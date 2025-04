Fenomenalni Zubac od suigrača iz LA Clippersa doživio što nijedan NBA Hrvat u povijesti nije

Ovog je tjedna Ivica Zubac doživio gestu od svojih suigrača kakvu je u NBA ligi doživio možda jedino Dražen Petrović, i to posmrtno. Naime, na utakmicu protiv Matkovićevih Pelicansa igrači LA Clippersa stigli su svi u majicama "Ivica Zubac – Defensive Player of the Year".

Koliko god ta kampanja govorila o želji ovog kluba da ima nagrađenog igrača, što je čak i kvalitetno argumentirano, takva gesta govori i o tome koliko je hrvatski centar obljubljen u svojoj momčadi, odnosno u cijelom klubu.

– Bilo je lijepo iznenađenje vidjeti suigrače i zaposlenike kluba s takvom porukom – kazao je i Ivica i objasnio koliko mu znači što ga se spominje u priči o najboljem obrambenom igraču sezone.

– Puno mi to znači jer o tome tijekom moje karijere nije bilo puno govora. Štoviše, kada sam došao u NBA ligu, nitko nije vjerovao da ja mogu igrati dobru obranu, što mi govori da sam u tome poprilično napredovao.

Ivica nije samoreklamer

Zupčev suigrač James Harden, s kojim sjajno surađuje u igri dva na dva (pick and roll), objasnio je ovu inicijativu time što se zna da Ivica nije samoreklamer poput Draymonda Greena, koji se sam "nominirao", i da takvo što za njega mora učiniti netko drugi.

– Ne volim govoriti o sebi. Vi to tretirajte kako mislite da treba.

Zupčevoj obrambenoj učinkovitosti zacijelo puno pomaže poboljšan rad nogu, a to je nešto na čemu tijekom ljeta radi sa svojim individualnim trenerom Danijelom Lutzom.

– Nije to nešto što sam naučio prošlog ljeta, već ja na tome radim tijekom cijele karijere. Svake sezone želim biti bolji nego što sam bio prošle.

No vratimo se mi utrci za najboljeg defenzivnog igrača sezone u kojoj su, više od Zupca, favorizirani Clevelandov krilni centar Evan Mobley, Memphisov centar Jaren Jackson Jr. te Atlantin australski bek Dyson Daniels, uvjerljivo vodeći po prosjeku osvojenih lopti po utakmici. Zapravo, projiciran za nagradu Defensive Player of the Year bio je francuski centar Victor Wembanyama, ali njegovu je sezonu završio krvni ugrušak u ramenu pa on nije uspio zadovoljiti osnovni uvjet za bilo koju od individualnih nagrada, a to je odigranih, minimalno, 65 utakmica. To je uvjet koji Zubac zadovoljava jer je ove sezone propustio samo dvije utakmice.

Kako god to završilo, ovdje ćemo vas podsjetiti čime to konkurira Ivica Zubac, koji nije ni vodeći kradljivac ni bloker, ali ima nevjerojatan utjecaj na suparničke napadače koji nerijetko odustaju od ulaska u reket ili prodora na koš kada ispred sebe vide "gromadu" iz Čitluka od 216 centimetara. Uostalom, još krajem siječnja o tome je pisao najpoznatiji svjetski poslovni časopis Forbes.

I dok je Ivičina napadačka učinkovitost također na visokoj razini (on je centar koji u cijeloj NBA ligi šutira najviše horoga), ovo je priča o onom dijelu njegove igre koji i nije toliko statistički pokriven. To je dio njegove igre koji nerijetko prolazi ispod radara.

Otkako su ga 2019. Lakersi, čiji navijači još uvijek žale za tim potezom, razmijenili s gradskim rivalom, Zubac igrački neprestano napreduje. I to uz naglašen altruistički mentalitet kad su u pitanju potrebe momčadi i zato ga Clippersi i vole. Od suigrača, preko menadžmenta i zaposlenika kluba pa do navijača.

