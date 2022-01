Čehinja koja je bila u istom hotelu kao i Đoković sada progovorila: Sve se promijenilo kada je on došao

Češka tenisačica Renata Voračova, 81. igračica svijeta u konkurenciji ženskih parova, koju su australske vlasti nakon revizije njezinih dokumenata o medicinskom izuzeću od obveze cijepljenja smjestile u isti hotel u Melbourneu u kojem je boravio Novak Đoković, odlučila je napustiti Australiju.

Nju djelatnici granične policije nisu zaustavili već je puštena na australsko tlo, štoviše, 38-godišnja Voračova je ovog tjedna nastupila i na jednom od pripremnih turnira uoči Australian Opena koji se održava u Melbourne Parku. Nakon što je Đoković zadržan u zračnoj luci Tullamarine u Melbourneu, gdje mu medicinsko izuzeće za sudjelovanje na Australian Openu nije bilo priznato kao dostatno za ulazak u Australiju, australske vlasti su odlučile revidirati slučajeve tenisačica i tenisača koji su s istim dokumentima prošli graničnu kontrolu. Tako je Voračova završila u istom karantenskom hotelu za azilante.

- Tamo sam bila cijeli tjedan i otkako je on došao, sve se promijenilo. Nisam ljuta na njega. Samo sam tužna da se ovo dogodilo. Ovo je jedan od najvećih turnira. Odete i onda se tako nešto dogodi. Ne mogu zamisliti da je ovako nešto moguće u 21. stoljeću - rekla je Voračova, osvajačica 11 WTA naslova u paru.

Foto: Jean-Yves Ahern/REUTERS FILE PHOTO: Aug 4, 2018; Montreal, Quebec, Canada; Renata Voracova of Czech Republic hits a shot against Alison Riske of the United States (not pictured) during the qualifications in the Rogers Cup tennis tournament at IGA Stadium. Mandatory Credit: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports/File Photo Photo: Jean-Yves Ahern/REUTERS

Ona nije bila dovoljno dobro informirana, ili to nisu bili njeni odvjetnici, koji joj nisu savjetovali da se žali na odluku.

- Nakon ispitivanja, stvarno nisam znala što da radim, koja su mi prava. Bili su uz mene pravnici koji su mi pomagali. Oni se nisu žalili sudu, tako da nisam znala da to mogu. Samo sam slijedila savjete koje su mi dali. Veliko je olakšanje da sam poslije svega kod kuće. Nisam se dobro osjećala, nisam mogla ni spavati ni jesti - rekla je Voračova te naglasila da želi da Novak nastupi na natjecanju:

- Bilo bi to dobro, ne samo zbog njega. Nadam se da će igrati, jer zbog tenisa smo i otišli tamo, a ne da budemo dio nekih unutarnjih igara.

"Renata Voračova je odlučila odustati od nastupa na turniru, zbog ograničenih mogućnosti za trening i napustit će Australiju", priopćili su iz Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike te dodali da su uložili diplomatski protest i da se još nekolicina igrača našlo u istoj situaciji ne navodeći njihova imena.