Zvijezda žestoko udarila po Rusima: 'To su teroristi! Treba ih izolirati od ostatka svijeta'

Jedan od najpoznatijih Ukrajinaca na svijetu u današnje doba svakako je Oleksandr Zinčenko. Zvijezda Arsenala, nekada i igrač Manchester Cityja otvoreno i javno zagovara borbu za Ukrajince širom svijeta, ali i u ratu protiv Rusije u kojem njegova zemlja već godinama trpi ogromnu štetu.

Novi doprinos toj borbi Zinčenko je dao kroz svoju autobiografiju naslova "Vjeruj". U njoj je osim osvrtanja na svoj put nogometaša naširoko pisao i o ratu u Ukrajini. To ga je, kako je naveo, dodatno izgradilo kao osobu i kao sportaša. Jasno je napisao da svoju ljutnju ne usmjerava na Ruse, već na one koji podržavaju Rusiju i sve ono što se zbiva na tom području. Zinčenkov glas dopire do velikog broja ljudi, a on se nada da će tako biti i ovoga puta.

- Ne smijemo gubiti vjeru u rusko stanovništvo. Moramo vjerovati da će se probuditi i reći ‘dosta‘ zločinima koje radi njihova vlada i vojska. Prošle su dvije godine, ali naša braća nam nisu došla pomoći, nego su nas došli uništiti - napisao je Zinčenko pa nastavio:

- Odrastao sam vjerujući da oni koji čine zlo budu za to kažnjeni. No, sada mi se čini da što više ljudi ubiješ, lakše ti je izbjeći kaznu. Države i dalje kupuju naftu i plin od Rusije te financiraju njihov rat. Jednog dana će odgovorni za taj pakao na zemlji biti kažnjeni. Do tada ih treba izolirati od ostatka svijeta jer su to teroristi - zaključio je.