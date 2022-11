'Zvezda, Hajduk, Maribor to su posebni klubovi. Bio sam na Poljudu, Torcida zaslužuje stadion!'

Šef slovenskog nogometnog saveza Radenko Mijatović dao je ekskluzivni i vrlo zapaženi intervju za Večernji list, a koji je jučer na Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza komentirao i šef hrvatskog nogometa Marijan Kustić.

> Kustić: Odmah sam nazvao šefa slovenskog saveza nakon intervjua u Večernjem

Danas objavljujemo drugi dio razgovora koji smo s Mijatovićem vodili u LJubljani te prošli mnoge goruće teme regionalnog i svjetskog nogometa, od jakog sudačkog lobija Slovenije u Uefi i sudačkim kurgovima do klubova pokojne Jugoslavije danas, gdje su i je li im tu mjesto. Prvi dio razgovora s Mijatovićem pročitajte OVDJE.

Čeferin je, pomalo u šali, kazao da biste vi i Kek trebali odstupiti ako ne izborite Euro 2024.

- Ima pravo. Uzeli smo rok od šest godina koji istječe baš 2024. godine. Složili smo momčad koja može odgovoriti zahtjevima. Moramo poštovati ono što nam je naručio predsjednik Uefe, isto misli i Matjaž Kek.

U Hrvatskoj postoji predodžba kako su Slovenci puno organiziraniji, a mi previše improviziramo.

- Možda u globalnom poslovnom smislu. Maribor je bio jako dobro organiziran dok su u njemu bili Zahovič i Pavlin. Sada je klub u krizi, nadam se da će se to brzo promijeniti jer Maribor ima sjajne navijače sa snažnom emocijom. Nešto slično kao Torcida u Splitu. Cijeli grad živi za klub i za nogomet. Organizacija klubova još je na relativno niskoj razini i to je najveći problem slovenskog nogometa. Još uvijek je puno ljudi koji rade sve u klubu.

Zadnjih godina u Hrvatskoj se stalno prizivaju strani investitori, kakva je situacija u slovenskom nogometu?

- I kod nas postoje različiti načini vođenja klubova. Maribor je dioničko društvo, dok je, primjerice, Olimpija u većinskom privatnom vlasništvu. Ulazili su različiti strani investitori u Krško, Rudar, Goricu... No, nije bilo napretka. U Olimpiji stanje isto u tom smislu nije najbolje. Stalno se vlasništvo kluba predaje i prodaje nekom drugom. Olimpija je ove godine rezultatski uspješna, a sve oko kluba ne djeluje kako bi trebalo. Sve je to za nas još uvijek novo. Trebat će nam svima još malo vremena - ističe Mijatović

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 13.03.2021., Petrinja - Na inicijativu predsjednika UEFE Aleksandra Ceferina i predsjednika HNS-a Davora Sukera, u Petrinji se odigrava humanitarna utakmica izmedju nogometnih legendi Hrvatske i Slovenije za pomoc potresom pogodjenim podrucjima. Zvonimir Boban, Radenko Mijatovic. "nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik slovenskog saveza igrao je nogomet na drugoligaškoj razini u bivšoj Jugoslaviji, no karijeru je napravio u sudačkim vodama...

- Suditi sam počeo s 27 godina...

Je li ovaj VAR sustav donio benefite koje je Uefa očekivala?

- Smisao svih takvih inovacija je briga o regularnosti natjecanja. VAR je dobro rješenje za pomoć sucima. No, u određenim situacijama upotreba VAR-a mogla bi biti malo bolja...

U kojem smislu?

- Mora se doraditi intervencija. Imam osjećaj da VAR suci pokrivaju suce na terenu. Suci, posebice kod igranja rukom, mnogo brže pokazuju na kaznene udarce nego je to bilo prije. Mora se to podići na višu razinu.

Ostaje dojam da je Uefa ipak malo zabrljala kod sudačkog kriterija, a ne želi to priznati?

