Vodstvo Eurolige jako zabrinuto, NBA planira pokrenuti ligu u Europi. Vulkan je spreman za erupciju

S obzirom na to kako sada stvari stoje, a dva košarkaška jarca na brvnu nikako da se prestanu naguravati, prije će se u Europi dogoditi NBA liga nego što će doći do dogovora između Fibe i Eurolige.

Uostalom, licencijski ugovor Eurolige s najjačim europskim klubovima ističe 2026. godine i moglo bi se dogoditi da toga natjecanja, u ovakvom obliku, niti ne bude. Moglo bi biti da ćemo imati, dugoočekivani, dolazak NBA lige na Stari kontinent.

Vulkan spreman za erupciju

Kako je napisao Daniel Soriano, novinar portala Inside The Games, "taj plan, godinama u izradi i sada pri vrhuncu realizacije, tinjao je dosad poput vulkana koji je sada spreman erumpirati". A potvrdio nam je to i poslovično dobro informirani kolega Đorđe Matić s Medirian Sporta, kazavši da euroligaški klubovi izravno, bez posrednika, razgovaraju s vodstvom NBA lige.

Još 2021. godine novinari španjolskog dnevnika Marca, Sergio Fernández i Guillermo García, otkrili su početne razgovore između NBA lige, Fibe ​​i Eurolige. S vremenom je najjača kontinentalna liga izbačena iz pregovora u kojima su ostali NBA i Fiba kao ključni igrači u ovom ambicioznom projektu. A Euroliga je sada u panici jer ako se tom novom projektu priključe europski klupski divovi, a s nekima se već razgovaralo, onda se znatno umanjuje smisao njezina postojanja.

Uostalom, u rujnu ove godine šef NBA lige Adam Silver kazao je da "ima smisla istraživati tu mogućnost", što je bilo svojevrsno iskazivanje namjere. Silver ne samo da je potvrdio ambiciju NBA lige za širenjem već je istaknuo i nezadovoljstvo zbog neiskorištenih gospodarskih prigoda u europskoj klupskoj košarci. Iako se najjači europski klubovi mogu pohvaliti solidnom bazom fanova, njihovi prihodi i dalje su daleko ispod potencijala. I zato je Europa, za NBA ligu, zlatni rudnik koji čeka da bude iskorišten.

O tome je glasno razmišljao i Silverov zamjenik Mark Tatum, primijetivši da je, iako je riječ o drugom najpopularnijem sportu u Europi, tržišni udjel košarke i dalje relativno slab. I zato je izazov NBA lige tu kristalno jasan – popularnost treba pretvoriti u održivu, profitabilnu strukturu, koja će donositi novac.

Zacijelo se pitate o čemu se i na čemu se tu točno radi? Bi li to bila Euroliga pod NBA zastavom? Ili možda europska NBA liga? Ili europska divizija NBA lige, što je najmanja vjerojatnost? Koji se format favorizira, zasad nije poznato, no NBA liga već je u ožujku počela proučavati izvedivost usporedne europske lige. Početni planovi uključivali su sadašnju Euroligu, no nesuglasice s Euroleague Commercial Assets (ECA), tvrtkom koja upravlja tim natjecanjem, dovele su do njezina isključenja. Zacijelo je i to razlog što se ECA oslanja na arapski kapital, pa prodaje Final Four Abu Dhabiju, kako bi pronašli sredstva koja će zadovoljiti euroligaške klubove.

Svjesna prijetnje, Euroliga nije ostala prekriženih ruku niti u relacijama s Fibom pa su obnovljeni međusobni razgovori o objedinjavanju natjecanja. A time bi se razriješilo razmimoilaženje oko kalendara natjecanja koji sprječavaju euroligaške igrače da predstavljaju i svoje klubove i nacionalne reprezentacije.

S druge strane, Jorge Garbajosa, predsjednik FIBA ​​Europe, vidi angažman NBA lige kao obećavajući znak.

– NBA se ne upušta u avanture; ona pokreće projekte. Njihova spremnost da rade s Fibom vrlo je pozitivan signal za europsku košarku – rekao je bivši španjolski reprezentativac za list Relevo.

Da je riječ o ozbiljnim razgovorima potvrdio je i glavni tajnik Fibe Andreas Zagklis, koji je na svojem godišnjem izlaganju pred medijima kazao:

– Želimo rast našeg sporta, ali u isto vrijeme želimo zaštititi temelje našeg ekosustava, koji se ne mogu odnositi samo na pravila i kalendar natjecanja, već je to pitanje poštivanja reprezentacija i nacionalnih liga – rekao je Zagklis i naglasio:

– Imamo vrlo dobro razvijen ekosustav nacionalnih liga i svakako želimo zaštititi rad ne samo nekoliko klubova, već gotovo 500 ili 600 klubova koji su piramida koja proizvodi igrače.

Kako god se dogovorili, ako u tome uspiju, potencijalni ulazak NBA lige u Europu ne bi bio jednostavan. Kulturološke razlike, raspored natjecanja i interesi postojećih klubova i liga nemale su prepreke koje, dakako, nisu nepremostive.

Potencijal projekta je enorman

Vođena od NBA lige i u suradnji s Fibom, europska košarka zakoračila bi u evolucijski proces. Ostvari li se ovaj ambiciozni projekt, 2026. godina bila bi početna u transformativnoj fazi čije su granice zasad zamagljene. A potencijal projekta je, zapravo, enorman.

Europska liga koju bi podržavala NBA predstavljala bi novo ekonomsko poglavlje kraljice igara na Starom kontinentu, čineći je privlačnijom sponzorima i investitorima. I, kažu nam to dobro informirani, ne bi to bila NBA kolonija, nego liga jača od sadašnje Eurolige.

Osim financijskog, NBA liga ima i igrački interes, jer šefovi najjače svjetske lige nisu odveć zadovoljni s G ligom, kao razvojnom, a svjesni su odakle im dolaze ponajbolji košarkaši svijeta kao što su Jokić, Dončić, Antetokounmpo ili Sabonis. Osim toga, bila bi to i dobra liga za europske, i ne samo europske, igrače koji se ne uspijevaju izboriti za minutažu, a žele igrati po višim standardima komfora i za NBA plaću.