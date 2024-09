Sastali se Gattuso i Bilić, pala odluka kako dalje. 'Taj transfer bio je okidač, klub nije vidio sponzora'

Predsjednik Uprave Ivan Bilić i trener Hajduka Gennaro Gattuso sastali su se danas ujutro u klubu i razgovarali o turbulencijama na relaciji Uprava - stručni stožer - svlačionica. Odlučili su zajedno nastaviti dalje raditi, naravno ako dođe do nekih novih, neočekivanih preokreta.

Gattusova rampa

To je za obojicu prihvatljivo rješenje, Bilić može samo izgladiti stvari s Gattusom, jer u slučaju ostavke samo bi potvrdio sve što je o njemu kazao bivši direktor Nikola Kalinić. Ne može ni smijeniti Gattusa jer ga prije svega ne može isplatiti, a taj potez izazvao bi i novi val rasprava u javnosti, što u klubu sada u potpunosti žele presjeći. Žele u miru svi skupa dočekati iduću utakmicu protiv Bilogore u Kupu, a javnih i pojedinačnih izjava neće biti, kazali su nam. Pri tom Bilić nije ulazio u svlačionicu, nije bilo i razgovora s igračima, što je bio pokušao pred derbi ali je ovaj put Gattuso spustio rampu Upravi, kao što se njemu iz ovih ili onih razloga spustila rampa za transfere.

Iza primirja ostaju brojna pitanja

Iza privremenog primirja ostaju i dalje brojna pitanja, a Nadzorni odbor većina bi najprije upitala zašto je predsjednik Aljoša Pavelin predlagao novom predsjedniku Biliću koga da postavi na čelo Akademije. s čime je izašao iz svojih okvira. Odgovor leži u Statutu, koji Nadzornom odboru osim nadziranja financija omogućuje i savjetodavnu ulogu pa za njih nema ništa sporno o davanju takvih inputa novom predsjedniku Uprave kojeg su Pavelin i još četiri nadzornika našli osobnim headhuntingom.

Također za njih nema ništa sporno u činjenici da se ne druže s trenerom i ostalim članovima Uprave, Gattusa još nisu stigli upoznati. No, do njih ipak dolaze informacije o kadroviranju i transferima, pa nije da bi se članovi NO-a bunili kada bi im se ovlasti malo rastegnule. Jer iako je hijerarhija jasno propisana statutom i zakonom, činjenica je da je Hajduk vrlo specifično dioničko društvo za koje su kod preoblikovanja pisani vrlo specifični zakoni i teško je da se nadzornici neće u nadgledanju financijskog plana, neformalno ipak zapitati zašto stožer kuka za krilima, a direktor dovodi još jednog defenzivnog veznog.

Tajna pregovora za Selahija: Nadzorni odbor nije vidio nikakvog sponzora, ništa službeno

Doznali smo i detalje oko spornog posla s Lindonom Selahijem iz Rijeke za koji je Kalinić kazao da je pronašao i sponzora. Transfer je iznosio oko 850 tisuća eura, a ne 600 kako pisalo, ali do NO-a nikada nije došlo ništa službeno, ni ponuda sponzora, bilo je samo neformalnih priča. Sve i da je da došla službena nota, NO bi gotovo sigurno bi taj transfer odbio. Toma Bašić bio je neusporedivo povoljniji angažman, tu je sponzor bio 'unutra', njegovu posudbu su odobrili. Taj posao stopirao je Lazio. Jedinstveni je stav u Hajduku da je Kalinić na sjednici NO-a dobio jasne upute o proračunu i cifru izlaznih transfera koju mora ostvariti, iako je on kazao drugačije.

- Ne znamo je li on to shvatio, ali stvar je jasna i jasno je tko je za prodaju odgovoran, kazao nam je izvor iz kluba, u kojem su smjenom Kalinića priznali da su napravili grešku pa vjeruju da to nema potrebe javno analizirati.

Podsjetimo, Kalinić je najavio da ce se Pavelin i nadzornici razbježali iz kluba. "Trener već dulje vremena ne priča s predsjednikom jer mu je obećao četiri pojačanja. Ja sam ispao žrtveno janje, a miševi su se sakrili u rupu. Ja znam da Gattuso nije zadovoljan. Htio sam da imamo kičmu ekipe, Livaja, Rakitić, Uremović. Uz njih Pukštasa i Sigura i dovoditi stvarna pojačanja. Dajaku i Benrahou su morali biti vraćeni, pripremali su tužbu protiv kluba. Cijelo ljeto su tražili klub i nisu ga našli, a prema FIFA-inim pravilima ih treba vratiti", rekao je Kalinić.

"Od prvog dana sam znao da neće ići u dobrom smjeru. Ljudi koji nadziru Hajduk ne vole klub i nemaju veze s nogometom. Mislim na Nadzorni odbor. Predsjednik mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina protiv mene. Ne znam točno tko me smijenio, predsjednik sigurno nije’, dodao je, no u klubu ne znaju o kakvim porukama Kalinić govori, tvrde da one ne postje.

Napetosti između Uprave i struke nisu jedina linija problematičnih strujanja oko kluba koja kako nas uvjeravaju izvori, dolaze većinom od vanjskih neprijatelja.

Nadzornici o čijoj se ulozi i ovlastima glasno raspravlja u javnosti, kao i o pitanju samog modela, po 80 posto svog vremena troše na Hajduk. Pavelin je na direktnoj liniji s predsjednikom Bilićem pa u tom pravcu treba tumačiti i način upravljanja.

A predsjednik koji nije razgovarao s trenerom i trener koji predsjednika javno proziva da je lažov i iza kojeg stoji cijela svlačionica - sada će se primiriti i povući u rovove, svi će čekati bolji trenutak za neke nove drastične poteze.

