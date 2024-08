Rijeka pred ključni susret ostala bez prvog napadača. Ovo su detalji transfera u Belgiju

Nogometaše Rijeke večeras od 19 sati čeka uzvratni ogled play-offa Konferencijske lige protiv ljubljanske Olimpije. Kako je susret na Rujevici završio bez pobjednika (1:1), stadion na Stožicama bit će mjesto odluke. Ovaj susret pobudio je pažnju navijača. Naime, kapacitet stadiona je 16 tisuća natkrivenih mjesta, prodano je više od 12.000 ulaznica, a bit će na tribinama u gostujućem sektoru i 800 navijača Rijeke. No, vjerojatno i puno više ako zbrajamo i one raštrkane po ostatku stadiona.

Rijeka četvrti put igra u kvalifikacijama Konferencijske lige, treći put u play-offu jer dvaput je ispala na posljednjoj stepenici (2021. PAOK, lani Lille).

I Slovenci i Riječani nadaju se europskoj jeseni, ipak kladionice daju minimalnu prednost Bijelima. Zbog statistike jer Rijeka prvi put u povijesti HNL-a nije primila gol u prva četiri kola. Ima napadački učinak od 2,5 gola po susretu i posljednju prvenstvenu pobjedu nad Osijekom 2:0. Olimpija je pak u domaćem prvenstvu protekle nedjelje remizirala u Mariboru u najvećem derbiju slovenskog nogometa (1:1) i tako propustila tri boda.

– Pogledali smo susret u Mariboru, nešto čak i uživo na početku. Ljubljančani su promijenili četiri-pet igrača, vidjeli smo neke koji nisu participirali u prvom susretu. Ući ćemo u svaki detalj... Gledajući njihove domaće utakmice protiv Celja i u Europi, igrali su malo agresivnije i napadački, ali bit ćemo spremni i za to. Malo su drukčiji, ali bit ćemo i mi drukčiji. Dođe li do eventualnih jedanaesteraca, bez brige, vodimo računa i o tome, zna se hijerarhija. Sve ovisi o tome koji će igrači završiti utakmicu. Imamo plan za jedanaesterce, zna se koji će igrači pucati ako dođe do toga – rekao je, među ostalim, u najavi susreta trener Rijeke Radomir Đalović koji računa na sve igrače, a nakon duže stanke polako se vraća i Bruno Goda.

No, nakon susreta protiv Olimpije, više neće moći računati na Franju Ivanovića. Mladi 20-godišnjak je pred transferom u belgijski Royale Union Saint-Gilloise. Uvjeti su dogovoreni, riječkog igrača čeka ugovor vrijedan četiri milijuna eura u dužini od četiri godine. Prođe li sve u redu u Ljubljani, ta će utakmica protiv Olimpije, po svemu sudeći, biti posljednja za Ivanovića u dresu Rijeke jer već za vikend bi mogao biti na liječničkom pregledu u Bruxellesu.

Podsjetimo, Ivanović je u Rijeku došao kao slobodan igrač iz druge momčadi Augsburga. Nedavno ga je na popis U-21 reprezentacije Hrvatske uvrstio novi izbornik Ivica Olić.

Ivanović bi tako trebao pomoći mini vatrenima u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. Protivnici protiv kojih Hrvatska igra na domaćem terenu su Farski Otoci 5. rujna u Zagrebu te Portugal 10. rujna u Karlovcu.