Čistka na Facebooku: Opasne ekstremiste protjerali s mreže

Facebook je odradio čistku toksičnih pojedinca sa svoje društvene mreže, a kako kažu, radi se mahom o kontroverznim radikalnim desničarima, odnosno “opasnim pojedincima”. Tako su izbrisali iz online prostora profile, grupe, stranice teoretičara urote Alexa Jonesa, pisca Mila Yiannopoulosa, aktivistice Laure Loomer, religijskog lidera Louisa Farrakha i nacionalista Paula Nehlena. Istu stvar učinili su i na Instagramu, mreži za dijeljenje fotografija koja je u Facebookovu vlasništvu. Nijedan od zabranjenih nije nepoznat Facebooku i Instagramu, već su se ranije s njima susretali, brisali ih, suspendirali, no konačno su ispunili sve kriterije za potpun izgon s mreže.

Istjerani još žive online

Alex Jones, primjerice, već je lani bio uklonjen s Facebooka. Radi se o teoretičaru zavjere, iznimno agresivnom i kontroverznom bivšem novinaru kojeg je New Yorku Times ovako opisao: Jonesov sadržaj nije samo moralno odvratan već i zakonski problematičan. On objavljuje neutemeljene i lažne tvrdnje koje prelaze granicu klevete. Primjerice, za napade 11. rujna 2001. ustvrdio je da su bili namješteni jer je otmičare obučavala američka vojska te da su tornjevi uništeni kontroliranim eksplozijama. Najužasnija je njegova objava ona da je pucnjava u osnovnoj školi Sandy Hook u Connecticutu bila lažna te da roditelji 20-ero poginule djece glume. I nakon što ga je većina roditelja tužila, on nije odustajao od svoje teorije. Alex Jones lanjskog kolovoza bio je meta uklanjanja s društvenih mreža, tada su ga u simultanoj akciji skinuli svi – Apple, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram i nakon nekoliko tjedana Twitter. Potom je napravio novi profil i stranicu, kao i stranicu portala Infowars, a sada je opet zabranjen. Portal i dalje ima te tamo i dalje objavljuje svoje uratke.

Ovoga puta s Facebooka je, osim stranice, izbrisan i njegov privatni profil. Zabranu je zaradio i urednik portala Infowars Paul Joseph Watson. Antisemit, islamistički lider Louis Farrakhan kriv je jer je opetovano Židove nazivao pogrdnim imenima, primjerice “termitima”, Milo Yiannopoulos, krajnje desničarski pisac, nekoć urednik Breitbart Newsa, platforme za promicanje Donalda Trumpa i političke nesnošljivosti prema manjinama, kojeg se već i Trump odrekao te je zabranjen već na Twitteru. Paul Nehlen, suprematistički političar, antisemit, koji se kandidirao već dva puta neuspješno za Kongres, kao i Laura Loomer, antiislamska aktivistica, ostali su sada i bez profila na Facebooku i Instagramu. U studenom se Loomer vezala za zgradu Twittera u New Yorku u znak prosvjeda jer je izbačena s te platforme.

U Facebooku tvrde da su uvijek zabranjivali pojedince ili organizacije koji promiču ili sudjeluju u nasilju i mržnji, bez obzira na ideologiju. Proces ocjenjivanja prekršitelja opsežan je i zato ih je tek sada dovelo do odluke o uklanjanju njihovih računa, priopćeno je.

Odgovornost za objavljeno

Kako stoji u pravilima, s ciljem da spriječe i onemoguće nasilje u stvarnom svijetu, prisutnost na Facebooku ne dopuštaju organizacijama ni pojedincima koji sudjeluju u terorističkim aktivnostima, organiziranim pokretima mržnje, masovnim ili serijskim ubojstvima, trgovini ljudima, organiziranom nasilju ili kriminalnim aktivnostima. Uklanjaju sadržaj podrške ili pohvale skupinama, vođama ili pojedincima uključenima u te aktivnosti. Inače, Facebook kao i ostale društvene mreže pod velikim su pritiskom zbog širenja dezinformacija, govora mržnje i ostalih neprimjerenih sadržaja njihovim platformama. Nakon dugog opiranja, prihvatili su odgovornost za sadržaj koji kola njihovim platformama, a valja znati i da se bliže američki izbori te su u posljednje vrijeme posebno angažirani u pokušaju reguliranja mreža.