Ante Laušić: Najveći nam je izazov pronaći  i zadržati kvalitetne ljude

Megatrend poslovna rješenja tvrtka je koja ugled na tržištu uspješno gradi već više od desetljeća. Poznata je po razvoju i isporuci kvalitetnih poslovnih rješenja temeljenih na najnovijim tehnologijama iz područja poslovne analitike, power računala i sustava za pohranu podataka te po razvoju inovativnih softverskih rješenja. Prije više od deset godina sagradila je vlastiti data centar u sklopu kojeg se od 2012. nalazi i virtualni data centar.

Trenutačno zapošljava 50-ak tehnoloških stručnjaka, poslovnih konzultanata i softverskih inženjera. Prihodi tvrtke su u 2018. iznosili 32,8 milijuna kuna, a kao novo pojačanje doveden je Ante Laušić, sada član uprave zadužen za upravljanje razvojem i strategijom tvrtke.

Novi ste član Megatrendova tima, jesu li oni izabrali vas ili ste vi izabrali njih?

Rekao bih da smo se nekako zajednički našli u pravom trenutku. Anđelka Strajeher, predsjednica uprave, tražila je mlađeg ali iskusnog menadžera koji bi joj pomogao voditi tvrtku i koji bi donio novu energiju i ideje potrebne za razvoj poslovanja. Istodobno, ja sam tražio nove izazove u karijeri nakon što sam izišao iz korporacije u kojoj sam proveo 15 godina. S obzirom na to da se Anđelka i ja poznajemo više od 15 godina, znali smo što možemo očekivati jedno od drugoga tako da smo se brzo dogovorili.

U priči o Megatrendu najviše me privuklo to što smo razgovarali o razvitku tvrtke, stvaranju novih proizvoda i usluga te kreiranju nove vrijednosti, a ne o uštedama, restrukturiranju ili nečem takvom. Bilo je jasno da nam se interesi i želje poklapaju. Uvijek su me zanimali razvojni projekti u kojima mogu pridonijeti u stvaranju nečega novog, a kod Anđelke sam prepoznao ambiciju i želju da se Megatrend dalje razvija i bude uspješan.

Imate iznimno zahtjevno zaduženje, jeste li već stigli sagledati stanje u kompaniji ili taj proces još traje?

Zaduženje mi je široko i vrlo zahtjevno. U upravi Megatrenda zadužen sam za razvoj poslovanja i novih proizvoda te za operativno provođenje svih aktivnosti vezanih uz poslovanje i razvoj poslovanja. Time sam dobio veliku slobodu u definiranju razvoja tvrtke, ali i veliku odgovornost da svoje ideje i zamisli pretvorim u dodanu vrijednost našim klijentima i u konačnici vlasniku. Dosad sam uspio napraviti inicijalnu snimku stanja i identificirao sam neka područja u kojima možemo poboljšati situaciju kao i područja u kojima je Megatrend vrlo dobar. Na osnovi snimke stanja proveli smo i ciklus strateškog planiranja te definirali strategiju razvoja za iduće dvije-tri godine. Glavne odrednice te poslovne strategije su rast, razvoj novih kompetencija i novih usluga i proizvoda te širenje na nova tržišta. Ljestvicu smo si postavili dosta visoko, ali sam uvjeren da naš tim to može ostvariti.

Jeste li zadovoljni trenutačnim postignućima Megatrenda i što planirate učiniti u kratkoročnom razdoblju?

U 2018. postigli smo zadovoljavajuće rezultate. Nakon turbulentne 2017. (prvenstveno zbog Agrokora), godina 2018. bila je financijski odlična: ostvarili smo rast prihoda veći od šest posto dok nam je EBITDA narasla za više od 40 posto. Ove godine nastavljamo raditi na optimizaciji poslovanja, povećanju efikasnosti i zadržavanju stabilne financijske pozicije. Međutim, najvažnijim kratkoročnim zadatkom smatramo povećanje kapaciteta. Pri tome prvenstveno mislim na širenje postojećih timova te usvajanje novih kompetencija i znanja. Ulazimo u nova tehnološka područja kao što su “data science”, “deep learning” i umjetna inteligencija koja su prirodni nastavak na naše postojeće usluge i proizvode.

Koji su vam, dakle, operativni prioriteti?

