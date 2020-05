Sjećate li ga se? Dinamova legenda i danas profesionalno igra nogomet

Svaki put kada počne nogometna utakmica netko od igrača nada se da će napraviti neke nevjerojatne stvari, nešto što do tada nije bilo viđeno, po čemu će ostati zapamćen, po čemu će biti prvi. U nogometnoj povijesti mnogo je takvih trenutaka.

No nekoliko je svjetskih nogometnih rekorda za koje bismo svi trebali znati. Jer ne događa se stalno da se gol zabije za 1,8 sekundi ili da sudac u jednoj utakmici dosudi 36 crvenih kartona ili pak da nogometna utakmica završi rezultatom 149:0, koliko god ona diskutabilna bila.

E, ali takve se stvari događaju i takve stvari ostaju zapisane ili u Guinnessovoj knjizi rekorda ili samo u sjećanju. Možda se ne čini tako, ali sport je zapravo prostran, a nogomet kao takav ne diže u nebesa samo napadače, već daje prostora i vratarima, obrani... da zauzmu svoje mjesto u povijesti.

Begović zabio s gola na gol

Najbolji primjer za to je, recimo, vratar Asmir Begović kojega svi pamte po jednom rekordu. Naime, on je postigao pogodak s najveće udaljenosti u povijesti. Upisan je čak i u Guinnessovu knjigu rekorda. Tadašnji vratar Stoke Cityja 2015. godine zabio je gol Southamptonu s 91,9 metara.

Kada smo kod vratara, trebamo spomenuti i onog koji je zabio najviše golova u povijesti nogometa. Ne događa se to često, ali vratar koji ima sposobnosti napadača je Rogério Ceni.

Brazilac je gotovo cijelu nogometnu karijeru proveo u São Paulu (1995. - 2002.), a za to je vrijeme zabio nevjerojatna 132 pogotka, što iz slobodnih udaraca, što iz jedanaesteraca....

Imao je i 16 nastupa za reprezentaciju Brazila, no u nacionalnom dresu nije postigao gol. No, kada smo kod golova važno je znati kojom je brzinom postignut onaj najjači.

E, pa najjači udarac koji je izmjeren u nogometu iznosi 211 km/h, a pucao ga je Brazilac Ronny Heberson. Kada je zabio najjači gol, imao je 20 godina i igrao je svoju prvu sezonu u Europi, u lisabonskom Sportingu.

U ligaškoj utakmici protiv Associação Naval 1º de Maio izveo je spomenuti slobodan udarac sa samog ruba šesnaesterca, brzinom od 211 km/h, što je najbrži udarac u povijesti nogometa.

No, dok je on poznat po brzini kojom je udario, Gareth Bale poznat je kao nogometaš koji je najbrže trčao. Naime, Velšanin je u jednoj utakmici trčao čak 39,9 km/h. Danas je najbrži Kylian Mbappé kojem je ove sezone izmjerena brzina od 36 km/h.

Kada smo kod brzine još je jedan rekord koji treba spomenuti, a to je onaj za najbrže postignut pogodak. Drži ga Nicklas Bendtner. Gol je zabio za 1,8 sekundi 22. prosinca 2007. godine.

Najbrži je to pogodak i nekog zamjenskog igrača u Premier ligi. Danski napadač zabio je tada za Arsenal u utakmici protiv Tottenhama. No kakva bi to lista rekorda bila a da se ne spomene argentinski čarobnjak Lionel Messi.

On je zabilježen kao igrač koji ima najviše golova u jednoj kalendarskoj godini. Taj rekord drži od 2012. godine kada je upisao 91 gol u 69 utakmica što za Barcelonu, što za argentinsku reprezentaciju.

Treba nešto reći i o dobi igrača. Jer ne može svatko igrati nakon 35 niti to svatko želi. Iznimka je japanski napadač Kazuyoshi Miura (53). On i dalje igra profesionalno, a hrvatskoj nogometnoj publici poznat je iz vremena kad je igrao u zagrebačkom Dinamu.

Profesionalnu karijeru započeo je 1986. i još potpisuje nove ugovore. Miurin klub, Yokohama FC, osigurao je ulazak u prvoligaško japansko društvo. Miura je zadnji put igrao u elitnom razredu 2007. godine kada je imao 40 godina.

