VIDEO Zamalo tragedija, zapalio se Raikkonenov bolid, Finac se brzo spasio

Finski vozač Valtteri Bottas (Mercedes) bio je najbrži u petak na drugom treningu uoči VN Abu Dhabija, posljednje utrke ove sezone Formule 1. No, to nije bilo najzanimljivije što se dogodilo.

Drugi trening bio je prekinut deset minuta jer se zapalio bolid Finca Kimija Räikkönena (Alfa Romeo), koji je brzo ugašen te se sa situacijom bolje nosio nego nedavno Francuz Romain Grosjean. Međutim, ovakvo često paljenje bolida je zabrinjavajuće.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/9E7sFGFOZF