Clubhouse će ukinuti pozivnice i do ljeta proraditi na Androidu

Clubhouse, najavio je suosnivač te najnovije društvene mreže Paul Davison, ubrzano radi na Android platformi, zaposlili su programere, no ipak, trebat će im, kazao je Davison, nekoliko mjeseci da se to dogodi. Usto, ukinut će potrebu poziva na platformu i otvoriti je svima, a pritom će omogućiti niz mogućnosti i za naplatu sadržaja i njegovo moderiranje.

Naime, Clubhouse, društvena mreža koja za sada funkcionira tek na iOS mobilnoj platformi, članstvo se stvara pozivima, a komunicira se i raspravlja u audio formatima u zasebnim 'sobama', jedno vrijeme bila je potpuni hit, posebice nakon što je Elon Musk 'odradio' promociju za Clubhouse putem Twittera. No, ograničenja Clubhousa poput činjenice da ne radi na Androidu, polako je već nagrizla popularnost platforme.



U međuvremenu, najveći suparnik Clubhousea, Twitter sa svojim audio featureima Spaces iskoristio je kašnjenje Clubhousea kako bi zahvatio upravo korisnike koji su na Androidu brzim uvođenjem podrške.

Ovog mjeseca, primjerice, Twitter Spaces otvorio se za korisnike Androida, omogućujući svima na Androidu (u beta verziji) da se pridruže i razgovaraju unutar njihovih audio soba. Ubrzo nakon toga, iz Twittera su poručili da planiraju javno predstavljanje Twitter Spacesa široj javnosti u travnju. Što je i dalje prije Clubhousea, ako potonji uistinu ne ubrza razvoj i ne odustane od prakse stvaranja članstva putem poziva.



Tijekom nedavnog Clubhouse Townhall druženja, suosnivač Davison objasnio je pristup tvrtke skaliranju na veće tržište. Rade, kaže na Androidu, no taj napor i mogućnosti zahtijevaju sporiji tempo. Primijetio je da kad Clubhouse raste, to može negativno utjecati na iskustva korištenja aplikacije. Na primjer, korisnici danas vide više grupa na više stranih jezika u svojim feedovima i teže pronalaze prijatelje i neke od najboljih sadržaja, rekao je.



Kako bi se pozabavio tim izazovima, Clubhouse planira uvesti nekoliko promjena, uključujući prilagodbe u feedu aktivnosti aplikacije, alate koji će korisnicima pružiti veću kontrolu nad njihovim push obavijestima i pokretanje više mogućnosti personalizacije - poput prikazivanja personaliziranog popisa predloženih soba koje se pojavljuju na zaslonu kada prvi put otvore aplikaciju. Ovakve vrste poboljšanja nužne su kako bi Clubhouse uspio prilagoditi aplikaciju većoj bazi korisnika.



Uza sve to, Davison je također govorio o tome da će ukinuti pravilo prema kojem članovi Clubhousea rastu samo na temelju poziva. Davison je kazao da želi da se aplikacija otvori svima, jer postoji "toliko nevjerojatnih kreatora koji još nisu u Clubhouseu, a publiku imaju negdje drugdje".



"Bit će jako važno da se otvorimo svima", rekao je Davison. „Android će biti jako važan. Lokalizacija će očito biti vrlo važna. " Osim toga, važno je i učiniti Clubhouse pristupačnijim, rekao je.



Nedostatak Android verzije Clubhousea već je uzrokovao neke komplikacije za tvrtku.



Brojni programeri aplikacija za Android iskoristili su rupu koja je pojavila na tržištu kako bi isprobali svoje "vodiče za Clubhouse", kojima namjerno žele zbuniti korisnike Androida koji traže Clubhouse pomoću iste ikone aplikacije, dok se Google nije zamarao da ih eliminira iz online trgovine.



U novije vrijeme u akciju su se, očekivano, uključili i cyber kriminalci. Stvorili su lažne verzije Clubhousea koji su čak ukazivali na dobro izvedenu kopiju web mjesta Clubhousea kako bi prevarili korisnike da preuzmu zlonamjernu aplikaciju.

Utvrđeno je da jednu od ovih aplikacija širi zlonamjerni softver BlackRock, koji krade podatke za prijavu korisnika i to za 450 različitih web usluga, uključujući Facebook, Twitter i Amazon.



Davison stoga upozorava korisnike da ako vide nekoga tko se pokušava predstavljati kao Clubhouse na Androidu, da ne koriste tu aplikaciju jer "to može biti štetno". “To sigurno nije pravi Clubhouse. Ista stvar je i s desktop verzijom koja ne postoji. Ne postoji PC aplikacija za Clubhouse ”, rekao je, dodajući da desktop verzija Clubhousea nije veliki prioritet za tvrtku.



Tvrtka je objavila i niz drugih najava, niz alata za kreatore. Oni će biti usmjereni na pomaganje autorima da povećaju vlastitu publiku za svoje emisije, pa čak i unovčavaju svoje događaje, ako tako odluče, putem primjerice mogućnosti, kao što su izravna plaćanja, pretplate, sponzorstva nad brendovima, pa čak i "plaćeni događaji". Clubhouse će također ponuditi alate za upravljanje članstvima i praćenje mjernih podataka oko slušatelja i zadržavanje, ali sveukupno, detalji su bili jasni o tome koji će određeni alati biti dostupni ili kada će se uvesti.



Clubhouse je angažirao svog prvog Android inženjera i rekao da radi na tome da Clubhouse bude dostupan na Androidu što je prije moguće.