Vuk je sit, a sve ovce ostale su na broju

Dinamo je u Rijeku došao nakon velikog slavlja, nakon ostvarenja prvog cilja, ulaska u Ligu prvaka, proslavili su plavi taj veliki uspjeh, pogledali su ždrijeb tog elitnog natjecanja, ali slavili na Rujevici nisu.

Plavi nisu iskoristili tu psihološku prednost protiv Rijeke koja je u četvrtak pretrpjela težak poraz od Olimpije s kojim je ostala bez Konferencijske lige.

Možda su i plavi, nakon što su vodili na poluvremenu, pomislili kako su obavili posao, da se Rijeka neće oporaviti od toga. No, Dinamo u nastavku više nije igrao dobro, koliko je bio dominantan, iako bez puno velikih prilika, u prvom dijelu, toliko je u drugom dijelu izgledao kao da je izgubio energiju, kao da ju je poklonio je Rijeci koja je pokazala da ju ne treba otpisivati. I bit će još opasnija sad kad više nema Europe.

Ne vjerujemo da će u Dinamu biti teško prihvaćen ovaj bod iako je to prva utakmica u ovoj sezoni u kojoj nisu pobijedili, njih je i ovaj bod ostavio na prvom mjestu, no ovakvo izdanje iz drugog poluvremena sigurno je opomena za plave, kad se ne daje gas do 'daske' teško je pobijediti bez obzira na kvalitetni roster kakvog Jakirović ima. Ali, nekakvo opravdanje im je to veliko emocionalno pražnjenje nakon ulaska u Ligu prvaka.

No, odlazak na reprezentativnu stanku na kraju plavi mogu dočekati sa zadovoljstvom, da im je netko prije starta sezone rekao da će tek na Rijeci u petom kolu, i nakon dvije sjajne europske utakmice, prvi put ostati bez pobjede, i sami bi pomislili kako je to preoptimistično.

I Jakirović i njegovi dečki zaslužili su sve to, oni su se samo izborili za sve i ovaj remi na Rujevici sigurno nije neuspjeh. Uostalom, plavi su zadržali dugi niz utakmica bez poraza od Rijeke, čuvaju lidersku poziciju.

A nakon stanke nam slijedi novi veliki derbi, u petak 13. rujna u Maksimir stiže Hajduk. Dinamu je bilo važno taj derbi dočekati na prvom mjestu, a s ovim bodom su to i ostvarili.

Dakle, Dinamo može biti zadovoljan nakon dosad odigranih utakmica, a sad zadovoljna može biti i Rijeka jer se dignula nakon Ljubljane, pa se može reći da je sinoć na Rujevici vuk bio sit, a sve ovce na broju, jer zacijelo nitko u redovima Riječana i Zagrepčana nakon ovih 1:1 nije nezadovoljan.