No postoji jedan još stariji igrač, ali u trećoj ligi. Egipatski nogometni savez priopćio je da su registrirali 74-godišnjeg Eeza Aldina Bahdera. U objavio se navodi da će Bahder zaigrati u trećoj ligi.

Rezultat je ono za što se svaka momčad bori kada napravi prvi korak na travnjak. No sljedeći rekord to u jednu ruku pobija.

Naime, kada govorimo o rezultatima utakmice, najveća razlika upisana je u madagaskarskoj ligi. A.S Adema sa 149:0 pobijedila je Stade Olympique L’Emyrne 31. listopada 2002. godine.

Dogodilo se to u regularnom ligaškom dvoboju, ali igrači Olympiquea sve su golove zabili sami sebi jer su protestirali protiv sudačkih odluka u ranijim utakmicama. Naime, smatrali su da su suci pristrani i da su ih itekako u više navrata oštetili. Prije te utakmice rekord je bio 36:0 iz 1985. u škotskom kupu kada je Arbroath posramio Bon Accord.

Žuti i crveni kartoni, opomene, grubi startovi nisu neka novost na nogometnim utakmicama, ali zanimljivo je da je najbrže dodijeljeni crveni karton podignut već u drugoj sekundi utakmice.

Lee Todd tijekom utakmice između svog Cross Park Farma i Taunton East Reacha 2000. godine poslan je van nakon što je psovao jer je sudac preglasno zazviždao za početak utakmice. Kada je ovaj svirao početak, Todd mu je rekao:

“J... te, kako ti je glasna zviždaljka.” Bilo je to dovoljno da ga se pošalje na hlađenje.

Glasniji od avionskog motora

Kada smo kod kartona, treba spomenuti još jednog suca, to je Damian Rubino koji je dao najviše crvenih kartona u jednoj utakmici – njih čak 36. Naime, 2011. godine na utakmici između Claypolea i Victoriano Arenasa u petoj argentinskoj ligi izbila je tučnjava.

Rubino je s travnjaka poslao sva 22 igrača, sve zamjenske igrače koji su ušli, kaznio je trenere i tehničko osoblje. Na terenu su tada bili i navijači, vladao je potpuni kaos, a utakmica je završena s 2:0 za Claypole.

Ipak, u cijeloj priči o rekordima treba spomenuti i navijače... a najglasniji u povijesti bili su Galatasarayevi na utakmici protiv Fenerbahçea 13. ožujka 2011. godine. Türk Telekom Arena ima kapacitet od 52.652 mjesta, a navijači su vikali: “Dobrodošli u pakao!”. Tada je izmjerena glasnoća od 131.76 decibela, što je ušlo i u Guinnessovu knjigu rekorda. Usporedbe radi, motor zrakoplova proizvodi buku od 120 decibela, a prag boli određen je na 130.

NAJ, NAJ

211 km/h, najbrži je izmjereni udarac u nogometu. Pucao je Brazilac Ronny Heberson u dresu lisabonskog Sportinga iz slobodnog udarca

91 gol, u jednoj kalendarskoj godini djelo je rekordera Lionela Messija

91,9 metara, najveća udaljenost s koje je pao pogodak, strijelac je bio vratar Stoke Cityja Asmir Begović protiv Southamptona

131,76 decibela, izmjerena je rekordna buka na stadionu; na istanbulskoj Turk Telekom Areni postigli su je 2011. navijači Galatasaraya u derbiju protiv Fenerbahçea

2 sekunde, bilo je potrebno za najbrži crveni karton u povijesti, a zaradio ga je Lee Todt igrajući u britanskoj amaterskoj Nedjeljnoj ligi tako što ga je prepao sučev zvižduk za početak utakmice pa se, psujući, obrecnuo na njega!

36 crvenih kartona, u jednoj utakmici Pete argentinske lige podijelio je sudac Damian Rubinio... Isključio je zbog tučnjave sve igrače, pričuve, trenere i tehničko osoblje Claypolea i Victoriano Arenasa

74 godine ima najstariji aktivni nogometaš, a registriran je pri Egipatskom nogometnom savezu koji je objavio da Eez Aldin Bahder igra za klub iz treće lige

39,9 km/h, najbrži sprint izmjeren u nogometnoj utakmici: Gareth Bale!

1,8 sekundi, trebalo je Nicklasu Bendtneru za pogodak u dresu Arsenala protiv Tottenhama – najbrži pogodak u nogometu!

