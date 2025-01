Zrinkin tata otkrio nam je pobjedničku taktiku: 'Kad je to prošla, znao sam da je pobjeda naša'

Fantastičan nastup ostvarila je Zrinka Ljutić (20) i u slalomu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori stigla do nove pobjede. Tjedan dana nakon slavlja u austrijskom Semmeringu uzela je novih 100 bodova s kojima je zasjela na vrh Svjetskog kupa. Njen otac i trener Amir Ljutić odmah nakon utrke i slavlja na popularnom slovenskom skijalištu otkrio nam je pobjedničku taktiku koju su spremali on i njegova kći.

- Ovo je sada bila potpuno drugačija utrka od one u Semmeringu. Sada je ovo trebalo psihički izdržati. U Austriji je imala veliku prednost nakon prve vožnje. Sada je Wendy Holdener odvozila stvarno vrhunski. Ali, Zrinka je bila još bolja - kazao je Amir Ljutić pa dodao:

- Taktika? Idemo po pobjedu, maksimalo hrabro. Moglo se dosta direktno skijati, trebalo je do kraja preuzeti rizik. Naš je cilj bio na početku staze ići do kraja, a onda kad je to prošla znao sam da će to biti to, da će pobjeda biti naša.

Jedna pobjeda mogla je biti splet sretnih okolnosti, ali dvije pobjede su ozbiljna stvar...

- Već smo u Semmeringu od nje vidjeli da je u formi, da je sve posloženo i da je stvar vrhunska. Sada je bio drugačiji snijeg. Prva vožnja je bila skroz drugačija, s ledenim i agresivnim dijelovima. U drugom je zatoplilo, snijeg je bio mekaniji, a ona je na tri vrste snijega bila najbolja.