- To je proces. Uvijek se kod uvođenja noviteta, moraju pričekati rezultati. Dosta je dobrih stvari, no potrebne su korekcije. Poznajem članove Uefine sudačke komisije. Ključno je kako se to provodi na terenu - kaže Mijatović.

Foto: EXPA/ Sportida/ Morgan Kristan SLO, UEFA Nations League, Slowenien vs Bulgarien 06.09.2018, Stoziece Statium, Ljubljana, SLO, UEFA Nations League, Slowenien vs Bulgarien, im Bild Radenko Mijatovic, president of NZS and Valter Birsa // during the UEFA Nations League match between Slovenia and Bulgaria at the Stoziece Statium in Ljubljana, Slovenia on 2018/09/06. EXPA Pictures © 2018, PhotoCredit: EXPA/ Sportida/ Morgan Kristanr"nr"n*****ATTENTION - OUT of SLO, FRA***** EXPA/ Sportida/ Morgan Kristan

No, problem je što dva različita suca istu situaciju na terenu vide na različit način. VAR je trebao donijeti balans, to se nije dogodilo?

- Ne može se to dogoditi odmah. Ujednačavanje kriterija proces je koji traje.

Imate li vi sudačkih problema u Sloveniji?

- Kod nas je to jako dobro. Nevjerojatno je kako tako mala država kao Slovenija proizvodi toliko kvalitetnih sudaca na vrhunskoj razini. Očito dobro radimo sa sucima. Naravno, dosta puta dobro je priznati pogrešku. Navijači nisu takvi laici, a suci nekada pokušavaju prodati, ma ne prodati već objasniti situaciju koja se ne može objasniti. Jednostavnije je priznati pogrešku - naglašava Mijatović.

Neprirodna je situacija u kojoj danas više nitko nije siguran što je prekršaj, jedanaesterac ili prednost u igri... Možda bi Čeferin trebao intervenirati?

- Čeferin je jako dobro upućen, imam izuzetan instinkt...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 13.03.2021., Petrinja - Na inicijativu predsjednika UEFE Aleksandra Ceferina i predsjednika HNS-a Davora Sukera, u Petrinji se odigrava humanitarna utakmica izmedju nogometnih legendi Hrvatske i Slovenije za pomoc potresom pogodjenim podrucjima. Zvonimir Boban, Radenko Mijatovic. "nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

S obzirom na to da ste zadovoljni slovenskim sucima, možda bismo mi trebali prekopirati taj vaš koncept?

- I u Hrvatskoj se zadnjih nekoliko godina jako dobro radi i dosta se stvari promijenilo. Ništa ne preporučujem, no s Hrvatskom jako dobro surađujemo. Ma ono što vama treba je taj pravi stadion. Nadam se da će vaši političari to shvatiti. Trebate renovirati poljudsku ljepoticu. To ozračje koje stvori Torcida, nešto je posebno i zaslužuje suvremen sportski objekt..

Zvučite kao navijač Hajduka?

- Jako cijenim kada grad stoji iza svog kluba. Na ovim prostorima Hajduk, Maribor, Crvena zvezda, posebni su klubovi...

Mijatović je bio delegat na utakmici Hajduka i Vitorije Guimaraes, iskoristio je to za obilazak i Dalmatinske zagore.

- Sjajno je ozračje bilo, bez pirotehnike, savršeno...

Za koga ćete navijati na SP-u?

- Ja obično navijam za sve države bivše Jugoslavije. Sada ću, dakle, navijati za Hrvatsku i Srbiju, da je bila Bosna i Hercegovina, navijao bih i za njih. Ići ću na otvaranje, gledat ću utakmicu Hrvatska - Maroko i Srbija - Brazil.

Nakon služenog dijela razgovora pokazao nam je fotografiju supruge Slovenke u hrvatskom dresu.

- Znate, ona stalno navija za Hrvatsku - uz osmjeh je zaključio Mijatović.

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru