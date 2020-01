2020. bit će godina uzbudljivih igara: nastavci, remakeovi, ali i pravi noviteti

Krenulo je! Nakon što je Hollywood upropastila poplava nastavaka i remakeova, sve više klasičnih igara pojavljuje se u novom-starom izdanju koja kao da daju naslutiti da su veliki studiji došli do kraja inspiracije za stvaranje originalnih djela.

Svijet igara postaje sve veći, unosniji, a samim time i predvidljiviji, što ne znači da nas ova godina neće iznova iznenaditi neočekivanim novitetima ili sjajnim nastavcima koji bi mogli opravdati popularnost svojih matičnih serijala.

Činjenica je da nastavci i remakeovi u gamingu nerijetko funkcioniraju bolje nego u Hollywoodu, pa smo i popis igara koje najželjnije iščekujemo gradili uvelike se oslanjajući na dobro poznate franšize. Istovremeno sve više velikih glumaca nakon filmova i serija otkriva igre kao sjajnu platformu za zaradu i građenje popularnosti među fanovima. Krajem 2019. brojem slavnih imena impresionirao nas je Death Stranding, a u 2020. čeka nas Cyberpunk 2077 u kojem će glavnu ulogu tumačiti megapopularni Keanu Reeves.

Osim novih igara, gamere u 2020. čeka i veliko hardversko osvježenje: Sony bi pred Božić trebao predstaviti Playstation 5, a Microsoft je najavio novi Xbox series X.



Može li Last of us 2 opravdati golema očekivanja fanova?

Na samom kraju vladavine Playstationa 3 pojavila se igra koja nas je pomela i nametnula se kao jedan od najboljih, ako ne i najbolji horor survival svih vremena. Ima neke slatke simbolike u tome što se drugi nastavak pojavljuje baš na kraju životnog vijeka Playstationa 4. Još samo da bude jednako dobar!

Mnogima omiljeni Final Fantasy 7 dobit će novo ruho

Već petnaestak godina govori se o mogućnosti da mnogima omiljeni Final Fantasy 7 dobije remake. U 2020. to će se napokon i dogoditi, a Square Enix ne obećava samo kozmetičke promjene nego i sasvim novi gameplay, uz obećanje da će duh igre ostati isti.

Halo Infinite trebao bi biti novi veliki adut Xboxa

Najavili su novu konzolu, red je da pripreme i nekoliko jakih novih igara kojima će ozbiljnije zaprijetiti Sonyju. Halo Infinite trebala bi biti upravo ta igra, a ujedno i most među generacijama uređaja jer igrat ćemo ju na Xboxu, ali i na novoj seriji X.

Doom Eternal za klasičare željne dobre pucačine

Kad kažemo "pucačina", mnogim starijim igračima prvo će na pamet pasti Doom. Od kada je kultni serijal uskrsnula Bethesda, neki su se fanovi iznova navukli, a oni koji još nisu ciljana su publika igre Doom Eternal.

Cyberpunk 2077 s Keanuom Reevesom u glavnoj ulozi

Još jedna novost iz poljskog studija CD Projekt RED nastavak je distopijskog RPG-a s kraja osamdesetih, čiji su se prvi nastavci događali 2013. i 2020. godine. Obogaćena likom Keanua Reevesa i smještena u nešto dalju budućnost, igra nas sada vodi u 2077. godinu!

Ghost of Tsushima pripremali su stvarni majstori katane

Jedina prava, originalna igra na ovom popisu za sada zvuči kao da bi mogla postati velik hit. Smještena u vrijeme mongolske invazije na Japan, ova samurajska avantura trebala bi izaći u ljeto 2020. Koliko su developeri Sucker Puncha ozbiljno shvatili svoj zadatak, govori i da su na njezinu razvoju angažirali stvarne majstore drevnih borilačkih vještina.

Avengersi nakon kina osvajaju i konzole za igru

Uspjeli su kao filmski serijal, hoće li uspjeti i kao nova igra? Batmanu i Spider-Manu to je već pošlo za rukom pa vjerujemo da će i Avengersima, jednom od najpopularnijih strip-serijala koji sada dolazi i na konzole.

Half-Life: Alyx vraća nekoć slavnu franšizu u igru

PC gameri mogli bi se obradovati što nam se vraća nekoć slavna pucačina Half-Life, i to u nabrijanom VR izdanju posebno prilagođenom Valve Index VR kitu koji je, velikim dijelom i zbog najave ove igre, u nekim dijelovima svijeta već rasprodan.

Wasteland 3 za sve koji se ne mire s propašću Fallouta

Financirana putem crowdfundinga, igra Wasteland 2 bila je dragocjeno zrno utjehe igračima razočaranima moderniziranom i velikim dijelom upropaštenom franšizom Fallout. Zabavna postapokaliptična klikalica sada se vraća podebljana financiranjem Microsofta, ali navodno i dalje vrlo svoja.