Kad je tek stigao u NBA, tada vrlo mladi Čitlučanin, smatran je vrlo sirovim talentom koji možda nikad neće postati značajan centar u NBA ligi. No dogodilo se upravo suprotno, o čemu je i on govorio u razgovoru za Forbes:

– To je moj cilj već neko vrijeme, biti izabran u najbolju defenzivnu petorku sezone. Ponosan sam na ono što radim na toj strani igrališta, naročito kada se sjetim vremena kada nitko nije mislio da mogu biti dobar defenzivac. Ja sam u tom smislu, kroz godine, napravio jako puno poboljšanja. Sreća je i da sam uz sebe imao neke sjajne defenzivce poput Patricka Beverlyja, koji je stao iza mene kada sam došao u Clipperse, ali je u obrani od mene i puno zahtijevao. Puno sam naučio od njega.

Ivičina naglašena obrambena prisutnost nije neka novost. Nakon 2020. svaku sezonu bio bi na 90-ak posto po uspješnosti odvraćanja igrača od prodora na koš. Uostalom, tijekom tri posljednje sezone Zubac je na parketu prisiljavao protivničke igrače da napadaju obruč za gotovo šest posto, što je jedna od najvećih brojki u ligi.

Ti elementi igre nikad se neće pojaviti u statistici utakmice, ali oni pokazuju količinu poštovanja koju je Zubac stekao u cijeloj NBA ligi. Iako on nije vodeći bloker lige, sve više igrača izbjegava "borbu iz blizine" s moćnim Hrvatom. Takvo što ugrađeno je i u obrambenu strategiju Clippersa koji tjeraju suparnike na šutove s poludistance i trice, o čemu je za Forbes govorio i sam Ivica:

– Puno je toga u današnjoj NBA ligi atrakcija, a u mojoj obrani nema puno tih "highlightsa". Ja neću imati četiri-pet blokada po utakmici ili što već, ali radit ću svoj posao. Vjerujem da se prilično dobro snalazim u reketu, štiteći obruč, hvatajući skokove, ali i u komuniciranju različitih defenzivnih pokrivanja u branjenju od suparničke igre dva na dva. Ljudi koji košarku ne razumiju do te mjere te stvari i ne vide.

I doista, možda i najimpresivnija komponenta Zupčeve najbolje sezone jest njegova disciplina u igri. On brani reket češće i uvjerljivije nego ikad prije, a i stopa osobnih prekršaja mu je najniža u karijeri. On radi samo tri prekršaja na sto posjeda, što je skoro 40 posto manje nego prošle sezone. To može zahvaliti i tome što je popravio svoj defenzivni tajming, ali i vertikalnost.

Evo još jednog podatka koji govori u prilog da Ivica zaslužuje biti barem izabran u najbolju defenzivnu petorku sezone. Naime, on je četvrti po uspješnosti branjenja pokušaja odlazaka na obruč i suparničke napadače ometa približno istom učinkovitošću kao ovdje već spomenuti Jaren Jackson Jr.

Četvrti na double-double listi

Hrvatova igračka evolucija čini sretnim one koji su prošlog ljeta s njim produljili ugovor na tri godine vrijedan 59 milijuna dolara, jer Zubac na NBA tržištu vrijedi i više od 20 milijuna po sezoni. A on je svoj napredak ovako objasnio:

– Mislim da su u mom razvoju važni iskustvo, strpljenje i čitanje igre, odnosno anticipirati, predvidjeti što će se dogoditi sa suparničkim napadom i prije nego što se dogodi. Osim toga, u obrani upravo ja moram biti i najglasniji, jer sa svoje pozicije najbolje vidim zbivanja, i javiti svima što se događa. I zato prije svake sezone nastojim razviti tu defenzivnu kemiju sa svojim bekovima. Danas svi napadaju s pick-and-rollom i zato je jako važno komunicirati.

U posljednjoj pobjedi Clippersa ostvarenoj nad Dallas Mavericksima (114:91) Zubac je uknjižio 14 koševa, 13 skokova, dvije asistencije te po jednu osvojenu loptu i blokadu. I bio je to njegov 54. ovosezonski double-double pa se na listi najboljih po dvostruko dvoznamenkastim učincima nalazi na trećem mjestu, zajedno s Karlom Anthony-Townsom (54), a iza Nikole Jokića (56) i, vodećeg, Domantasa Sabonisa (57).