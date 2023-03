Dvostruka svjetska prvakinja: 'Ne žudim za tolikom pažnjom. SP doživljavam kao obični turnir'

Na 16. Europskom kadetskom džudaškom kupu (15. u Zagrebu) u Sutinskim vrelima pojavila se i dvostruka svjetska seniorska prvakinja Barbara Matić (28) te je pozdravljena ovacijama cijele dvorane.

- Lijep je to osjećaj, ali ja baš ne žudim za tolikom pažnjom, no izdržim je nekako jer ne traje dugo.

Kandidat za džudašicu godine

Sjetila se velika šampionka svojeg nastupa na ovom turniru.

- Mi smo se tada borili u Dubravi i bilo je manje natjecatelja. Od tada je ovo natjecanje preraslo u jedno od najboljih za ovaj uzrast, vjerojatno i zbog toga što je Zagreb u središtu Europe i što je svima lako doputovati.

Nakon što je postala tek četvrta džudašica koja je u kategoriji do 70 kilograma dvije godine uzastopce postala svjetska prvakinja, Barbara je kandidirala za džudašicu godine, ali je na kraju izabrana Japanka Abe Uta.

- Nije mi žao što nisam ja izabrana jer je Japanka trostruka svjetska prvakinja, ali jest što nitko od nas nominiranih Hrvata nije izabran. A imali smo nominiranu i Laru Cvjetko za zvijezdu u usponu, njezin i moj finale SP-a za najbolji sportski trenutak, te naše trenere Vladimira Preradovića i Dragana Crnova za trenersko postignuće.

Poput Barbare, još su samo tri džudašice u njezinoj kategoriji dvaput zaredom bile svjetske prvakinje, a to su Francuskinja Decosse, Kolumbijka Alvear i Japanka Arai koju je Barbara još 2013. pobijedila u finalu Svjetskog juniorskog prvenstva. Kako je u koži dvostruke svjetske prvakinje koja je na svakom turniru zacijelo posebna meta?

- Mnogi kažu da je kategorija do 70 kilograma najteža. U njoj je 15-ak džudašica od kojih svaka svaku može pobijediti i rijetko se dogodi da ista osvoji dva turnira zaredom. Stoga mi je jednom jedna Nizozemka kazala da ne budem tužna što sam peta jer da se sutra borimo vrlo vjerojatno medaljaško postolje ne bi bilo isto. I doista, zna se dogoditi i da netko osvoji medalju dvaput uzastopce, a onda izgubi u prvom kolu.

U takvoj konkurenciji, tko vam je najnezgodnija suparnica?

- Bila je to i ostala Nizozemka Kim Polling. Našu posljednju borbu sam izgubila, ali na diskvalifikaciju jer sam dodirnula tatami glavom što se kod nas ne smije. No, dobro sam se borila i čak sam je i bacila tako da imam dobar "feedback" jer sam našla načina kako se s njom boriti.

U što se Barbara uzda? U koje specijalke?

- Podjednako sam dobra i lijevom i desnom. Ako vidim da mi ne prolazi lijeva ruka, okrenem na desnu.

Pričali smo prije no što će ona, njezina kolegica Iva Oberan i ostale džudašice i džudaši krenuti u pripremni kamp u Nymburku.

- Nakon toga slijedi Grand Slam turnir u Antalyi, dva pripremna kampa te dva tjedna finiširanja forme za Svjetsko prvenstvo u Dohi.

Hoće li tih dana braniteljica dvostrukog naslova svjetske prvakinje biti u svojevrsnoj groznici?

Ne stvaram si pritisak

- I kada sam prvi put branila naslov nisam imala doživljaj Svjetskog prvenstva nego običnog turnira, pa ću i ovaj put nastojati da si ne stvaram pritisak.

U sportu se uvijek raspravlja o tome što je teže, prvi put osvojiti ili obraniti naslov?

- Meni je bilo teže prvi put ga osvojiti. No, najvažnije je da budem zdrava, da me u završnim pripremama iz kontinuiteta treninga ne izbaci neka ozljeda. Nakon Grand Slama u Parizu imala sam ozljedu lože i to smo zaliječili. "Javilo" se i rame, no to već dugo vučem i nije mi veći problem.

Kao i prije njihova međusobnog finala SP-a, Barbara i dalje sparira sa svojom najvećom domaćom konkurenticom Larom Cvjetko. Je li spremna ponoviti finale?

- Daj bože, odmah potpisujem.

Čak i pod cijenu da ovaj put pobijedi Lara?

- Finale je finale. Neka mi samo dođemo do finala, pa što bude.