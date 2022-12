Diljem svijeta je stvoren narativ da Hrvatska igra najsporije, taj narativ je lažan

Narativi su čudna stvar, pogotovo u nogometu. Nerijetko se stvaraju na nekom dojmu nakon odgledane utakmice, a taj dojam može itekako prevariti kad pogledamo činjenično stanje.

Tako su jučer engleski, španjolski, njemački, francuski, talijanski, američki, brazilski i mnogi drugi sportski mediji iznijeli tezu i stvorili narativ o Hrvatskoj kao najsporijoj ekipi Svjetskog prvenstva u Kataru, a posebice je kreativan bio članak britanskog medijskog giganta The Guardiana.

"Nijedna druga vrhunska reprezentacija nije toliko spora, ali je toliko sposobna da to na kraju uopće ne bude važno. Za to je potrebno ogromno kolektivno znanje i samouvjerenost. Vjera u filozofiju da najviše metara treba prijeći lopta, a ne igrač", stoji u analizi britanskog lista.

Foto: Zabulon Laurent/ABACA/ABACA Ivan Perisic and Mateo Kovacic of Croatia during Japan v Croatia match of the Fifa World Cup Qatar 2022 at Al Janoub Stadium in Doha, Qatar on December 5, 2022. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS.COM Photo: Zabulon Laurent/ABACA/ABACA

Iako su to pokušali upakirati u kompliment, rečenica da "nijedna druga vrhunska reprezentacija nije toliko spora" jednostavno nije istinita. Pod ovim je jasno da novinari Guardiana, kao i većina ovih diljem svijeta pod "spora" nisu mislili na brzinu samih igrača, nego na brzinu igre, i to je u svim tim izvještajima i analizama naglašeno.

No, kao što nam pokazuje sjajni graf dr. Marka Careyja iz The Athletica, Hrvatska je od velikih nacija zapravo u igri jedna od najbržih reprezentacija. Prema grafu, brzina napada se računa prema dva kriterija; prvi je broj dodavanja po napadačkoj akciji, a drugi je koliko metara po sekundi momčad osvoji prosječno po posjedu.

Foto: The Athletic

Kad gledamo preostale reprezentacije na ovom turniru, napade od Hrvatske sporije grade Francuska, Engleska, Argentina, Nizozemska, Portugal, a reprezentacija s daleko najsporijom igrom na ovom turniru je, pretpostavljate - Španjolska. Jedina reprezentacija od 'preostalih velikana' na turniru koja igra brži i direktniji nogomet od Hrvatske je naš idući protivnik, Brazil.

Podsjetimo, dvoboj četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Brazila na rasporedu je u petak na Education City stadionu u Al Rayyanu s početkom u 16 sati po našem vremenu.