizirati svoj radni dan".

No upozorio je i na to da se želje i zahtjevi na tržištu rada mijenjaju svakih nekoliko mjeseci, a s time su se složili i stručnjaci iz područja ljudskih resursa.

"Fluktuacija u IT sektoru veća je nego u drugima. Najveći izazov je zadržati senior radnike, odnosno teško ih je pronaći i potom zadržati budući da vrlo lako mogu otići, otvoriti paušalni obrt i raditi za stranu firmu uz opciju remote rada. Kod nas je prednost to što imamo seksi proizvod na kojem je zanimljivo raditi. No naglasak stavljamo naglasak na osjećaj pripadnosti firmi i individualni pristup svakom radniku. Važno nam je da menadžer doista vodi ljude, da ih prati i pomaže im. Iskustvo zaposlenika stvarno je pojedinačna tema i tako joj treba i pristupati", poručila je Kristina Jerković, specijalist za Employer Branding u SofaScoreu.

Da su individualni pristup zaposleniku i menadžeri ključni u zadržavanju radnika, složile su se i ostale sudionice panela.

Ipak, temelj svega jesu podaci koje brojne tvrtke danas dobivaju uz pomoć tehnologije, o čemu je govorila Monika Ivanović, globalna voditeljica Employer Brandinga u Infobipu. "Implementirali smo culture platformu putem koje pratim engagement, zadovoljstvo i iskustvo zaposlenika koji nam pišu pozitivne i negativne komentare o radu i okolini u firmi, odnosno tako saznajemo na čemu trebamo raditi. Nakon što sama platforma izračuna sve korelacije i izbaci određene metrike, naši analitičari naprave popis problema s kojima se ljudi suočavaju u Infobipu. No to je samo temelj, nakon toga ipak moramo razgovarati s ljudima i s njima pronaći pravo rješenje", rekla je. Iskustvo zaposlenika nije još samo jedan 'buzzword' u poslovnom svijetu, već pojam koji krije velik potencijal i važnost u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima, a način kreiranja i provedbe strategije iskustva zaposlenika može igrati ključnu ulogu u privlačenju i zadržavanju talenata, zaključak je današnjeg događaja.

"Korisničko iskustvo dolazi od zaposlenika te je stoga važno da oni budu educirani i motivirani. Taj izazov ne bi bio tako velik da ne postoji kronični nedostatak ljudi na tržištu. U EU je stopa nezaposlenosti svega sedam posto, nikad nije bila niža. Rezultate firmi ograničava nedostatak radne snage i proces traženja zaposlenika sve je skuplji. Zbog toga je cijela paradigma promijenjena – danas više ne biraju poslodavci zaposlenike nego zaposlenici poslodavce. Uz nedostatke radne snage, ima još izazova – radni vijek zaposlenika u jednoj tvrtki se skratio. Statistike pokazuju da čak 70 posto milenijalaca mijenja posao unutar 2 godine, a oni su dominantna radna snaga. Stoga je potrebno pronaći rješenja kojima ćemo ih zadržati", poručio je Krešimir Mlinarić, direktor BE-terne u Hrvatskoj. •