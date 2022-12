Zaslužili su ići kući: Španjolci su namjerno izgubili od Japana da bi išli na Maroko, pa ispali od Maroka

Španjolska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva u Kataru nakon što ih je reprezentacija Maroka izbacila s turnira u osmini finala boljim izvođenjenjem udaraca s bijele točke (3:0). Kad sagledamo sve dokaze i teorije, možemo bez ikakve zadrške utvrditi da je Španjolska zaslužila ovo ispadanje, da ih je dočekala karma, ili kako god to želite nazvati.

Naime, Španjolska je u trećem kolu svoje skupine E namjerno izgubila od reprezentacije Japana kako bi u osmini finala izbjegla Hrvatsku i išla na Maroko. Naravno da je izbornik Luis Enrique odbaco te tvrdnje (izbornik takvo što javnosti nikad neće priznati), ali u njegovim nespretnim odgovorima, zajedno s dokazima, zapravo je potvrđeno da je Španjolska poklonila Japanu pobjedu i prvo mjesto u skupini.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Morocco v Spain - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 6, 2022 Spain coach Luis Enrique and Morocco coach Walid Regragui after the match REUTERS/Wolfgang Rattay Photo: Wolfgang Rattay/REUTERS

Enrique je istaknuo kako "nije znao da je Njemačka protiv Kostarike došla do ugodnog vodstva" u preostaloj utakmici skupine E, što je upravo scenarij koji je Španjolskoj osiguravao prolazak dalje unatoč gubljenju protiv Japana. Međutim, po internetu kruže snimke u kojoj Enrique, upravo nakon njemačkog vodstva protiv Kostarike u drugoj utakmici, svojim igračima sugestijama pokazuje da nastave igrati i držati loptu što je dalje moguće od gola Japana. Dakle, vrlo dobro je znao da je Njemačka imala ugodno vodstvo.

- Iskreno, živcira me što nismo prvi u skupini. Svaka čast Japancima, zasluženo su na vrhu ove skupine - izjava je Enriquea kojem zbog dokaza gotovo nitko u nogometnom svijetu ne vjeruje.

Čak je i igrač Japana Ao Tanaka, strijelac pobjedničkog pogotka u toj utakmici, prepoznao da Španjolci nisu htjeli napadati.

- U nastavku smo igrali agresivnije, a u igri Španjolske smo jako dobro osjetili da su stali kada su saznali da Njemačka vodi - rekao je Tanaka.

I eto, Španjolci su namjerno izgubili da bi umjesto Hrvatske išli na Maroko, a sad ih je isti taj Maroko izbacio s turnira. O kojoj god reprezentaciji bilo riječ, drago nam je da ovakva taktiziranja završe neslavno jer na natjecanju poput Svjetskog prvenstva razlika između nominalno "jačih" i "slabijih" momčadi je znatno manja nego što nam to govori stanje na papiru, tako da za taktiziranjem zapravo nema potrebe.