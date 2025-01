Zabijao je važne golove, ali u Dinamu su ga - škartirali. Tom dečku nema se što zamjeriti

Ima četiri osvojena naslova s Dinamom i još dva Superkupa, osvojio je naslov prvaka Slovenije i Bosne i Hercegovine, a onda je ipak 'škartiran' u Maksimiru nekoliko puta da bi sad i raskinuo ugovor s plavima. I nije morao dugo čekati, Luka Menalo novi je igrač Rijeke. Iz kluba koji je na trećem mjestu HNL-a i koji ga nije vidio u svojim planovima, sad ide u redove lidera prvenstva. Menalo je novi igrač Rijeke za koju je već igrao i postigao neke važne pogotke, a zabio je ponešto takvih i za Dinamo.

No, Menalo u Dinamu nikad nije dobio pravu priliku, uvijek je bio tu negdje oko klupe ili tribine, s jako malom minutažom. No, iako nije ostavio nekakav duboki trag, Menalo je više od 90 puta nastupio za Dinamo i postigao 11 pogodaka uz osam asistencija. No, sve je to ostvario s prekidima, još je 2018. godine došao iz Širokog Brijega u Dinamo, ali je i odlazio na posudbe, u Slaven Belupo, Olimpiju, Rijeku i Celje, no svoju pravu priliku u Dinamu nikad nije dobio bez obzira na taj 91 nastup koliko ih je imao i u Širokom Brijebu gdje je bio učinkovitiji (36 golova i 10 asistencija).

Kad je bio trrner Rijeke Goran Tomić je jako cijenio Menala, no Dinamo ga je vratio.

- Volio bih da je Menalo ostao s nama, igrao je jako dobro, odlično se uklopio i šteta je što ga više nemamo iako bismo voljeli da je ostao ovdje – kazao nam je tada Tomić koji je imao visoko mišljenje o Menalu.

Kako bilo, Menalo se vratio u Dinamo, pa otišao na posudbu u Celje, a sad je u posednje vrijeme ponovno bio stanovnik Maksimira, ali ne i dio prve momčadi i kad je tako onda je logično da se postignuo dogovor Dinama i Menala o raskidu ugovora.

Tako se Menalo vraća u Rijeku, bit će njen član, ne više kao posuđeni igrač. U klubu u kojem je odigrao 36 utakmica i imao jako dobar učinak od 10 pogodaka i sedam asistencija pokušat će oživjeti svoju karijeru. Uostalom, Menalu se nema što zamjeriti, jedan je od brojnih u Maksimiru koji pravu priliku u kontinuitetu nisu dobili, a sad iz trećeplasiranog Dinama odlazi u vodeću Rijeku i pokušat će i s njom do svog petog naslova prvaka, prvog u dresu Rijeke.