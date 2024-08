Zagrepčanin je na vrhu Olimpije: 'Poštujem Rijeku, ali Dinamo je iznad svih'

Olimpija, Rijekin suparnik na putu prema Konferencijskoj ligi, ima snažan hrvatski, odnosno zagrebački pečat s obzirom na ključnu figuru sportskoga sektora, 37-godišnjega Zagrepčanina iz Dubrave Gorana Boromise. Taj bivši vratar od 2022. obnaša funkciju sportskog direktora Olimpije i u temelju je svih njezinih uspjeha u tom razdoblju. Razgovarali smo netom što je zaključio posljednji Olimpijin ljetni transfer – Ekvadorca Jordija Govee iz bugarskog Beroea.

– Jordi je Ekvadorac sa španjolskom putovnicom, prošao je sve uzraste Real Madrida, igrao u američkom MLS-u i onda ga je put odveo u Bugarsku. S obzirom na moje španjolsko-portugalske kontakte, uspjeli smo ga dovesti – kaže Boromisa.

Opet španjolske postavke

Boromisa je posljednje dvije i pol godine vukao važne poslovne poteze za Olimpijin uzlet.

– Prvo sam uz pomoć Andyja Bare doveo za trenera Španjolca Rieru, s kojim smo 2023. osvojili dvostruku krunu, zatim smo s portugalskim trenerom Henriquesom ušli u grupnu fazu Konferencijske lige prošle godine, potom smo uzeli jednoga domaćega trenera (Zeljkovića, nap.a.), a sada smo se vratili na španjolske postavke, na Victora Sancheza, i za sada ide to dobrim smjerom.

GALERIJA Pogledajte kako je Dinamo slavio pobjedu! Pjesma Bad Blue Boysa orila se Bakuom

Olimpija je stari slovenski klub, s dugogodišnjom tradicijom, a trener joj je Španjolac, sportski direktor Hrvat, a u prvih 11 ima samo dva Slovenca?

– Napravili smo dobar miks, balans domaćih i stranih igrača, a činjenicom da "guramo" mlade slovenske igrače dobili smo pozive za mladu slovensku reprezentaciju za četvoricu naših igrača. Donedavno je u našim redovima bio A reprezentativac Slovenije Elšnik koji je transferiran u Crvenu zvezdu.

Ima li Olimpija brojnu publiku, s obzirom na strukturu svojega kadra?

– Publiku je ovoga ljeta prepoznala naš rad i stadion za utakmicu s Rijekom je rasprodan. Olimpija je najgledanija gostujuća momčad u slovenskoj ligi.

Je li Olimpija zbog svojega europskoga iskustva iz prošle sezone favorit protiv Rijeke?

– Agba, Motika, Ratnik... to su dečki koji imaju naslov prvaka, imaju iskustvo iz Konferencijske lige, te su kroz slovensku ligu također skupili iskustvo. Mi smo prošle godine imali još jače utakmice, s Qarabagom i Galatasarayem, te u skupini s Lilleom i Slovanom iz Bratislave, u kojima smo pokazali da vrijedimo. Ja zaista respektiram Rijeku, koja se borila s Dinamom za naslov prvaka, imala reprezentativce Hrvatske, i neupitna je njezina kvaliteta. Bit će to utakmica podjednakih suparnika, mi imamo dobar momentum, dobru atmosferu, odličnog trenera, koji je došao s višega nivoa, i sve nas to jednostavno – nosi.

Vaš rad prepoznat je i po tome što momčad pojačavate s praktičkim minimalnim ulaganjima, pa su tu i dvojica igrača koja su nastupala 2. HNL; Austrijanac Florucz u Lokomotivi je imao skromnu minutažu, pa se afirmirao u Jarunu, a Durdov je igrao u Orijentu, Rudešu i Solinu.

– Od Hrvata tu je i oporavljenik Antonio Marin, za kojega smatram za je razina više od slovenske lige, on bi se kroz dva mjeseca mogao vratiti. Durdov je nakon odlaska iz 2. HNL prešao u Domžale, gdje je bio jedan od boljih igrača i strijelaca, te potom napravio transfer u Oostende, pa onda završio u drugoj španjolskoj ligi, i zato je on bio naš dobar potez. Najprije stoga što poznaje slovensku ligu, a želio je doći u Olimpiju. Što se tiče pojačavanja, dosta sam radio na kontaktima u inozemstvu, u Portugalu, Brazilu, Argentini, pa i u Hrvatskoj i u BiH, dobro smo se "raširili" po svijetu i donosimo najbolje odluke za nas.

Spominjalo vas se kao kandidata za sportskog direktora Dinama. Je li vam žao što to nije ostvareno?

– Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj, i u regiji, pa ti naravno bude drago kad te spominju u tom kontekstu. U Dinamu sam odgajan kao čovjek i kao trener, ali prepoznali su me u Olimpiji i dali mi šansu. Ja mislim da sam je iskoristio. Rekao bih da mi u Olimpiji fali još malo iskustva, još koji prijelazni rok, ali idemo dobrim smjerom. Iako, ovo je težak put; prepoznavanje i razvoj mladih igrača, te istodobno borba za trofeje, za prvaka i za Kup, a sada smo u fazi i da se kao klub stabiliziramo u Europi – istaknuo je Boromisa, pa inzistirao na dodatku:

Dinamo iznad svih

– Marko Marić i Jakirović dobro su posložili Dinamo ovoga ljeta i Dinamo je iznad svih u Hrvatskoj ligi. Drago mi je zbog njih, a moje ambicije vezane su uz Olimpiju.

Igra li Olimpija bolje od Rijeke?

– Na Rujevici je uvijek teško gostovanje, a Rijeka ima individualnu kvalitetu Pašalića, Jankovića, Ivanovića. To je ozbiljna momčad, možda je i blagi favorit, a utakmica će biti egal, ali tu su i – pune Stožice i naše iskustvo iz Europe. Bit će to vrlo zanimljiva utakmica.

Je li vam Mišković napravio uslugu smijenivši Sopića prije vaše utakmice s Rijekom?

– Ne znam iznutra što se dogodilo, ali promjena trenera često odvede momčad u pozitivu, djelujući kao nekakva šok-terapija, pa su se sada možda i dignuli – zaključio je Goran Boromisa.

VIDEO Dinamo je ušao u Ligu prvaka! Evo što donosi nova ligaška faza i kako funkcionira