Upravo formiramo tim koji će se baviti podatkovnom znanošću i umjetnom inteligencijom te kreirati nove proizvode i usluge iz tog područja. Za ostvarenje ciljeva izuzetno nam je bitno i kvalitetno upravljanje idejama i inovacijama pa planiramo uvesti sustav za upravljanje idejama. Ideja nam je da omogućimo svim djelatnicima da sudjeluju u osmišljavanju novih proizvoda i usluga te da se angažiraju u njihovu ostvarenju. Dakle, širenje i jačanje timova, usvajanje novih znanja i poticanje inovacija ključni su zadaci koje moramo ostvariti kako bismo osigurali preduvjete za dugoročni uspjeh.

Koji su glavni izazovi razvoja tvrtke poput Megatrenda?

Kao i većini tvrtki, najveći nam je izazov pronaći i zadržati kvalitetne ljude s iskustvom bez kojih je nemoguće pružati pouzdane i kvalitetne usluge i razvijati proizvode. Trenutačno je potražnja za IT stručnjacima vrlo velika. Hrvatskim tvrtkama položaj dodatno pogoršava to što je tržište IT stručnjaka globalno pa da se mi natječemo za ljude s američkim, engleskim, irskim ili njemačkim tvrtkama. No to je realnost koju moramo prihvatiti i snalaziti se kako znamo i možemo. Kao i svi, pronalazimo različite načine, osim čisto financijskih, kojima nastojimo privući i zadržati stručnjake: nastojimo osigurati dovoljno kvalitetnih, zanimljivih i izazovnih projekata, stvoriti ugodno i poticajno radno okruženje, postići zadovoljavajući omjer poslovnog i privatnog života itd.

Također, jedan od izazova s kojim se susrećemo je globalna konkurencija. Natječemo se praktički s tehnološkim tvrtkama iz cijelog svijeta, a da bismo se uspješno razvijali moramo pronaći niše u kojima smo bolji od većine drugih ili kreirati proizvode koji su kvalitetniji, inovativniji i drukčiji. To nije uvijek jednostavno, neki put nije ni moguće, ali želimo li biti uspješni moramo se prilagoditi.

Kako ocjenjujete stanje IT-a u Hrvatskoj odnosno poslovno okruženje u kojem poslujete?

Stanje IT industrije u Hrvatskoj ocijenio bih kao vrlo pozitivno, s mnogim prilikama za daljnji rast, usprkos ne baš povoljnom lokalnom okruženju. IT tvrtke dijele sudbinu i probleme koje imaju i ostale tvrtke u Hrvatskoj, a to su golema i troma državna birokracija, visoka davanja, nelogična zakonska regulativa, česte promjene zakonske regulative, nedostatak radne snage itd. Međutim, IT tvrtke uspijevaju prevladati sve te teškoće i pronaći tržište za svoje proizvode i usluge.

Vi se ‘igrate’ na globalnom tržištu, što je, vjerujem, prednost?

Da, a znatno nam pomaže to što globalna potražnja za IT proizvodima i uslugama stalno raste te su mnoge domaće IT tvrtke klijente našle upravo na svjetskom tržištu. Pogledaju li se podaci, vidi se da hrvatska IT industrija neprekidno raste od 2009., u posljednjih pet godina po prosječnoj stopi većoj od sedam posto. Izvoz raste gotovo dvostruko brže te je u 2017. činio gotovo 30 posto ukupnih prihoda domaćih IT tvrtki. I ostali pokazatelji, kao što su broj zaposlenih, prosječna plaća ili novostvorena vrijednost, također su pozitivni. Takvim se pokazateljima svi veselimo jer pokazuju da dobro radimo. Naravno, ne smijemo “zaspati” te moramo svi zajedno u industriji još više zapeti da se takvi trendovi nastave i u idućim godinama.

Dakle, optimistični ste?

Što se tiče budućnosti, optimističan sam i vjerujem da postoje brojne prilike za daljnji razvoj i rast. U Hrvatskoj su počeli procesi digitalne transformacije, ali se ne odvijaju možda toliko brzo kao u drugim, razvijenijim zemljama. Ulaganja u IT i tehnologiju su također manja nego u razvijenijim zemljama. Globalno, potražnja za kvalitetnim IT proizvodima i uslugama i dalje će rasti. To su sve pokazatelji zbog kojih mislim da će se trend rasta hrvatske IT industrije nastaviti i u idućih nekoliko godina.