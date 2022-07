Zvijezda ima zagarantiran rekordan ugovor, ali još se ne zna gdje će igrati

Indiana Pacersi su ponudili centru Phoenix Sunsa Deandreu Aytonu četverogodišnji ugovor vrijedan 133 milijuna američkih dolara, što je maksimalan iznos koji su mu mogli ponuditi, objavio je američki ESPN.

Ayton nije slobodan igrač, ali ga Phoenix sada može zadržati samo tako da mu ponudi identičan ugovor ovome koji su sa 23-godišnjim centrom spremni potpisati Pacersi.

Sunsi imaju dva dana za odluku što će učiniti, odnosno hoće li zadržati igrača koji je u prošloj sezoni na 58 utakmica u prosjeku imao 17,2 koševa i 10,2 skokova. Ne ponude li Aytonu iste uvjete ostat će bez igrača kojeg su 2018. izabrali kao prvog na NBA draftu i pustit će ga bez ikakve kompenzacije.

Foto: Jerome Miron/REUTERS May 12, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks forward Reggie Bullock (25) guards Phoenix Suns center Deandre Ayton (22) during the first quarter during game six of the second round of the 2022 NBA playoffs at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

Ponuđena 133 milijuna dolara je rekordan iznos za ugovor takve vrste. Dosadašnji rekord je iznosio 107 milijuna dolara, koliko su 2017. Brooklyn Netsi ponudili Ottu Porteru Jr. za četverogodišnji ugovor. No, Washington Wizardsi su svom igraču dali isti takav ugovor i zadržali ga u svojoj momčadi, da bi ga 2019. u igračkoj razmjeni poslali u Chicago Bullse.