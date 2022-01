VIDEO Procurila Novakova snimka nakon što je oslobođen: Evo što je poručio

Što će biti s Novakom Đokovićem službeno još nitko ne zna. Za sada je pušten iz hotela za migrante i slobodan je, ali još uvijek se ta odluka može opovrgnuti. Sve ovisi o ministru imigracije i njegovoj odluci.

U moru poruka podrške iz čitavog svijeta "isplivao" je i audio zapis Novakove, možda čak i prve poruke svojoj obitelji nakon što je pušten iz hotela u kojem je boravio četiri dana.

Ne može se točno utvrditi kome je slao, ali je lako moguće da je to bilo prema jednom od braće kojeg oslovljava sa "tebra", i kojeg obavještava o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi.

"Tebra, pušten sam, ovaj, evo me u kući, sve je ok za sada. Objavljujem upravo priopćenje, kratko jako sa terena, igrao sam i tenis, stigao sam i to. Za sada sam slobodan čovjek, vidjet ćemo što donosi sutra" poručio je pomalo umornog glasa.

Snimku možete poslušati u prilogu: