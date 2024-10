Zdravko Mamić oglasio se objavom o razorenoj Bosni i Hercegovini: 'Srce mi se para od jutra'

Nakon obilnih kiša, Bosna i Hercegovina je u potpunosti poplavljena. Trenutno najmanje 21 osoba nije uspjela preživjeti, a za mnogima se još traga. Ni bivšem izvršnom dopredsjedniku Dinama Zdravku Mamiću nije lako s obzirom da već nekoliko godina nakon bijega iz Hrvatske provodi u susjednoj nam BiH. Na Facebook stranici objavio je slijedeće:

"Od jutra mi se srce para gledajući prizore prirodne katastrofe koja je poplavila i razorila moju Bosnu i Hercegovinu. Razoreni gradovi i velik broj odnesenih nevinih života naših braće i sestara koji su poginuli Ili nestali u Tarčinu, Kiseljaku, Kreševu, Jablanici, Konjicu te drugim mjestima traži brzu reakciju svih nas. Pozivam sve svoje prijateljice i prijatelje da slijede primjer moje obitelji i mene, te svojom donacijom u skladu sa mogućnostima uplate sredstva za one kojima je pomoć trenutno najpotrebnija putem organizacije Pomozi.ba. Pomozite odmah jer Bosna i Hercegovina nas danas sve treba! Pomoći možete pozivom na humanitarni telefonski broj 17039 ili uplatama na sljedeće račune:



PayPal:

paypal1@pomozi.ba

(Poplave 2024)



Za uplate iz BiH:

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Poplave 2024



Za uplate iz inostranstva:

Naravno, sva sportska natjecanja do daljnjeg su odgođena.