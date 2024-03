Zubčić ostao bez postolja, ali je završio treći u veleslalomu

Zrinka Ljutić

'Shiffrin je 'izvanzemaljka', a Janica Kostelić mi čestita nakon svake dobre utrke'

– Prije posljednje utrke imala sam u glavi da je to blizu. Ne smijem se zadovoljiti nečim manjim. Bila sam sretna kada sam prva ušla u cilj, to mi je bilo olakšanje, no kada sam vidjela kako je Shiffrin skijala sve je bilo jasno gdje je ona, a gdje sam ja. No, meni je to inspiracija.